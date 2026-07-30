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Commonwealth Games 2026: കോമൺവെൽത്ത് ​ഗെയിംസിൽ തിളങ്ങി മലയാളി താരങ്ങൾ; ലോങ് ജംപിൽ ശ്രീശങ്കറിനും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്സിൽ ബാസിലിനും വെള്ളി മെഡൽ

Commonwealth Games 2026: 8.09 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ട കണ്ടെത്തിയാണ് ശ്രീശങ്കർ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ശ്രീശങ്കറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളി മെഡലാണിത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 30, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:04 AM IST
Commonwealth Games 2026: കോമൺവെൽത്ത് ​ഗെയിംസിൽ തിളങ്ങി മലയാളി താരങ്ങൾ; ലോങ് ജംപിൽ ശ്രീശങ്കറിനും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്സിൽ ബാസിലിനും വെള്ളി മെഡൽ
Image Credit: CWG | Photo: Reuters

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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