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തഹ്സിന്റെ വിധി ബഞ്ചിലിരിക്കാൻ തന്നെ; കാടൻ പ്രതിരോധം ഖത്തറിനെ തിരിച്ചടിച്ചു, 6 ഗോളിന്റെ തോൽവി ഇങ്ങനെ

Qatar Vs Canada: ഏകപക്ഷീയമായ ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് ഖത്തറിനെ കാനഡ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അതിൽ ഒന്ന് സെൽഫ് ഗോളും ആയിരുന്നു.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 19, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:19 PM IST
തഹ്സിന്റെ വിധി ബഞ്ചിലിരിക്കാൻ തന്നെ; കാടൻ പ്രതിരോധം ഖത്തറിനെ തിരിച്ചടിച്ചു, 6 ഗോളിന്റെ തോൽവി ഇങ്ങനെ
Image Credit: Qatar Vs Canada, Tahsin on reserve bench | Image created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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തഹ്സിന്റെ വിധി ബഞ്ചിലിരിക്കാൻ തന്നെ; കാടൻ പ്രതിരോധം ഖത്തറിനെ തിരിച്ചടിച്ചു
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