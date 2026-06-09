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2026 World Cup Facts: ഇതുവരെ കണ്ടതല്ല ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്! 2026 ലോകകപ്പിൽ മലയാളി ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ

2026 World Cup Facts: കളി നിയമങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല 2026 ലോകകപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നതും ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതും ആണ് ഇത്തവണത്തേത്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 09, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:08 PM IST
2026 World Cup Facts: ഇതുവരെ കണ്ടതല്ല ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്! 2026 ലോകകപ്പിൽ മലയാളി ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ
Image Credit: FIFA World Cup 2026

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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ഇതുവരെ കണ്ടതല്ല ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്! 2026 ലോകകപ്പിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ
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