/FIFA World Cup Golden Boot: ഫൈനലിൽ മെസി ഗോളടിച്ചില്ല; തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കി എംബാപ്പെ

FIFA World Cup 2026 Golden Boot: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി സ്പെയിൻ രണ്ടാം തവണയും ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായി. 2010 ന് ശേഷമുള്ള ഫിഫ ലോകകപ്പ് ട്രോഫി സ്പെയിൻ നേടി. കിരീട മത്സരത്തിൽ അർജന്റീന പൂർണ്ണമായും ഫോമിൽ അല്ലായിരുന്നു എന്നുവേണം പറയാൻ, കളിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അർജന്റീനയെ മറികടന്ന് സ്പെയിൻ മുന്നേറുകയായിരുന്നു.
ലോകകപ്പ് ട്രോഫിക്ക് പുറമേ മറ്റ് നിരവധി അവാർഡുകളും ഈ മത്സരത്തിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട അവാർഡ് ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയയാൾക്ക് നൽകുന്ന ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ആയിരുന്നു, ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കൈലിയൻ എംബാപ്പെയാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ആദ്യമായി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടണമെന്ന അർജന്റീന ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ സ്വപ്നം തകർന്നു തരിപ്പണമായി. ളികകപ്പിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കായുള്ള ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസ് പുറത്തായെങ്കിലും പുതിയൊരു ചരിതം കുറിച്ചിരിക്കുകയാ ഫ്രഞ്ച് നായകൻ കിളിയാണ് എംബാപെ.
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ നിന്ന് എംബാപ്പെ പുറത്തായെങ്കിലും ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം മുന്നിലായിരുന്നു. മിയാമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ നടന്ന മൂന്നാം സ്ഥാന (വെങ്കല മെഡൽ) മത്സരത്തിൽ എംബാപ്പെ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവചിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീം 4-6 ന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ഗോളുകൾ എംബാപ്പെയുടെ ടൂർണമെന്റിലെ ആകെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 10 ആയി ഉയർത്തി. നാല് ഗോളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത്തോടെ ഇത് എംബാപ്പെയുടെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് അവാർഡായി മാറി, മുന്പ് അദ്ദേഹം 2022 ലായിരുന്നു ഗോളോടാണ് ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കിയത്.
സെമി ഫൈനലിൽ ലയണൽ മെസ്സിയും കൈലിയൻ എംബാപ്പെയും എട്ട് ഗോളുകൾ വീതം നേടി. ഒരു അധിക അസിസ്റ്റ് കാരണം ആ ഘട്ടത്തിൽ മെസ്സി മുന്നിലായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം സ്ഥാന മത്സരത്തിൽ എംബാപ്പെ രണ്ട് ഗോളുകളും ഒരു അസിസ്റ്റും നേടി ലീഡ് നേടുകയായിരുന്നു. ഫൈനലിൽ മെസ്സി ഗോൾ നേടുന്നതിനോ അസിസ്റ്റുൾ നൽകുന്നതിനോ പരാജയപ്പെട്ടു, അതോടെ എംബാപ്പെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനുള്ള മത്സരത്തിൽ മുന്നിലെത്തുകയായിരുന്നു.
ഫ്രാൻസ് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ മത്സരത്തിൽ തോറ്റ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയെങ്കിലും ടൂർണമെന്റിലുടനീളം എംബാപ്പെയുടെ പ്രകടനം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 10 ഗോളുകൾ നേടുകയും നാല് അസിസ്റ്റുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ 1970 ൽ ജർമ്മനിയുടെ ഇതിഹാസ സ്ട്രൈക്കർ ഗെർഡ് മുള്ളറിന് ശേഷം ഒരു ലോകകപ്പിൽ 10 ഗോളുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനായി എംബാപ്പെ മാറി.
ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരന് നൽകുന്ന ഗോൾഡൻ ബോൾ അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കുക എന്നതാണ് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ലോകകപ്പിൽ എട്ട് ഗോളുകളും നാല് അസിസ്റ്റുകളും നേടിയ മെസ്സി അർജന്റീനയെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഫൈനലിലേക്ക് നയിച്ചു. ഈ ബഹുമതി മെസി നേടിയാൽ മൂന്നാം തവണയും ഗോൾഡൻ ബോൾ നേടുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനാകും അദ്ദേഹം.
ടൂർണമെന്റിലെ മറ്റ് പ്രധാന അവാർഡുകളിൽ മികച്ച ഗോൾകീപ്പറിനുള്ള ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗ, 21 വയസ്സോ അതിൽ താഴെയോ പ്രായമുള്ള കളിക്കാരനുള്ള മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള അവാർഡ് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്പാനിഷ് ഗോൾകീപ്പർ ഉനായ് സിമിയോണി രണ്ടിനും ശക്തമായ മത്സരാർത്ഥിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം വഴങ്ങിയത്. അതേസമയം 19 കാരനായ ലാമിൻ യമാൽ തന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുകയും മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള അവാർഡിനുള്ള മുൻനിര മത്സരാർത്ഥിയായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2022 ലോകകപ്പിന് ശേഷം 2026 ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയതിനുള്ള ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് എംബാപ്പെ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ നേട്ടത്തോടെ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഫോർവേഡുകളിൽ ഒരാളാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്'.
ലോകകപ്പില് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില് എക്കാലത്തെയും വലിയ ടോപ് സ്കോററാവുന്ന കളിക്കാരനെന്ന റെക്കോര്ഡും എംബാപ്പെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകകപ്പില് കളിച്ച വെറും 22 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എംബാപ്പെ 22 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
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