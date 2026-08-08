2026ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ അങ്കുഷ് പങ്കൽ, മുൻ രാജ്യസഭാ എംപി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബോക്സിംഗിൽ രാജ്യത്തിനായി സ്വർണ്ണം നേടിയ അങ്കുഷിനെ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര അഭിനന്ദിച്ചു. ഭാവിയിലും വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെയെന്ന് ആശംസകൾ നേർന്നു.
അങ്കുഷ് പങ്കലിന്റെ പരിശീലകൻ പ്രദീപ് സാവന്തും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ യുവ കായികതാരങ്ങൾക്ക് അങ്കുഷിന്റെ വിജയം വലിയ പ്രചോദനമാണെന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു. ഭാവിയിലും അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ അങ്കുഷ് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നത് തുടരട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.
Ankush Panghal wins the Round of 16 bout 5-0 and advances to the Men's Heavyweight Boxing Quarter-Finals!— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 27, 2026
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രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായ ബോക്സർ അങ്കുഷ് പങ്കൽ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് ബോക്സിംഗ് പരിശീലനം നേടിയിരുന്നു. ഫൗണ്ടേഷന്റെ മാർഗനിർദേശത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് അങ്കുഷ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
റിങ്ങിലെ മികച്ച തിരിച്ചുവരവിലൂടെ സ്വർണ്ണം നേടി
ഗ്ലാസ്ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ 80 കിലോഗ്രാം ഭാരോദ്വഹന ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ദിമേസി ഷിട്ടുവിനെ 4-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി അങ്കുഷ് പങ്കൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പിന്നിലായ ശേഷം, അങ്കുഷ് ശ്രദ്ധേയമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും റൗണ്ടുകളിൽ കൃത്യമായ പഞ്ചുകളിലൂടെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് മെഡലായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുകയായിരുന്നു.
സെമിഫൈനലിൽ കാനഡയുടെ ജോഷ്വ ഒഫോറിയെ 5-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി അങ്കുഷ് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ശേഷം, സ്വന്തം നാടായ ഹിസാറിലെ ഭെരിയ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അങ്കുഷ് എത്തിയപ്പോൾ, ഗ്രാമവാസികളും കായിക പ്രേമികളും അദ്ദേഹത്തിന് ഗംഭീരമായ സ്വീകരണം നൽകി.
11 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ബോക്സിംഗ് യാത്ര
ഹിസാറിൽ താമസിക്കുന്ന അങ്കുഷ് പങ്കൽ 2017 ൽ 11 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ബോക്സിംഗ് ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ പിതാവ് സുരേഷ് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു, ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു കോച്ചിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് പരിശീലനത്തിനായി ദിവസവും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി. സ്ഥിരോത്സാഹത്തിലൂടെയും പിതാവിന്റെ സമർപ്പണത്തിലൂടെയും ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകിയ പരിശീലനത്തിലൂടെയും അങ്കുഷ് ഇപ്പോൾ ലോക വേദിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമായി മാറി.
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