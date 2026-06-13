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Brazil Vs Morocco: അട്ടിമറിവീരൻമാർ റെഡി!!! ആഞ്ചലോട്ടിയുടെ കാനറിപ്പടയ്ക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകുമോ? ബ്രസീലിന് കഠിന പരീക്ഷ

Brazil Vs Morocco: 2023 ൽ ബ്രസീലിനെ അന്താരാഷ്ട്ര സൌഹൃദ മത്സരത്തിൽ അട്ടിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊറോക്കോ. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളും ആയിരുന്നു.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 13, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:02 PM IST
Brazil Vs Morocco: അട്ടിമറിവീരൻമാർ റെഡി!!! ആഞ്ചലോട്ടിയുടെ കാനറിപ്പടയ്ക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകുമോ? ബ്രസീലിന് കഠിന പരീക്ഷ
Image Credit: Brazil Vs Morocco | Image Created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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അട്ടിമറിവീരൻമാർ റെഡി!!! ആഞ്ചലോട്ടിയുടെ കാനറിപ്പടയ്ക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകുമോ?
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