/Commonwealth Games 2026: ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ മെഡൽ; പാര പവർലിഫ്റ്റിംഗിൽ ഝണ്ഡു കുമാറിന് വെങ്കലം, ജാദുമണി പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ മെഡൽ. പുരുഷന്മാരുടെ ഹെവിവെയ്റ്റ് പാര പവർലിഫ്റ്റിംഗിൽ ഝണ്ഡു കുമാർ വെങ്കല മെഡൽ നേടി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നടന്ന പോരാട്ടത്തിലാണ് ഝണ്ഡു കുമാറിന്റെ നേട്ടം. ഈ ഇനത്തിൽ മത്സരിച്ച മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരമായ സുധീറിന് ആറാം സ്ഥാനവും നേടി.
പുരുഷന്മാരുടെ ഹെവിവെയ്റ്റ് ഫൈനലിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ് ഝണ്ഡു മത്സരിച്ചത്. ആദ്യം 181 കിലോഗ്രാമും രണ്ടാമത് 190 കിലോഗ്രാമും ഉയർത്തി ഝണ്ഡു ലിഡർബോർഡിൽ മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ശ്രമത്തിൽ 196 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉയർത്താൻ താരത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെ ആകെ 130.9 പോയിന്റോടെ മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ സുധീർ അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രകടനമാണ് ഝണ്ഡു നടത്തിയത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ റിലുവാൻ ഇദ്രീസ്, മാത്യു ഹാർഡിംഗ് എന്നിവരാണ് ഝണ്ഡുവിനെ മറികടന്ന് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും കവരസ്ഥമാക്കിയത്.
ബീഹാർ സ്വദേശിയാണ് ഝണ്ഡു കുമാർ. പാര പവർലിഫ്റ്റിംഗിന് മുൻപ് അത്ലറ്റിക്സിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ മത്സരരംഗം. ഷോട്ട്പുട്ടിലും ഡിസ്കസ് ത്രോയിലും ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ജനറൽ വിഭാഗ പവർലിഫ്റ്റിംഗ് മത്സരങ്ങളിലും താരം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പരിശീലകരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 2022-ലാണ് ഝണ്ഡു പാര പവർലിഫ്റ്റിംഗിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന തന്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 2025ൽ പുരുഷന്മാരുടെ 72 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ദേശീയ റെക്കോർഡ് തകർത്തുകൊണ്ട് താരം ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടി.
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