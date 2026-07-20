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FIFA World Cup Golden Boot: ഫൈനലിൽ മെസി ഗോളടിച്ചില്ല; തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കി എംബാപ്പെ

Kylian Mbapp Golden Boot Winner, FIFA World Cup 2026:: 2026 ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടി എംബാപ്പെ. ഫ്രഞ്ച് താരം കൈലിയൻ എംബാപ്പെ ടൂർണമെന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ എംബാപ്പെ സ്വന്തമാക്കിയത് 10 ഗോളുകളാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 20, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:34 AM IST
FIFA World Cup Golden Boot: ഫൈനലിൽ മെസി ഗോളടിച്ചില്ല; തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കി എംബാപ്പെ
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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