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Cristiano Ronaldo: പത്തുവര്‍ഷത്തെ പ്രണയം ഒടുവിൽ വിവാഹിതനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ

സ്പാനിഷ് മോഡലും ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ ജോർജിന റോഡ്രിഗസും ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും വിവാഹിതരായി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 12, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:09 AM IST
Cristiano Ronaldo: പത്തുവര്‍ഷത്തെ പ്രണയം ഒടുവിൽ വിവാഹിതനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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