പോർച്ചുഗീസ് താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ വിവാഹിതനായി. തന്റെ പങ്കാളിയായ ജോർജീന റോഡ്രിഗസുമായുള്ള 10 വർഷത്തെ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. ആഗസ്റ്റ് 11 ന് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം. കാസ്കെയ്സിൽ വെച്ച് നടന്ന വിവാഹനിശ്ചയത്തിന് ശേഷം കൃത്യം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വിവാഹം നടന്നത്. വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ ഇരുവരും അവരുടെ സോഷ്യൽമീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പങ്കുവെച്ചു.
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2016 ൽ സ്പെയിനിലെ ഗുച്ചി സ്റ്റോറിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയത്. ജോർജീന അവിടെ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവർ പ്രണയത്തിലായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അഞ്ച് മക്കളാണ് ദമ്പതിമാർക്ക്. മൂത്ത മകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ജൂനിയർ, ഇരട്ടക്കുട്ടികളായ ഈവ മരിയയും മറ്റേവോയും, അലാന മാർട്ടിന, ഇളയ മകൾ ബെല്ല എസ്മെറാൾഡ എന്നിവരാണ് കുട്ടികൾ.
41 വയസുകാരനായ റൊണാൾഡോ നിലവിൽ സൗദി പ്രോ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ അൽ നസറിന് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്. പോർച്ചുഗലിനായി 146 ഗോളുകൾ നേടിയ അദ്ദേഹം പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരനാണ്. 2026 ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പായിരുന്നു. സ്പെയിനുമായുള്ള മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ഈ ലോകകപ്പ് തന്റെ അവസാനത്തേതായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ സ്പെയിൻ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് പോർച്ചുഗലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഈ തോൽവിയോടെയാണ് പോർച്ചുഗൽ 2026 ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായത്. റൊണാൾഡോയെ സംബന്ധിച്ച് 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ലോകകപ്പ് വേദിയായിരുന്നു. 20 വർഷം നീണ്ട റൊണാൾഡോയുടെ ലോകകപ്പ് കരിയറിന്റെ അവസാനമായിരുന്നു അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. റൊണാൾഡോ ഇനി ലോകകപ്പിലേക്ക് മടങ്ങിവരില്ലെന്ന് ഫിഫയും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
2026 ലെ ലോകകപ്പിന് മുൻപ് റൊണാൾഡോയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടിയ അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് റൊണാൾഡോ. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ ഈ വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം ജോർജീന റോഡ്രിഗസുമായുള്ള വിവാഹത്തിലൂടെ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിനു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തുടക്കാം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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