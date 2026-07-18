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FIFA Football World Cup 2026: ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചതിന് സീ ടിവിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ഫിഫ പ്രസിഡൻറ് ജിയാനി ഇൻഫാൻറിനോ

FIFA President Gianni Infantino: ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോളിന് കരുത്ത് പകരാൻ സീ ടിവി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയുന്നുവെന്ന് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 18, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:01 PM IST
FIFA Football World Cup 2026: ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചതിന് സീ ടിവിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ഫിഫ പ്രസിഡൻറ് ജിയാനി ഇൻഫാൻറിനോ
Image Credit: FIFA | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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