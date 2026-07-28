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CWG 2026: ചരിത്രമെഴുതി ശർമിള ധൻകർ; പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം

Commonwealth Games 2026: ഗ്ലാസ്‌ഗോയിൽ അഞ്ചാം ദിവസം ഇന്ത്യ ആറ് മെഡലുകൾ നേടി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 28, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:58 AM IST
CWG 2026: ചരിത്രമെഴുതി ശർമിള ധൻകർ; പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം
Image Credit: Photo: ANI

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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