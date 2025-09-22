CCL 2025: സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് നവംബറിൽ തുടക്കം; നടൻ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ

കൊച്ചി: ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് നവംബറിൽ ആരംഭിക്കും. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി, ബംഗാൾ, പഞ്ചാബി, ഭോജ്പുരി തുടങ്ങി എട്ട് ഭാഷകളിലെ സിനിമാ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ടീമുകളാണ് സിസിഎല്ലിൽ മത്സരിക്കുന്നത്.
മുൻ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ടീമാണ്. 2014ലും 2017ലും സിസിഎല്ലിൽ റണ്ണേഴ്സപ്പായിരുന്നു കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്. ഇത്തവണ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് പഴയ മുഖങ്ങൾക്കൊപ്പം പുതിയ മുഖങ്ങളെയും അണിനിരത്തി മികച്ച ഒരു ടീമിനെയായിരിക്കും കളത്തിലിറക്കുക.
പ്രശസ്ത നടനും ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറുമായ ഉണ്ണി മുകുന്ദനാണ് ടീം ക്യാപ്റ്റനെന്ന് കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്റെ കോ-ഓണറായ രാജ്കുമാർ സേതുപതി അറിയിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ് കളിയോടുള്ള ഉണ്ണിമുകുന്ദന്റെ പാഷൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് രാജ്കുമാർ സേതുപതി പറഞ്ഞു.
സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ. വിവിധ ടൂർണമെന്റുകളിലും ക്ലബ്ബുകളിലും കളിച്ച പരിചയവും ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയും ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെന്ന് രാജ്കുമാർ സേതുപതി പറഞ്ഞു.
ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 22ന് പിറന്നാൾ സമ്മാനമായാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി ഉണ്ണിമുകുന്ദനെ ക്യാപ്റ്റനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീമിന്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കും. മറ്റ് ടീം അംഗങ്ങളെ ഈ ക്യാമ്പിൽ വച്ചായിരിക്കും ടീം മാനേജ്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
