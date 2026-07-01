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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്; എതിരാളികൾ ഡിആർ കോംഗോ

FIFA World Cup 2026 England vs DR Congo: അറ്റ്‌ലാന്റ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 01, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:45 PM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്; എതിരാളികൾ ഡിആർ കോംഗോ
Image Credit: Match Preview | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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