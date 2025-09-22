English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CCL 2025: സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് നവംബറിൽ തുടക്കം; നടൻ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ

Kerala Strikers: മുൻ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ടീമാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 22, 2025, 10:16 AM IST
  • ഇത്തവണ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് മികച്ച ഒരു ടീമിനെയായിരിക്കും കളത്തിലിറക്കുക
  • ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീമിന്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കും

Read Also

  1. CCL Updates : സെലിബ്രറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ്? മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്താണ് പുതുമ

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
6
Vitamin A Deficiency
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
7
Guru Shukra Yuti
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
CCL 2025: സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് നവംബറിൽ തുടക്കം; നടൻ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ

കൊച്ചി: ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് നവംബറിൽ ആരംഭിക്കും. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി, ബംഗാൾ, പഞ്ചാബി, ഭോജ്പുരി തുടങ്ങി എട്ട് ഭാഷകളിലെ സിനിമാ രം​ഗത്ത് നിന്നുള്ള ടീമുകളാണ് സിസിഎല്ലിൽ മത്സരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

മുൻ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ടീമാണ്. 2014ലും 2017ലും സിസിഎല്ലിൽ റണ്ണേഴ്സപ്പായിരുന്നു കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്. ഇത്തവണ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് പഴയ മുഖങ്ങൾക്കൊപ്പം പുതിയ മുഖങ്ങളെയും അണിനിരത്തി മികച്ച ഒരു ടീമിനെയായിരിക്കും കളത്തിലിറക്കുക.

പ്രശസ്ത നടനും ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറുമായ ഉണ്ണി മുകുന്ദനാണ് ടീം ക്യാപ്റ്റനെന്ന് കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്റെ കോ-ഓണറായ രാജ്കുമാർ സേതുപതി അറിയിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ് കളിയോടുള്ള ഉണ്ണിമുകുന്ദന്റെ പാഷൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് രാജ്കുമാർ സേതുപതി പറഞ്ഞു.

സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ. വിവിധ ടൂർണമെന്റുകളിലും ക്ലബ്ബുകളിലും കളിച്ച പരിചയവും ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയും ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെന്ന് രാജ്കുമാർ സേതുപതി പറഞ്ഞു.

ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 22ന് പിറന്നാൾ സമ്മാനമായാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി ഉണ്ണിമുകുന്ദനെ ക്യാപ്റ്റനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്  ടീമിന്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കും. മറ്റ് ടീം അംഗങ്ങളെ ഈ ക്യാമ്പിൽ വച്ചായിരിക്കും ടീം മാനേജ്മെന്റ്  പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

CCL 2025Kerala StrikersUnni MukundanCelebrity Cricket Leagueസെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്

Trending News