ഗ്ലാസ്ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ലോങ് ജംപിൽ മലയാളി താരം എം. ശ്രീശങ്കറിന് വെള്ളി മെഡൽ. 8.09 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ട കണ്ടെത്തിയാണ് ശ്രീശങ്കർ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ശ്രീശങ്കറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളി മെഡലാണിത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് ശ്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ശ്രീശങ്കറിനെ നാലാം ശ്രമത്തിൽ 8.15 മീറ്റർ ചാടിയ ജമൈക്കൻ താരം തജായ് ഗെയ്ൽ മറികടക്കുകയായിരുന്നു.
ശ്രീശങ്കർ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ 8.03 മീറ്ററും രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ 8.09 മീറ്ററും പിന്നിട്ടപ്പോൾ മൂന്നും നാലും ശ്രമങ്ങൾ ഫൗളായി കലാശിച്ചു. 2022-ൽ ബർമിങ്ങാമിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ 8.08 മീറ്റർ ചാടിയായിരുന്നു താരം വെള്ളി കരസ്ഥമാക്കിയത്. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരമായ ലോകേഷ് സത്യനാഥൻ 7.97 മീറ്റർ ദൂരത്തോടെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ സ്റ്റീഫൻ മക്കൻസിക്കാണ് വെങ്കല മെഡൽ.
ഗെയിംസിലെ പാരാ അത്ലറ്റിക്സിലും ഇന്ത്യ മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ ടി47 ഫൈനലിൽ ഗെയിംസ് റെക്കോർഡോടെ ഇന്ത്യയുടെ ദിലീപ് ഗാവിത്ത് സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി. 10.71 സെക്കൻഡിലാണ് ദിലീപ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ഇതേ ഇനത്തിൽ 10.83 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് ബാസിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടി. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കെവിൻ സന്റോസിനാണ് ഈ ഇനത്തിൽ വെങ്കലം.
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ഏഴാം ദിനത്തിൽ ബോക്സിങ് റിംഗിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തിളങ്ങി. ആകെ 10 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യൻ ബോക്സർമാർ ഉറപ്പിച്ചത്. ഒരു കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ബോക്സിങ് ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന മെഡൽ എണ്ണമാണിത്. ഏഴാം ദിനം നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ അങ്കുഷ് യാദവ്, സാക്ഷി ചൗധരി, അരുന്ധതി ചൗധരി, സച്ചിൻ സിവാച്, നരേന്ദർ ബെർവാൾ, ജയ്സ്മിൻ ലംബോരി എന്നിവർ വിജയം കണ്ടതോടെയാണ് ഈ ചരിത്രനേട്ടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായത്.
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