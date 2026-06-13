Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA World Cup 2026 Super Sunday: ഒരേ ദിവസം 5 മത്സരങ്ങൾ; മത്സരങ്ങൾ എപ്പോൾ? എവിടെ? അറിയാം...

FIFA World Cup 2026 Super Sunday: ഒരേ ദിവസം 5 മത്സരങ്ങൾ; മത്സരങ്ങൾ എപ്പോൾ? എവിടെ? അറിയാം...

FIFA World Cup 2026: ഇന്ത്യൻ സമയം അനുസരിച്ച് ജൂൺ 14 ഞായറാഴ്ച ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 13, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:16 PM IST
FIFA World Cup 2026 Super Sunday: ഒരേ ദിവസം 5 മത്സരങ്ങൾ; മത്സരങ്ങൾ എപ്പോൾ? എവിടെ? അറിയാം...
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026 Super Sunday: ഒരേ ദിവസം 5 മത്സരങ്ങൾ; മത്സരങ്ങൾ എപ്പോൾ? എവിടെ?
FIFA world cup 20262 min ago
2
Iran53 min ago
3
FIFA world cup 20261 hr ago
4
FIFA world cup 20261 hr ago
5
FIFA world cup 20262 hrs ago