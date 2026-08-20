/Car Racing Championship: ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കാർ റേസിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കം; ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്യൂട്ട് റേസിംഗ് സീസൺ

ചെന്നൈ: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സർക്യൂട്ട് റേസിംഗ് ടൂർണമെന്റായ 2026 CTR-JK ടയർ FMSCI ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കാർ റേസിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. കായിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും പ്രമുഖ റേസിംഗ് ടീമുകളും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ വച്ച് പുതിയ സീസണിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു.
തമിഴ്നാട് സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ജെ. മേഘനാഥ റെഡ്ഡി ഐഎഎസ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. എഫ്.ഐ.എ വേൾഡ് മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അംഗവും എഫ്.ഐ.എ ഇന്റർനാഷണൽ കാർട്ടിംഗ് കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ അക്ബർ ഇബ്രാഹിം, എഫ്.എം.എസ്.സി.ഐ പ്രസിഡന്റ് അനിന്ദം ഘോഷ്, ചെന്നൈ ടർബോ റൈഡേഴ്സ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ശ്വേത സുന്ദീപ് ആനന്ദ്, ജെകെ ടയർ & ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെയിൽസ് & മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീനിവാസു അല്ലഫാൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
1997-ൽ ആരംഭിച്ച ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പതോളം വർഷമായി രാജ്യത്തെ മികച്ച റേസിംഗ് പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. നരെയ്ൻ കാർത്തികേയൻ, കരുൺ ചന്ദോക്, അർമാൻ ഇബ്രാഹിം, ആദിത്യ പട്ടേൽ, കുഷ് മൈനി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ റേസിംഗ് താരങ്ങൾ ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലൂടെയാണ് ഉയർന്നുവന്നത്. ഇന്ത്യൻ റേസിംഗ് ലീഗിലും ഫോർമുല 4 ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായ ചെന്നൈ ടർബോ റൈഡേഴ്സും (CTR) JK ടയറും കൈകോർക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ സീസൺ കൂടുതൽ മികച്ച അനുഭവമായിരിക്കും സമ്മാനിക്കുക.
മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് വളർത്തുന്നതിൽ ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണെന്നും, CTR, FMSCI എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് കൂടുതൽ പുതിയ പ്രതിഭകൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും JK ടയർ പ്രതിനിധി ശ്രീനിവാസു അല്ലഫാൻ പറഞ്ഞു. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ 29-ാം സീസൺ കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധ നേടുമെന്നും ഇതൊരു വലിയ പദ്ധതിയോടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും CTR ഡയറക്ടർ ഡോ. ശ്വേത സുന്ദീപ് ആനന്ദ് വ്യക്തമാക്കി.
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