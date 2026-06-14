/Brazil Vs Morocco: ബ്രസീലിനെ വിറപ്പിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്ത്; സാംബ താളം തകർന്നു, സമനില പിടിച്ച് മൊറോക്കോ

ന്യൂയോർക്ക്: ന്യൂയോർക്കിലെ ന്യൂ ജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ ബ്രസീലിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിറപ്പിച്ച് മൊറോക്കോ. 2023 ലെ സൌഹൃദ മത്സരത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു കളിയുടെ തുടക്കം. ഒടുക്കം 1-1 എന്ന സമനിലയിൽ മത്സരം അവസാനിച്ചു.
21 -ാം മിനിട്ടിൽ ഇസ്മായിൽ സാരബായിലൂടെ നടത്തിയ നീക്കത്തിൽ ബ്രസീലിയൻ ഗോളി അലിസൻ ബെക്കർ നിസ്സഹായനായിരുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ബ്രസീൽ ആരാധകർ മുഴുവൻ നിശബ്ദരായി മാറിയ നിമിഷം. എന്നാൽ, അതിനകം തന്നെ ബ്രസീൽ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. മൊറോക്കൻ പ്രതിരോധം തകർക്കാൻ ലോങ് പാസുകളിലേക്ക് മാറി. ഒടുവിൽ 32-ാം മിനിട്ടിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിലൂടെ ബ്രസീൽ തിരിച്ചടിച്ചു. ഇടതുവിങ്ങിലൂടെ വെടിയുണ്ടകണക്ക് പാഞ്ഞുവന്ന് വിനീഷ്യസ് തൊടുത്തിവിട്ടത് ഒരു ക്ലാസ്സിക് ഗോൾ ആയിരുന്നു.
ഇതിനിടെ 14-ാം മിനിട്ടിൽ ബ്രസീലിന്റെ തിയാഗോ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നാൽപത്തിയഞ്ചാം മിനിട്ടിൽ പക്വെറ്റയുടെ അതി ഗംഭീരമായ ഒരു ഗോൾ അറ്റംപ്റ്റിനും ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ഒരു സെമി ബൈസിക്കൾ കിക്കായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ അത് മൊറോക്കൻ ഗോളി തടുത്തിട്ടു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ബ്രസീലിന്റെ നീക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ ചടുലമായി മാറി. പക്ഷേ, കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ ഗോളാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻമാർ പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാന മിനിട്ടുകളിൽ ലഭിച്ച ഓപ്പൾ പോസ്റ്റ് ഗോൾ അവസരങ്ങൾ പോലും ബ്രസീൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. എട്ട് ഷോട്ടുകളാണ് ബ്രസീൽ തൊടുത്തതെങ്കിൽ 11 ഷോട്ടുകളായിരുന്നു മൊറോക്കോ തൊടുത്തത്. എന്നാൽ ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റിൽ ബ്രസീൽ തന്നെയാണ് മുന്നിട്ടുനിന്നത്. നാല് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഷോട്ടുകൾ ബ്രസീലിന്റേതായി വന്നു. രണ്ടെണ്ണമാണ് മൊറോക്കോയുടേത്.
അൽപം പരുക്കൻ കളിയായിരുന്നു ആഞ്ചലോട്ടിയുടെ ബ്രസീൽ ഇത്തവണ പുറത്തെടുത്തത്. 36-ാം മിനിട്ടിൽ കാസിമെറോയ്ക്കും 43-ാം മിനിട്ടിൽ ഇബാനസിനും മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ചു. മൊത്തം 16 ഫൌളുകളാണ് ബ്രസീൽ ചെയ്തത്. മൊറോക്കോ 14 എണ്ണവും. നിശ്ചിത 90 മിനിട്ടുകൾക്ക് ശേഷം 10 മിനിട്ടായിരുന്നു ഇഞ്ചുറി ടൈം നൽകപ്പെട്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുന്പോൾ തന്നെ ഇത് വ്യക്തമാണ്.
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