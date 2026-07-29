/CWG 2026: ചരിത്ര നേട്ടം; പുരുഷന്മാരുടെ 10,000 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ വെള്ളി നേടി ഗുൽവീർ സിങ് 

Commonwealth Games 2026: ഗ്ലാസ്ഗോ: പുരുഷന്മാരുടെ 10,000 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ വെള്ളി നേടി ഗുൽവീർ സിങ് ചരിത്ര നേട്ടം കുറിച്ചു. ഇതോടെ ഈ ഇനത്തിൽ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിൻസിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഗുൽവീർ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
താരം ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ തൊട്ടത് 27:49.78 സെക്കൻഡിലാണ്. 27:48.93 സെക്കൻഡിൽ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കൈ റോബിൻസൺ സ്വർണം നേടി, ഐൽ ഓഫ് മാനിലെ ഡേവിഡ് മുള്ളാർക്കിയാണ് വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ട്രാക്ക് ഇനങ്ങളിലൊന്നായ മത്സരത്തിൽ വിജയത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല കാത്തിരിപ്പ് ഈ വെള്ളി മെഡളിലൂടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ. ഗുൽവീർ സിങ്ങിന്റെ പ്രധാന വിജയത്തിന് മുമ്പ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ 10,000 മീറ്ററിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും പോഡിയത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല.
ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് ഓടിയ ഗുൽവീർ സിംഗ് മത്സരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സംയമനം പാലിച്ചു, അനാവശ്യമായി ഊർജ്ജം പാഴാക്കാതെ മുൻനിരയിലുള്ളവരോടൊപ്പം നിന്നു. അവസാന ലാപ്പിനുള്ള മണി മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്പ്രിന്റർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു, പക്ഷേ പിന്നീട് അതിശയകരമായ വേഗത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഒരു എതിരാളിയെ കൂടി മറികടന്ന് ചരിത്രപനേട്ടമായ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ദീർഘദൂര ഓട്ടക്കാരനായി ഉയർന്നുവന്ന ദേശീയ റെക്കോർഡ് ഉടമയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന നേട്ടമാണ് ഇത്.
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