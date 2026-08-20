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Car Racing Championship: ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കാർ റേസിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കം; ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്യൂട്ട് റേസിംഗ് സീസൺ

Indian National Car Racing Championship 2026: 1997-ൽ ആരംഭിച്ച ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രാജ്യത്തെ മികച്ച റേസിംഗ് പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 20, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:50 AM IST
Car Racing Championship: ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കാർ റേസിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കം; ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്യൂട്ട് റേസിംഗ് സീസൺ
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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