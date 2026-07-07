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Argentina vs Egypt Live: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 പ്രീ-ക്വാർട്ടർ: ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ട് അർജന്റീനയും ഈജിപ്തും; ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിൽ മെസ്സി

FIFA World Cup 2026 Round of 16: ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന പ്രീ-ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്തിനെ നേരിടും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 07, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:08 PM IST
Argentina vs Egypt Live: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 പ്രീ-ക്വാർട്ടർ: ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ട് അർജന്റീനയും ഈജിപ്തും; ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിൽ മെസ്സി
Image Credit: Messi | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Argentina vs Egypt Live: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 പ്രീ-ക്വാർട്ടർ: ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ട് അർജന്റീനയും ഈജിപ്തും; ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിൽ മെസ്സി
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