ചെന്നൈ: ഐപിഎല്ലില് രാജസ്ഥാന് റോയല്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ സഞ്ജു സാംസണ് ഈ വരുന്ന സീസണില് ആര്ക്കൊപ്പമാകും എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് ഏറെക്കുറേ അവസാനമായിട്ടുണ്ട്. അക്കാര്യത്തില് ഒരു സ്ഥിരീകരണം നല്കുന്നതുപോലെയാണ് ഇപ്പോള് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ജന്മദിനം ആണ് നവംബര് 11. ഈ ദിനത്തില് സഞ്ജുവിന് ആശംസകള് അര്പ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് ആണ് ആണ് ഇപ്പോള് ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിലെ പ്രധാന ചര്ച്ച. 'മോര് പവര് ടു യു സഞ്ജു സാംസണ്! വിഷ് യു എ സുപ്പര് ബര്ത്ത് ഡേ' എന്നാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. വിസില് പോട് എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് കൂടി ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ട്.
സഞ്ജുവിനെ സ്വന്തമാക്കാന് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സ് താത്പര്യപ്പെടുന്ന എന്ന വാര്ത്ത കഴിഞ്ഞ സീസണോടെ തന്നെ പുറത്ത് വന്നതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണില് മാനേജുമെന്റുമായി അത്ര രസത്തിലല്ലായിരുന്ന സഞ്ജുവും ഫ്രാഞ്ചൈസി വിടാന് താത്പര്യപ്പെടുന്നതായി വാര്ത്തകള് വന്നിരുന്നു. എന്നാല് ചെന്നൈയുമായുള്ള ആദ്യ ഘട്ട ചര്ച്ചകള് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഡല്ഹി ക്യാപിറ്റല്സ് സഞ്ജുവിനെ സ്വന്തമാക്കാന് രംഗത്തെത്തി. ഈ ചര്ച്ചകള് അവസാന ഘട്ടം വരെ എത്തിയെങ്കിലും, താരങ്ങളെ കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തില് തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞു.
അതിന് പിറകെയാണ് ചെന്നൈ വീണ്ടും രംഗത്ത് വന്നത്. സഞ്ജുവിന് പകരമായി ചെന്നൈ അവരുടെ ഐക്കോണിക് പ്ലെയര് രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ രാജസ്ഥാന് കൈമാറും എന്നാണ് വിവരം. ഇത് കൂടാതെ സാം കരനേയും രാജസ്ഥാന് നല്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങളില് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടായേക്കും.
എന്തായാലും അതിനെല്ലാം മുമ്പായി ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്സ് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജില് സഞ്ജുവിന് ആശംസ നേര്ന്നതോടെ ആരാധകര് കാര്യങ്ങള് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സഞ്ജു സാംസണ് വരുന്നതിനെ ആവേശത്തോടെയാണ് ചെന്നൈ ആരാധകര് കാണുന്നത്. എന്നാല് രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലുള്ള ദു:ഖം പല ആരാധകരും ഈ പോസ്റ്റിന് താഴെ തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.