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Ankush Panghal Meets Dr Subhash Chandra: ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് അങ്കുഷ് പങ്കൽ

Commonwealth Games: രാജ്യത്തെ യുവ കായികതാരങ്ങൾക്ക് അങ്കുഷിന്റെ വിജയം വലിയ പ്രചോദനമാണെന്ന് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 08, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:29 PM IST
Ankush Panghal Meets Dr Subhash Chandra: ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് അങ്കുഷ് പങ്കൽ
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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