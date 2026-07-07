/Argentina vs Egypt Live: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 പ്രീ-ക്വാർട്ടർ: ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ട് അർജന്റീനയും ഈജിപ്തും; ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിൽ മെസ്സി

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ആവേശകരമായ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന ഇന്ന് ഈജിപ്തിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന പ്രീ-ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്തിനെ നേരിടും.
അറ്റ്ലാന്റയിലെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തോടെ, അർജന്റീനൻ നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി ടൂർണമെന്റിലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള തന്റെ കുതിപ്പ് തുടരും. നിലവിൽ ഏഴ് ഗോളുകളുമായി ഗോൾവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് മെസ്സി. ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെ, നോർവേയുടെ എർലിംഗ് ഹാലണ്ട് എന്നിവരും ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലുണ്ട്.
മുഹമ്മദ് സലാഹിന്റെ ഈജിപ്തിനെതിരെ ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടാനായാൽ, ഒരു ലോകകപ്പ് പതിപ്പിൽ എട്ട് ഗോളുകൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ അർജന്റീന താരം എന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിൽ മെസ്സിയെത്തും. 1930-ൽ ഗ്വില്ലെർമോ സ്റ്റാബിലിലെയാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച ഒരേയൊരു അർജന്റീന താരം. 2022-ൽ ഖത്തറിൽ അർജന്റീന കിരീടം ചൂടിയപ്പോൾ, എട്ട് ഗോളുകളുമായി എംബാപ്പെയായിരുന്നു ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കിയത്.
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