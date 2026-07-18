/FIFA Football World Cup 2026: ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചതിന് സീ ടിവിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ഫിഫ പ്രസിഡൻറ് ജിയാനി ഇൻഫാൻറിനോ

ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്പെയിനും അർജന്റീനയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി സീ മീഡിയയെ പ്രശംസിച്ച് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ. ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോളിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സീ ടിവിയിലെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇൻഫാന്റിനോ വ്യക്തമാക്കി.
''ഫിഫ വനിതാ ലോകകപ്പ് 2027, ഫിഫ യൂത്ത് ലോകകപ്പുകൾ, ഫുട്സാൽ ടൂർണമെന്റുകൾ, ഫിഫ ഇന്റർകോണ്ടിനെന്റൽ കപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 39 ഫിഫ മത്സരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒന്നായല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോളിനെ തുടർച്ചയായി നിലനിർത്താനുള്ള സാധ്യതകളെ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.'' ഇൻഫാന്റിനോ വ്യക്തമാക്കി.
''ഇന്ത്യ ഫുട്ബോളിനെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന രാജ്യമാണെന്നും ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും നമുക്കറിയാം. 1.3 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആരാധകരുടെ റെക്കോർഡ് പങ്കാളിത്തത്തോടെ 2017-ൽ നടന്ന ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിനും, അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം നടന്ന ഫിഫ അണ്ടർ 17 വനിതാ ലോകകപ്പിനുമായി ഞാൻ രാജ്യം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്. 2020-ൽ ഒരു ഐ.ഒ.സി മീറ്റിംഗിനായും ഞാൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയതുമായ മുൻ നായകൻ സുനിൽ ഛേത്രിയെ കാണാൻ സാധിച്ചതും ഒരു ബഹുമതിയായി കരുതുന്നു.'' അദ്ദേ പറഞ്ഞു.
''2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിലും നിങ്ങളുടെ രാജ്യം വളരെയധികം സാന്നിധ്യമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ഖത്തർ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ദേശീയ ടീമുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യമുള്ള കളിക്കാർ ബൂട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 16 ആതിഥേയ നഗരങ്ങളിലായി മത്സരങ്ങൾ കാണാനെത്തിയ 65 ലക്ഷം ആരാധകരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ പലരും അർജന്റീന, ബ്രസീൽ, പോർച്ചുഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ടീമുകളെയാണ് പിന്തുണച്ചത്.''
''ടൂർണമെന്റിനെ കേവലം സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സീ ടിവി ശ്രമിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. തിയേറ്ററുകൾ, പബ്ബുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ക്രീനിംഗുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ, രാജ്യത്തുടനീളം ഒത്തുകൂടിയുള്ള ഒരു മാച്ച്-നൈറ്റ് അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചു. ഇത് വളരെ മികച്ചൊരു സംരംഭമാണ്, കൂടാതെ നമ്മുടെ കളിക്കും ഇത് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും.''
ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കായിക വിനോദത്തിന് കരുത്ത് പകരാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും തീർച്ചയായും, ഫിഫ ലോകകപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആ ദിവസത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇൻഫാന്റിനോ വ്യക്തമാക്കി. ഫുട്ബോളിന് നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി ഒപ്പം എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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