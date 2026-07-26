/Commonwealth Games 2026: ഹാട്രിക് തിളക്കത്തിൽ മീരാഭായ് ചാനു; കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ സ്വർണം

ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വർണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി മീരാഭായ് ചാനു. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മീരാഭായ് സ്വർണ മെഡൽ നേടുന്നത്. കോമൺവെൽത്തിന്റെ നാലാം ദിനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണനേട്ടം.
വനിത 49 കിലോ വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിങ്ങിലാണ് മീരാഭായ് ചാനുവിന്റെ നേട്ടം. രണ്ട് റൗണ്ടുകളായ സ്നാച്ചിലും ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിലുമായി ആകെ 190 കിലോ ഭാരം ഉയർത്തിയാണ് വിജയം നേടിയത്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് റെക്കോർഡ് തകർത്താണ് താരത്തിന്റെ മെഡൽ നേട്ടയം. 2018, 2022 വർഷങ്ങളിലും മീരാഭായ് ചാനു സ്വർണം നേടിയിരുന്നു.
ഇത്തവണത്തെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ മത്സര ഇനങ്ങൾ 10 ആയി ചുരുക്കിയിരുന്നു. ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘം വന്നിറങ്ങും മുൻപ് തന്നെ ഇന്ത്യ ഉറപ്പിച്ച സ്വർണ മെഡൽ നേട്ടം മീരാഭായ് ചാനുവിന്റേതാണ്. ഏവരുടെയും പ്രതീക്ഷകൾ കാത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചാനു സ്വർണം നേടി.
സ്നാച്ചിൽ 83 കിലോഗ്രാം ഉയർത്താനുള്ള ചാനുവിന്റെ ആദ്യ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്റെ മത്സരത്തെ ആ പരാജയം ഒരു തരത്തിലും ബാധിച്ചില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു അടുത്തത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ മീരാഭായ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് റെക്കോർഡ് തകർത്തു. പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ എട്ട് കിലോഗ്രാം കൂടി ഉയർത്തി സ്വന്തം റെക്കോർഡ് തന്നെ തിരുത്തിക്കുറിക്കുകയായിരുന്നു.
ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിലും തന്റെ തൊട്ടടുത്ത എതിരാളിയേക്കാൾ 15 കിലോഗ്രാം കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള 100 കിലോഗ്രാം ഉയർത്താനുള്ള ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ പിഴച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ 105 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഹാട്രിക് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി.
മീരാഭായ് ചാനുവിന്റെ മെഡൽ നേട്ടത്തോടെ 2026 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടം മൂന്നായി ഉയർന്നു. ഒരു സ്വർണ്ണം, ഒരു വെള്ളി, ഒരു വെങ്കലം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം. ഇതിൽ രണ്ട് മെഡലുകളും ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. പുരുഷന്മാരുടെ 60 കിലോഗ്രാം ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ഋഷികാന്ത സിംഗ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി വെള്ളിപ്പതക്കവും പുരുഷന്മാരുടെ ഹെവിവെയ്റ്റ് പാര പവർലിഫ്റ്റിംഗിൽ ഝണ്ഡു കുമാർ വെങ്കല മെഡലും നേടിയിരുന്നു.
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