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Brazil Vs Morocco: ബ്രസീലിനെ വിറപ്പിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്ത്; സാംബ താളം തകർന്നു, സമനില പിടിച്ച് മൊറോക്കോ

Brazil Vs Morocco: മൊറോക്കോയുടെ പ്രതിരോധം തകർക്കാൻ ബ്രസീൽ പലപ്പോഴും പാടുപെട്ടു. കിട്ടിയ അവസരങ്ങളാകട്ടെ മുതലാക്കാനും ആഞ്ചലോട്ടി ഒരുക്കിയ കാനറി പടയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 14, 2026, 05:47 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:47 AM IST
Brazil Vs Morocco: ബ്രസീലിനെ വിറപ്പിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്ത്; സാംബ താളം തകർന്നു, സമനില പിടിച്ച് മൊറോക്കോ
Image Credit: Brazil Vs Morocco Result | Image created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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ബ്രസീലിനെ വിറപ്പിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്ത്; സാംബ താളം തകർന്നു, സമനില പിടിച്ച് മൊറോക്കോ
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