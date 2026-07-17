/Sir Garfield Sobers Passes Away: ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സർ ഗാർഫീൽഡ് സോബേഴ്സ് അന്തരിച്ചു; ഓർമ്മയായത് ലോകം കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർ

ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർ സർ ഗാർഫീൽഡ് സോബേഴ്സ് അന്തരിച്ചു. 89 വയസായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് (CWI) എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ആണ് എക്സിലൂടെ മരണവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
1936 ജൂലൈ 28ന് ബാർബഡോസിൽ ആണ് സോബേഴ്സ് ജനിച്ചത്. ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് എന്തൊക്കെ സാധ്യമാകുമെന്ന് പുനർനിർവചിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇടംകയ്യൻ ബാറ്ററായും ഇടംകയ്യൻ ഫാസ്റ്റ്-മീഡിയം ബൗളറായും സ്പിന്നറായും ഒരുപോലെ തിളങ്ങാൻ സോബേഴ്സിന് സാധിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡർമാരിൽ ഒരാളായും അദ്ദേഹത്തെ മാറി. കളിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ 'കംപ്ലീറ്റ് ക്രിക്കറ്റർ' എന്നാണ് ആഗോള തലത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
തന്റെ 17-ാം വയസ്സിലാണ് സോബേഴ്സ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. കരിയറിൽ ആകെ 93 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 57.78 എന്ന മികച്ച ശരാശരിയിൽ 26 സെഞ്ചുറികൾ അടക്കം 8,032 റൺസാണ് സോബേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുപുറമേ, 235 വിക്കറ്റുകളും ഫീൽഡർ എന്ന നിലയിൽ 109 ക്യാച്ചുകളും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
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