/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മലർത്തിയടിച്ച് അർജന്റീന ഫൈനലിൽ

അറ്റ്ലാന്റ: ആദ്യ പകുതിക്കു പിന്നാലെ ലീഡ് പിടിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തുടരെയുള്ള രണ്ടു ഗോളുകൾ മടക്കി നിലവിലെ ചമ്പ്യാന്മാരായ അർജന്റീന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇത് മെസിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഫൈനൽ ആണ്.
ഇന്ഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഒന്നിനെതിരേ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു മെസ്സിപ്പടയുടെ വിജയം. 55 മത്തെ മിനിറ്റിൽ മോർഗൻ റോജേഴ്സിന്റെ ക്രോസ് വലയിലെത്തിച്ച് ആന്തണി ഗോർഡനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. മറുപടിയായി 85 മത്തെ മിനിറ്റിൽ കിടിലനൊരു ലോങ് റേഞ്ചറിലൂടെ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ഇംഗ്ലീഷ് വലകുലുക്കി. പിന്നാലെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനെസ് അർജന്റീനയുടെ വിജയഗോൾ കുറിച്ചു.
ഇനി 20 നു നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ യൂറോ ചാമ്പ്യൻമാരായ സ്പെയിനാണ് അർജന്റീനയുടെ എതിരാളികൾ. സെമി ഫൈനലിന്റെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായിരുന്നു. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇരു ടീമും ആക്രമണമഴിച്ചുവിട്ടതോടെ കളി പെട്ടെന്ന് ചൂടുപിടിച്ചു. പക്ഷെ ഭാവനാ സമ്പന്നമായ മുന്നേറ്റങ്ങളൊന്നും ഇരു ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയിൽ ഏലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സണും അർജന്റീന നിരയിൽ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസും ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ മഞ്ഞക്കാർഡ് കണ്ടു.
ആദ്യ 30 മിനിറ്റിൽ ഇരുടീമുകൾക്കും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായി ഒരു ഷോട്ട് പോലും ഉതിർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർച്ചയായ ഫൗളുകൾ കാരണം മത്സരം ഇടയ്ക്കിടെ തടസപ്പെടുകയായിരുന്നു. 37 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ലയണൽ മെസ്സിയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മധ്യനിര താരം എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സൺ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ മഞ്ഞക്കാർഡ് വാങ്ങി. തൊട്ടുപിന്നാലെ 41 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ങാമിന്റെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് തടഞ്ഞതിന് അർജന്റീനയുടെ പ്രതിരോധ താരം ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസിനും മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ചു. ആദ്യ പകുതിയിൽ അർജന്റീനയാണ് കളി നിയന്ത്രിച്ചത്. മികച്ച പ്രതിരോധമുയർത്തി ഇഗ്ലണ്ടും പിന്നിലായിരുന്നില്ല. മെസിക്ക് പന്തുമായി മിന്നേറാനുള്ള സ്പേസ് അവർ കൊടുത്തില്ല.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അർജന്റീന ആക്രമണം തുടങ്ങി. 47 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഹൂലിയൻ ആൽവരസിന്റെ ഷോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗോൾകീപ്പർ ജോർദാൻ പിക്ഫോർഡ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. പിന്നാലെ 55-ാം മിനിറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഗോളെത്തി. വലതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് മോർഗൻ റോജേഴ്സ് നൽകിയ ക്രോസ് ആന്തണി ഗോർഡൻ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 69 മത്തെ മിനിറ്റിൽ മെസ്സിയുടെ ക്രോസിൽ നിന്നുള്ള നിക്കോ ഗോൺസാലസിന്റെ ഹെഡർ പിക്ഫോർഡ് അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. 76 മത്തെ മിനിറ്റിൽ റോഡ്രിഗോ ഡിപോളിന്റെ ക്രോസിൽ നിന്നുള്ള അല്ക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്ററുടെ ഹെഡർ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മടങ്ങി. തുടർച്ചയായി അർജന്റീന ഇംഗ്ലീഷ് ഗോൾമുഖം വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 85-ാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സി ഒരുക്കിയ പാസിൽ നിന്ന് കിടിലനൊരു ലോങ് റേഞ്ചറിലൂടെ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് വലകുലുക്കിയതോടെ അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയം പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു. ഗോൾ നേടിയതിനു പിന്നാലെയും അർജന്റീന ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. ഇൻജുറി ടൈമിന്റെ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സിയുടെ ക്രോസിന് തലവെച്ച് ലൗട്ടാരോ അർജന്റീനയെ ഫൈനലിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
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