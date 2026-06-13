/FIFA World Cup 2026 Super Sunday: ഒരേ ദിവസം 5 മത്സരങ്ങൾ; മത്സരങ്ങൾ എപ്പോൾ? എവിടെ? അറിയാം...

FIFA World Cup 'Super Sunday' Matchs: ഈ വർഷത്തെ ഫിഫ ലോകകപ്പിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളായ മെക്സിക്കോ, കാനഡ, അമേരിക്ക എന്നിവരെല്ലാം വിജയങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ പ്രചാരണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, പരാഗ്വേ എന്നിവ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ഉണ്ടായി. കൂടാതെ കാനഡയും ബോസ്നിയയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം 1-1 എന്ന സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ജൂൺ 14 ഞായറാഴ്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഒരു സൂപ്പർ സൺഡേ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം അനുസരിച്ച് ജൂൺ 13 ന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം അനുസരിച്ച് ഞായറാഴ്ചത്തെ മത്സരങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാം...
ജൂൺ 14 ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ
ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം അനുസരിച്ച് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ബി മത്സരം ജൂൺ 14 ന് 12:30 ന് ആരംഭിക്കും. കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ വംശജനായ തഹ്സീൻ ജംഷദ് ഖത്തറിനു വേണ്ടി കളിച്ചേക്കാം എന്നതാണ്.
ഞായറാഴ്ചത്തെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ഗ്രൂപ്പ് സി ടീമുകളായ ബ്രസീലും മൊറോക്കോയും തമ്മിലാണ്. ഈ മത്സരം പുലർച്ചെ 3:30 ന് ന്യൂയോർക്ക്-ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. ബ്രസീലിന് വലിയൊരു ഇന്ത്യൻ ആരാധകവൃന്ദമുള്ളതിനാൽ ഈ മത്സരത്തിനും പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്നു തന്നെ പറയാം. എങ്കിലും ആരാധകരെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി കൊണ്ട് ടീമിലെ ഇതിഹാസ താരം നെയ്മറിന് പരിക്ക് കാരണം കളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വാർത്തയും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഞായറാഴ്ചത്തെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരം ഗ്രൂപ്പ് സി ടീമുകളായ ഹെയ്തിയും സ്കോട്ട്ലൻഡും തമ്മിലാണ്. ഈ മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 6:30 ന് അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും.
ഞായറാഴ്ചത്തെ നാലാമത്തെ മത്സരം ഗ്രൂപ്പ് ഡി ടീമുകളായ ഓസ്ട്രേലിയയും തുർക്കിയും തമ്മിലാണ്. ഈ മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 9:30 ന് കാനഡയിലെ ബിസി പ്ലേസ് വാൻകൂവർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും.
ഞായറാഴ്ചത്തെ അവസാനത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും മത്സരം ഗ്രൂപ്പ് ഇ ടീമുകളായ ജർമ്മനിയും കുറസാവോയും തമ്മിലാണ്. ജൂൺ 14 ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30 ന് മെക്സിക്കോയിലെ ഹൂസ്റ്റണിലാണ് മത്സരം നടക്കുക.
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