Cristiano Ronaldo: മെസിയില്ലെങ്കിലെന്താ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വരും ഇന്ത്യയിലേക്ക്; എഫ്സി ​ഗോവയും അൽ നസ്റും എഎഫ്‌സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗില്‍ ഒരേ ​ഗ്രൂപ്പിൽ

Cristiano Ronaldo India: എഎഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീ​ഗ് ഫുട്ബോളിന്റെ ​ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് നറുക്കെടുപ്പിൽ റൊണാൾഡോയുടെ ക്ലബ്ബായ സൗദിയിലെ അൽ നസ്റും എഫ്സി ​ഗോവയും ഒരേ ​ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെയാണ് താരം ഇന്ത്യയിലേക്കെത്താനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 15, 2025, 02:56 PM IST
  • ഹോം ആൻഡ് എവേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ടൂർണമെന്റിലെ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നത്
  • അതിനാൽ എഫ്സി ​ഗോവക്കെതിരെ കളിക്കാൻ റൊണാൾഡോ ഇന്ത്യയിലെത്തിയേക്കും

Cristiano Ronaldo: മെസിയില്ലെങ്കിലെന്താ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വരും ഇന്ത്യയിലേക്ക്; എഫ്സി ​ഗോവയും അൽ നസ്റും എഎഫ്‌സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗില്‍ ഒരേ ​ഗ്രൂപ്പിൽ

കോഴിക്കോട്: സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിയേക്കുമെന്ന് സൂചന. എഎഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീ​ഗിൽ കളിക്കാനാകും പോർച്ചു​ഗീസ് സൂപ്പർ താരം ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തുക. വെള്ളിയാഴ്ച ക്വാലാലംപുരിൽ എഎഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീ​ഗ് ഫുട്ബോളിന്റെ ​ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് നറുക്കെടുപ്പിൽ റൊണാൾഡോയുടെ ക്ലബ്ബായ സൗദിയിലെ അൽ നസ്റും എഫ്സി ​ഗോവയും ഒരേ ​ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെയാണ് താരം ഇന്ത്യയിലേക്കെത്താനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞത്.

ഹോം ആൻഡ് എവേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ടൂർണമെന്റിലെ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അതിനാൽ എഫ്സി ​ഗോവക്കെതിരെ കളിക്കാൻ റൊണാൾഡോ ഇന്ത്യയിലെത്തിയേക്കും. സെപ്തംബർ 16 മുതൽ ഡിസംബർ 10 വരെയാണ് മത്സരങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീ​ഗിന്റെ പശ്ചിമ മേഖലയിലെ 16 ടീമുകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ 16 ടീമുകളെ നാല് ​ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

