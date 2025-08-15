കോഴിക്കോട്: സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിയേക്കുമെന്ന് സൂചന. എഎഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കളിക്കാനാകും പോർച്ചുഗീസ് സൂപ്പർ താരം ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തുക. വെള്ളിയാഴ്ച ക്വാലാലംപുരിൽ എഎഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് നറുക്കെടുപ്പിൽ റൊണാൾഡോയുടെ ക്ലബ്ബായ സൗദിയിലെ അൽ നസ്റും എഫ്സി ഗോവയും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെയാണ് താരം ഇന്ത്യയിലേക്കെത്താനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞത്.
ഹോം ആൻഡ് എവേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ടൂർണമെന്റിലെ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അതിനാൽ എഫ്സി ഗോവക്കെതിരെ കളിക്കാൻ റൊണാൾഡോ ഇന്ത്യയിലെത്തിയേക്കും. സെപ്തംബർ 16 മുതൽ ഡിസംബർ 10 വരെയാണ് മത്സരങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്റെ പശ്ചിമ മേഖലയിലെ 16 ടീമുകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ 16 ടീമുകളെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
