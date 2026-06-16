/FIFA World Cup 2026: ഒരേ ദിവസം നാല് സമനില; ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ 68 വർഷത്തിന് ശേഷം അപൂർവ റെക്കോർഡ്

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ലെ അഞ്ചാം ദിവസം ഫിഫയുടെ ചരിത്രത്തിൽ 68 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു റെക്കോർഡ് പിറന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ജിയിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇറാനും ന്യൂസിലാൻഡും സമനിലയിലായി. ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളും രണ്ട് ഗോളുകൾ വീതം (2-2) നേടി. ഇതോടെ ടൂർണമെന്റിന്റെ അഞ്ചാം ദിനത്തിൽ ഈ പതിപ്പിനെ ചരിത്രതാളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും ഈ മത്സരം കാരണമായി.
ഇറാനും ന്യൂസിലാൻഡും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ആ ദിവസത്തെ നാലാമത്തെ സമനിലയിലായ മത്സരമായിരുന്നു. ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ 68 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു അപൂർവ സംഭവം ആവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പ് ഒരു ദിവസം നാല് മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ കലാശിച്ചത് 1958-ൽ സ്വീഡനിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിലായിരുന്നു.
Perfectly balanced, as all things should be— FIFA (@FIFAcom) June 16, 2026
For the first time since 15 June 1958, and just the second time in FIFA World Cup history, there have been four draws in a single day at the @FIFAWorldCup pic.twitter.com/d8rZzJMjs9
അന്ന് സ്വീഡൻ വെയ്ൽസിനോട് ഗോളില്ലാതെ സമനില വഴങ്ങിയപ്പോൾ, ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം 2-2 എന്ന നിലയിലാണ് അവസാനിച്ചത്. പാരഗ്വായ് യുഗോസ്ലാവ്യയോട് 3-3 നും, വെസ്റ്റ് ജർമ്മനി വടക്കൻ അയർലൻഡിനോട് 2-2 നും സമനിലയിലായിരുന്നു. ഇതിന് സമാനമായി തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിലും വിജയികളെ കണ്ടെത്താനായില്ല.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേപ് വെർദെ കരുത്തരായ സ്പെയിനെ ഗോളടിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ സമനിലയിൽ തളച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബെൽജിയവും ഈജിപ്തും 1-1 എന്ന സ്കോറിൽ കളി അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ, സൗദി അറേബ്യയും ഉറുഗ്വായും 1-1 എന്ന നിലയിൽ പോയിന്റുകൾ വീതംവെച്ചു. ആ ദിവസത്തെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇറാനും ന്യൂസിലാൻഡും 2-2 ന് സമനില പാലിച്ചതോടെയാണ് ഈ അപൂർവ റെക്കോർഡ് പിറന്നത്.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ, ആദ്യമായി ലോകകപ്പിനെത്തിയ കേപ് വെർദെ കരുത്തരായ സ്പെയിനെ ഗോളില്ലാ സമനിലയിൽ തളച്ച് ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്ന് സമ്മാനിച്ചു. ഏഴ് മികച്ച സേവുകളുമായി കേപ് വെർദെയുടെ ഗോൾകീപ്പർ വോസിഞ്ഞോ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബെൽജിയത്തിനെതിരെ ഇമാം ആശൂർ നേടിയ ഗോളിലൂടെ ഈജിപ്ത് മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും, റൊമേലു ലുക്കാക്കുവിലൂടെ സമനില പിടിച്ച ബെൽജിയം കളി 1-1 ൽ അവസാനിപ്പിച്ചു.
തുടർന്ന് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഉറുഗ്വായും സൗദി അറേബ്യയും 1-1 ന് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇറാനും ന്യൂസിലാൻഡും സമനിലയായി. കേപ് വെർദെയെ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് പോയിന്റ് നേടിയ ചരിത്ര നിമിഷമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ അവരുടെ ഗോൾകീപ്പർക്ക് ഈ മത്സരം അതിലും വലിയൊരു ചരിത്രനേട്ടമാണ് സമ്മാനിച്ചത്.
തന്റെ 40-ാം വയസ്സിൽ ലോകകപ്പിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അദ്ദേഹം, ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന പ്രായം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കളിക്കാരനായി മാറി. 2018-ൽ തന്റെ 45-ാം വയസ്സിൽ ലോകകപ്പ് കളിച്ച മുൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ എസ്സാം അൽ ഹദാരി മാത്രമാണ് പ്രായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ കാണാം, ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.