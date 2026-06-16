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FIFA World Cup 2026: ഒരേ ദിവസം നാല് സമനില; ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ 68 വർഷത്തിന് ശേഷം അപൂർവ റെക്കോർഡ്

FIFA World Cup 2026 Record: ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ 68 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു അപൂർവ സംഭവം ആവർത്തിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 16, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:49 PM IST
FIFA World Cup 2026: ഒരേ ദിവസം നാല് സമനില; ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ 68 വർഷത്തിന് ശേഷം അപൂർവ റെക്കോർഡ്
Image Credit: FIFA | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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ഒരേ ദിവസം നാല് സമനില; ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ 68 വർഷത്തിന് ശേഷം അപൂർവ റെക്കോർഡ്
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