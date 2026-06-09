/2026 World Cup Facts: ഇതുവരെ കണ്ടതല്ല ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്! 2026 ലോകകപ്പിൽ മലയാളി ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ

ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമായിട്ടാണ് 2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പ് നടന്ന ലോകകപ്പുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത്തവണത്തേത്. 2026 ലോകകപ്പിനെ വേറിട്ടതാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടതും രസകരവുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൂടി പറയാം, മലയാളി ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ ഉറക്കം കളയുന്നതായിരിക്കും ഈ ലോകകപ്പ്...
1. 48 ടീമുകൾ
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് 48 രാജ്യങ്ങൾ കിരീട പോരാട്ടത്തിനായി മൈതാനത്തിറങ്ങുന്നത്. 1998 മുതൽ 2022 വരെ 32 ടീമുകളായിരുന്നു ലോകകപ്പിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നത്. അമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനയാണ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ലോകകപ്പ് വേദിയിലെത്താനാകുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്.
2. മൂന്ന് ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങൾ
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ഒരു ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നിവയാണ് ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങൾ. 2002-ൽ ജപ്പാനും ദക്ഷിണ കൊറിയയും ചേർന്ന് ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3. മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം
ടീമുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടുമല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പുകളിൽ ആകെ 64 മത്സരങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്തവണ അത് 104 മത്സരങ്ങളായി ഉയർന്നു. ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ഒരു മാസം കവർന്നെടുക്കുന്ന ഉത്സവമായി ഈ ലോകകപ്പ് മാറും.
4. പുതിയ നോക്കൗട്ട്
'റൗണ്ട് ഓഫ് 32' ടീമുകൾ കൂടിയതിനാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘടനയിലും മാറ്റമുണ്ട്. 4 ടീമുകൾ വീതമുള്ള 12 ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് ടീമുകളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരും, ഒപ്പം മികച്ച 8 മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. അങ്ങനെ ആദ്യമായി ലോകകപ്പിൽ 'റൗണ്ട് ഓഫ് 32' ഘട്ടം ഉണ്ടാകും.
5. കപ്പ് അടിക്കാൻ 8 കളി ജയിക്കണം
പഴയ ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ടീമിന് ഫൈനലിൽ എത്താനും കിരീടം നേടാനും ആകെ ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ പുതിയ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 വന്നതോടെ, ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്ന ടീം ടൂർണമെന്റിൽ എട്ട് കളികൾ കളിക്കേണ്ടി വരും.
6. മെക്സിക്കോയുടെ റെക്കോർഡ്
ഈ ലോകകപ്പ് മെക്സിക്കോയ്ക്കും ഒരു റെക്കോർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് തവണ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജ്യമായി മെക്സിക്കോ മാറും. 1970, 1986 വർഷങ്ങളിലാണ് മെക്സിക്കോ ഇതിനുമുമ്പ് ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത്.
7. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ലോകകപ്പ്
കളികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതിനാൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ മൊത്തം ദൈർഘ്യവും ഇത്തവണ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 11 മുതൽ ജൂലൈ 19 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 39 ദിവസത്തെ വിപുലമായ ഷെഡ്യൂളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
8. അഞ്ച് സെക്കന്റ് നിയമം
ഗോൾ കീപ്പർക്ക് പന്ത് കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന സമയം വെറും അഞ്ച് സെക്കന്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ലോകകപ്പിലെ പുതിയ നിയമം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പന്ത് ത്രോ ചെയ്യാനും അഞ്ച് സെക്കന്റ് സമയം മാത്രമേ ലഭിക്കു. ഇത് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എതിർ ടീമിന് കോർണറോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോയിങ് അവസരമോ ലഭിക്കും.
9. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് 10 സെക്കന്റ്
സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഇറക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിലും സമയ നിഷ്ഠ പാലിക്കണം എന്നതാണ് ഈ ലോകകപ്പിലെ പുതിയ നിയമം. കളിക്കാരൻ ഗ്രൌണ്ട് വിടാൻ എടുക്കാവുന്ന പരമാവധി സമയം പത്ത് സെക്കന്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് തെറ്റിച്ചാൽ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഗ്രൌണ്ടിൽ ഇറക്കുന്നത് ഒരു മിനിട്ട് വൈകിപ്പിക്കും.
10. വാ പൊത്തിയാൽ റെഡ് കാർഡ്
പലപ്പോഴും കളിക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ താരങ്ങൾ വായ പൊത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ആ പരിപാടി നടക്കില്ല. കൈകൊണ്ടോ, ജേഴ്സി കൊണ്ടോ വായ പൊത്തിയാൽ ആ നിമിഷം ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിക്കും.
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