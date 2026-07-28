സ്കോട്ട്ലൻഡ്: ഗ്ലാസ്ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസം ചരിത്രനേട്ടങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ. ഗെയിംസിന്റെ അഞ്ചാം ദിനത്തിൽ ആറോളം മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്.
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് പാരാ അത്ലറ്റിക്സിൽ ആദ്യ സ്വർണം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. വനിതകളുടെ ഷോട്ട്പുട്ട് എഫ്57 വിഭാഗത്തിൽ 9.81 മീറ്റർ ദൂരം എറിഞ്ഞാണ് 40കാരിയായ ഷർമിള ധൻകർ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ഷർമിള ചരിത്രനേട്ടമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അതായത് ഗെയിംസിൽ പാരാ അത്ലറ്റിക്സ് മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ഷർമിള. 2006 നുശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ 20 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഇതോടെ അവസാനമായിരിക്കുന്നത്.
2022 ലെ ബർമിങ്ങാം ഗെയിംസിൽ ഇതേയിനത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തായി പോയതിന്റെ നിരാശ തീർക്കുന്നതായിരുന്നു ഷർമിളയുടെ ഈ പ്രകടനം. ഇതിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്തകൂടി ഇന്ത്യയെ തേടിയെത്തി. ആദ്യം നാലാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ശിൽപ കഞ്ചുഗരകോപ്പലു ഷൈല വെങ്കല മെഡലിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. നൈജീരിയൻ താരം എച്ചാരിയ ഇയാസിയുടെ പ്രകടനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുനപരിശോധനയിലൂടെ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. കരിയറിലെ മികച്ച ദൂരമായ 7.26 മീറ്റർ ശിൽപ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പാരാ അത്ലറ്റിക്സ് ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടു മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
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