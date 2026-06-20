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FIFA World Cup 2026: അതിവേഗ ഗോൾ! സ്കോട്ലൻഡിനെ വെട്ടി ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർമാരായി മൊറോക്കോ; ബ്രസീലിന് നെഞ്ചിടിപ്പേറും, ഇനി നിർണായകം

Morocco vs Scotland: ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 4 പോയിന്റുകളുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി.

Written ByKarthika V
Published: Jun 20, 2026, 06:02 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:50 AM IST
FIFA World Cup 2026: അതിവേഗ ഗോൾ! സ്കോട്ലൻഡിനെ വെട്ടി ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർമാരായി മൊറോക്കോ; ബ്രസീലിന് നെഞ്ചിടിപ്പേറും, ഇനി നിർണായകം
Image Credit: morocco | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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