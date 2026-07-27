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ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും സിൽവർ തിളക്കം! ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ഗ്യാനേശ്വരിക്ക് മെഡൽ; ശ്രീശങ്കറും സജൻ പ്രകാശും ഫൈനലിൽ

സ്നാച്ചിൽ 88 കിലോയും ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിൽ 111 കിലോയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 199 കിലോ ഗ്രാം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗ്യാനേശ്വരി വെള്ളി നേടിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 27, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:18 PM IST
ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും സിൽവർ തിളക്കം! ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ഗ്യാനേശ്വരിക്ക് മെഡൽ; ശ്രീശങ്കറും സജൻ പ്രകാശും ഫൈനലിൽ
Image Credit: Gyaneswari | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും സിൽവർ തിളക്കം! ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ഗ്യാനേശ്വരിക്ക് മെഡൽ; ശ്രീശങ്കറും സജൻ പ്രകാശും ഫൈനലിൽ
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