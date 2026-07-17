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Sir Garfield Sobers Passes Away: ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സർ ഗാർഫീൽഡ് സോബേഴ്സ് അന്തരിച്ചു; ഓർമ്മയായത് ലോകം കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർ

ലോകം കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടറാണ് വിടവാങ്ങിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 17, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:49 PM IST
Sir Garfield Sobers Passes Away: ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സർ ഗാർഫീൽഡ് സോബേഴ്സ് അന്തരിച്ചു; ഓർമ്മയായത് ലോകം കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർ
Image Credit: Sir Garfield Sobers | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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