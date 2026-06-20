/FIFA World Cup 2026: അതിവേഗ ഗോൾ! സ്കോട്ലൻഡിനെ വെട്ടി ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർമാരായി മൊറോക്കോ; ബ്രസീലിന് നെഞ്ചിടിപ്പേറും, ഇനി നിർണായകം

ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ 1-0ന് പരാജയപ്പെടുത്തി മൊറോക്കോ. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 4 പോയിന്റുകളുമായി മോറോക്കോ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോ മത്സരം തുടങ്ങി 71ാം സെക്കൻഡിലാണ് ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഈ ലോകകപ്പിലെ അതിവേഗ ഗോൾ എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇസ്മയെൽ സൈബാറിയിലൂടെയാണ് മൊറോക്കോ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത്. വലതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് ബ്രാഹിം ഡിയാസ് നൽകിയ ലോങ് പാസ് ആണ് സൈബാറി സ്കോട്ട്ലൻഡ് വലയിൽ വീഴ്ത്തിയത്. സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഗോൾകീപ്പർ ആൻഗസ് ഗണ്ണിന് തടയാൻ യാതൊരു അവസരവും നൽകാതെ സൈബാറിയുടെ പന്ത് വലയിലായി.
തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയ മൊറോക്കോ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബ്രസിലിന് ഇനിയുള്ള മത്സരം വളരെ നിർണായകമാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോ നേരിട്ടത് ബ്രസീലിനെയാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളും സമനില വഴങ്ങിയിരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ പത്താം മിനിറ്റിലും 18ാം മിനിറ്റിലും മൊറോക്കോ ഗോളിനടുത്ത് എത്തിയെങ്കിലും പന്ത് വലയിലാക്കാണ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തർക്കായില്ല. മൊറോക്കോ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയതോടെ വലിയ പ്രതിരോധം തീർത്ത് സ്കോട്ലൻഡും മുന്നിട്ടിറങ്ങി. പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കിയെങ്കിലും ആദ്യ 45 മിനിറ്റിൽ ഒറ്റ മുന്നേറ്റമോ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടോ കളിക്കാൻ സ്കോട്ലൻഡിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
അതിനിടെ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ ഹെയ്റ്റിയെ ആണ് നേരിടുന്നത്. നെയ്മർ ഇല്ലാതെയാണ് ബ്രസീൽ കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിൽ മൊറോക്കോ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതോടെ ബ്രസീലിന് ഇന്നത്തെ മത്സരം വളരെ നിർണായകമാണ്.
അതേസമയം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയത്തോടെ ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ കടന്നിരിക്കുകയാണ് ആതിഥേയരായ യുഎസ്എ. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ മറുപടിയില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു യുഎസ്എയുടെ വിജയം. നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ 6 പോയിന്റുകളുമായി യുഎസ്എ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ തുർക്കിയോട് പരാജയപ്പെട്ടാലും പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ യുഎസിഎയ്ക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ കാണാം, സ്ട്രീം ചെയ്യാം ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.