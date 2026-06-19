/തഹ്സിന്റെ വിധി ബഞ്ചിലിരിക്കാൻ തന്നെ; കാടൻ പ്രതിരോധം ഖത്തറിനെ തിരിച്ചടിച്ചു, 6 ഗോളിന്റെ തോൽവി ഇങ്ങനെ

2022 ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് ഖത്തറായിരുന്നു. മികച്ച രീതിയിൽ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ഖ്യാതിയോടെയാണ് ഇത്തവണ ലോകകപ്പിലേക്ക് ഖത്തർ ടീം എത്തുന്നത്. അതിൽ മലയാളിയായ തഹ്സിൻ മുഹമ്മദ് ജംഷീദ് കൂടി ഉണ്ട് എന്നതാണ് കേരളീയരെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ സമനില നേടിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഖത്തർ, വാകോവറിൽ കാനഡയെ നേരിടാനിറങ്ങിയത്.
എന്നാൽ, ആ ആത്മവിശ്വാസമെല്ലാം ചോർത്തിക്കളയും വിധത്തിലായിരുന്നു കാനഡയുടെ ആക്രമണ ഫുട്ബോൾ. അതിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ പശ്ചിമേഷ്യൻ കരുത്തിന് സാധിച്ചില്ല. പ്രതിരോധം കൈവിട്ട നിലയിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ട് ഖത്തർ താരങ്ങൾ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു. കനത്ത പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയ മത്സരമായതിനാൽ കൂടിയാണ് തഹ്സിന് ഇത്തവണയും പകരക്കാരുടെ ബഞ്ചിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഏകപക്ഷീയമായ ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് ഖത്തർ പരാജയപ്പെട്ടത്.
കനേഡിയൻ ആധിപത്യം
കളിയുടെ തുടക്കം മുതലേ കാനഡയുടെ ആധിപത്യമായിരുന്നു ഗ്രൌണ്ടിൽ. പതിനാറാം മിനിട്ടിന് സെക്കൻഡുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെസൈൽ ലാറിനിലൂടെ കാനഡ ആദ്യ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. പിന്നീടങ്ങോട്ട് കനേഡിയൻ തേരോട്ടമായിരുന്നു ഗ്രൌണ്ടിൽ. 29-ാം മിനിട്ടിൽ ജൊനാഥൻ ഡേവിഡ് വീണ്ടും ഖത്തറിന്റെ വല കുലുക്കി. ഇതേ ജൊനാഥൻ തന്നെ ഹാഫ് ടൈമിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിലും ഗോൾ നേടി.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഖത്തർ തിരിച്ചുവരവിന്റെ സൂചനകൾ കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കളിക്കളത്തിലെ അച്ചടക്കം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ച്, കാടൻ പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയിരുന്നു അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ. 33-ാം മിനിട്ടിൽ ആണ് ഹൊമാം അഹമ്മദിന് ചുവപ്പ് കാർഡ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നീട് പത്ത് പേരുമായിട്ടായിരുന്നു ഖത്തറിന്റെ കളി. 53-ാം മിനിട്ടിൽ അസിം മാഡിബോയ്ക്കും കിട്ടി ചുവപ്പ് കാർഡ്. കാനഡയുടെ 10 ശക്തർക്കെതിരെ, എട്ട് പേരുമായി കളിച്ച ഖത്തറിന് കീഴടങ്ങുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു.
അനുകൂല സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത കാനഡ 64-ാം മിനിറ്റിൽ നഥാൻ സാലിബയിലൂടെ നാലാം ഗോൾ നേടി. 75-ാം മിനിറ്റിൽ ഖത്തർ താരം മുഹമ്മദ് മനാഇയുടെ വക ഒരു സെൽഫ് ഗോൾ കൂടി വീണു. കളി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ജൊനാഥൻ ഡേവിഡ് തന്റെ മൂന്നാം ഗോളും ഖത്തരിന്റെ വലയിലാക്കി. ഏകപക്ഷീയമായ ആറ് ഗോളുകൾക്ക് സമ്പൂർണ കനേഡിയൻ ആധിപത്യം. ഈ ലോകകപ്പിൽ, ലയണൽ മെസ്സിയ്ക്ക് ശേഷം ഹാട്രിക് നേടുന്ന താരമായിമാറി ജൊനാഥൻ ഡേവിഡ്. ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനുള്ള മത്സരത്തിൽ മെസ്സിയും ഡേവിഡും ഇപ്പോൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്.
കാത്തിരിപ്പ് വിഫലം
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തഹ്സിൻ പകരക്കാരനായെങ്കിലും കളത്തിലിറങ്ങും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു മലയാളികൾ. എന്നാൽ അത് നടന്നില്ല. കാനഡക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലെങ്കിലും ഒരു മലയാളി ലോകകപ്പിൽ ബൂട്ടണിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. കനത്ത പരാജയത്തിനൊപ്പം തഹ്സിന് അവസരം കിട്ടാതിരുന്നതും മലയാളികൾക്ക് വേദനയായി.
പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയ കളിയിൽ, രണ്ട് പ്രതിരോധ നിരക്കാർ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്ത് പോയതോടെ, പകരക്കാരനായി തഹ്സിനെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നില്ല ഖത്തർ ടീം. അതാണ് തഹ്സിന് തിരിച്ചടിയായത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഇനി ഖത്തറിന് നേരിടാനുള്ളത് ബോസ്നിയയെ ആണ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്ന് കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ബോസ്നിയക്കും അടുത്ത മത്സരം നിർണായകമാണ്. വൻ മാർജിനിൽ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ആർക്കായാലും റൌണ്ട് ഓഫ് 32 വിലേക്ക് കടക്കാനാവൂ. അടുത്ത മത്സരത്തിലെങ്കിലും തഹ്സിൻ ഇറങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാമ് മലയാളികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
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