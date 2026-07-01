/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്; എതിരാളികൾ ഡിആർ കോംഗോ

ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (റൗണ്ട് ഓഫ് 16) ഉറപ്പിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോക്കെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങുന്നു. അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടും. തങ്ങളുടെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ പാനമയെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് എൽ ചാമ്പ്യന്മാരായി ഹാരി കെയ്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് നോക്കൗട്ടിലെത്തിയത്.
തോമസ് ടുഹേലിന്റെ അപരാജിത കുതിപ്പ്
പരിശീലകൻ തോമസ് ടുഹേലിന് കീഴിൽ കളിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് കഴിഞ്ഞ 11 മത്സരങ്ങളിലും പരാജയമറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിൽ 10 വിജയങ്ങളും ഘാനക്കെതിരായ സമനിലയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിലും മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ച പരിശീലകർ റോൺ ഗ്രീൻവുഡും (1977-1980 കാലയളവിൽ 16 മത്സരങ്ങൾ), റോയ് ഹോഡ്സണും (2012-2013 കാലയളവിൽ 14 മത്സരങ്ങൾ) മാത്രം ആണ്.
പരിക്കുകളും തിരിച്ചുവരവുകളും
പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് പനാമയ്ക്കെതിരായ മത്സരം നഷ്ടമായ മധ്യനിര താരം ഡെക്ലാൻ റൈസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയേക്കും. എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സനൊപ്പം റൈസ് മധ്യനിരയിൽ ഇടംപിടിക്കുമ്പോൾ മോർഗൻ റോജേഴ്സിന് ബെഞ്ചിലിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാത്ത റീസ് ജെയിംസ് ഇന്ന് കളിക്കില്ല. കണങ്കാലിന് പരിക്കേറ്റ ജാരെൽ ക്വാൻസ കളിക്കുമോയെന്ന കാര്യവും സംശയത്തിലാണ്. ആന്റണി ഗോർഡന് പകരം മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡ് ഇടത് വിങ്ങിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയേക്കും.
കോംഗോയുടെ കരുത്തും മുൻകാല ചരിത്രവും
അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ 3-1ന് തോൽപ്പിച്ചാണ് കോംഗോ നോക്കൗട്ടിലെത്തിയത്. യോവാൻ വിസ്സയാണ് ടൂർണമെന്റിൽ കോംഗോ നേടിയ നാല് ഗോളുകളിൽ മൂന്നും നേടിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും കോംഗോയും ആദ്യമായാണ് നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. 2022-ൽ മാത്രമാണ് ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ടീമുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അന്ന് സെനഗലിനെ 3-0 ന് ഇംഗ്ലണ്ട് തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു.
ജൂലൈ 1ന് ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 9:30 ന് ആണ് മത്സരം. അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും കോംഗോയും ഏറ്റുമുട്ടുക. ഇന്ത്യയിൽ സീ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ 'Unite8 Sports' നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലുകളിൽ (Unite8 Sports 1, 1 HD, 2, 2 HD) മത്സരം തത്സമയം കാണാം. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി കമന്ററികളിൽ മത്സരം ലഭ്യമാകും. ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് 'Zee5' വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും ആപ്പിലൂടെയും മത്സരം ലൈവ് സ്ട്രീം കാണാനാകും.
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