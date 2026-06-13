/Brazil Vs Morocco: അട്ടിമറിവീരൻമാർ റെഡി!!! ആഞ്ചലോട്ടിയുടെ കാനറിപ്പടയ്ക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകുമോ? ബ്രസീലിന് കഠിന പരീക്ഷ

2022 ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ച് സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ മൊറോക്കോ ആണ് ഈ ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീലിന്റെ ആദ്യ എതിരാളികൾ. ന്യൂ ജേഴ്സിയിലെ മെറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ, ഗ്രൂപ്പ് സി യിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടിയുടെ മഞ്ഞപ്പടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആശങ്കകളുടെ കാർ മേഘങ്ങളുണ്ട്. എതിർമുഖത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോ ആണ് എന്നത് തന്നെ കാരണം.
ഫിറ്റ്നെസ് വീണ്ടെടുക്കാത്ത നെയ്മർ ജൂനിയറിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലാണ് കാനറികൾ മെറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ പോർച്ചുഗലിനേയും സ്പെയിനിനേയും ഫ്രാൻസിനേയും വട്ടംകറക്കിയ മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെ വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും ബ്രസീലിന് താങ്ങാനാവില്ല. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, റാഫിഞ്ഞ, വണ്ടർ കിഡ് എൻഡ്രിക്ക് എന്നിവരടങ്ങുന്ന വമ്പൻ ആക്രമണനിരയാണ് ബ്രസീലിന്റെ കരുത്ത്.
2023 ലെ കറുത്ത ദിനം
ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ബ്രസീലും മൊറോക്കോയും അവസാനമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് 1998 ൽ ആയിരുന്നു. അന്ന് ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ബ്രസീൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫൈനൽ വരെയെത്തിയ ആ പോരാട്ടത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് പടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ബ്രസീൽ തകർന്നു വീണു.
എന്നാൽ ബ്രസീലിന് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മത്സരമുണ്ട്. 2023 ൽ മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സൌഹൃദ മത്സരം. അന്ന് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് കാനറികളുടെ ചിറകരിഞ്ഞു മൊറോക്കൻ കരുത്ത്. സോഫിയാൻ ബൂഫാലും അബ്ദുൽ ഹാമിദ് സാബിരിയും ആയിരുന്നു ബ്രസീലിന്റെ വലഭേദിച്ചത്. കാസിമെരോയുടെ ഏക ഗോൾ മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് ബ്രസീലിന്റെ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയത്.
2023 ആവർത്തിക്കാൻ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചാണ് മൊറോക്കോ ഇറങ്ങുന്നത്. വാലിദ് റെഗ്രാഗുയിക്ക് ശേഷം ടീമിന്റെ ചുമതലയേറ്റ പുതിയ കോച്ച് മുഹമ്മദ് ഔഹാബിയുടെ കീഴിൽ ഒട്ടനവധി യുവതാരങ്ങളുമായിട്ടാണ് മൊറോക്കോയുടെ വരവ്. അഷ്റഫ് ഹക്കീമിയുടെ വേഗതയും യാസിൻ ബൗണുവിന്റെ ഗോൾകീപ്പിംഗ് കരുത്തും ബ്രസീലിന് വലിയ ഭീഷണിയാണ്.
കിങ് കോച്ചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ പിഴയ്ക്കുമോ?
ഒരു കോച്ച് എന്ന നിലയിൽ, ഈ ലോകകപ്പിലെ താരം കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി തന്നെയാണ്. ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ കിരീടങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ഈ വെറ്ററൻ പരിശീലകന് അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിലെ സമ്മർദ്ദം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ജപ്പാൻ, ഫ്രാൻസിൻ എന്നിവരോടെ അടുത്തിടെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന പരാജയങ്ങൾ ബ്രസീലിയൻ ക്യാമ്പിന് ആശങ്കയാണ്. പ്രതിരോധത്തിൽ മാർക്വിഞ്ഞോസും ഗബ്രിയേലും ശക്തരാണെങ്കിലും, ഫുൾബാക്ക് പൊസിഷനുകളിൽ ഇപ്പോഴും ബ്രസീലിന് ചെറിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. ഇത് മുതലെടുക്കാൻ ഹക്കീമിക്കും ബ്രാഹിം ഡിയാസിനും കഴിഞ്ഞാൽ കാനറികൾ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഞെട്ടും.
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