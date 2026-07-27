/ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും സിൽവർ തിളക്കം! ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ഗ്യാനേശ്വരിക്ക് മെഡൽ; ശ്രീശങ്കറും സജൻ പ്രകാശും ഫൈനലിൽ

ഗ്ലാസ്കോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും മെഡൽ തിളക്കം. വനിതകളുടെ 53 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്യാനേശ്വരി യാദവ് വെള്ളി മെഡൽ നേടി. സ്നാച്ചിൽ 88 കിലോയും ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിൽ 111 കിലോയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 199 കിലോ ഗ്രാം ഉയർത്തിയാണ് ഗ്യാനേശ്വരിയുടെ നേട്ടം. ഈ വിജയത്തോടെ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടം അഞ്ചായി ഉയർന്നു.
അതേസമയം അത്ലറ്റിക്സ്, നീന്തൽ, ബോക്സിംഗ് എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ. മലയാളി താരം എം. ശ്രീശങ്കർ 8.01 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടത്തി പുരുഷന്മാരുടെ ലോംഗ് ജംപ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ശ്രീശങ്കറിനൊപ്പം 7.77 മീറ്റർ ചാടിയ ലോകേഷ് സത്യനാഥനും ഫൈനൽ ബെർത്ത് ഉറപ്പിച്ചു. 110 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ 13.76 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ്സിൽ മൂന്നാമതെത്തിയ തേജസ് ഷിർസെയും ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി.
പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ സ്പ്രിന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗുരീന്ദർവീർ സിംഗ് സെമി കാണാതെ പുറത്തായി. 10.39 സെക്കൻഡിൽ റേസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഗുരീന്ദർവീറിന് 28-ാം സ്ഥാനത്തെത്താനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ആദ്യ 17 പേർക്കാണ് സെമിഫൈനൽ യോഗ്യത ലഭിച്ചത്.
അതേസമയം, നീന്തൽക്കുളത്തിൽ മലയാളി താരം സജൻ പ്രകാശ് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. പുരുഷന്മാരുടെ 200 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇനത്തിൽ 1:59.58 മിനിറ്റിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് സജൻ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചത്. പാരാ നീന്തലിൽ പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ ബ്രെസ്റ്റ്സ്ട്രോക്ക് SB9 വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വതിക് പാട്ടീലും ഫൈനലിലെത്തി. ഹീറ്റ്സിൽ 1:15.85 മിനിറ്റിൽ ആറാം സ്ഥാനക്കാരനായാണ് സ്വതിക് മുന്നേറിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.