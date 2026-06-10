ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ,അവസാന വാം-അപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഐസ്ലൻഡിനെതിരെ അർജന്റീനയ്ക്ക് മിന്നും ജയം. അമേരിക്കയിലെ അലബാമയിലുള്ള ജോർദാൻ-ഹെയർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ ഐസ്ലൻഡിനെ തകർത്തത്. വാലന്റൈൻ ബാർകോ, ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസി, തിയാഗോ അൽമാഡ എന്നിവരാണ് അർജന്റീനയ്ക്കായി സ്കോർ ചെയ്തത്.
കളി തുടങ്ങി എട്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ യുവതാരം വാലന്റൈൻ ബാർകോ അർജന്റീനയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള തകർപ്പൻ ക്ലിനിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിലൂടെ ആയിരുന്നു ബാർകോയുടെ മിന്നും ഗോൾ. ആദ്യ മിനിട്ടുകളിൽ ഐസ്ലൻഡ് ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയത് അർജന്റീനയെ തെല്ലൊന്ന് ഞെട്ടിച്ചെങ്കിലും, പിന്നീട് കളി പൂർണ്ണമായും അർജന്റീനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി.
പരിശീലകൻ സ്കലോണി ടീമിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾക്കെല്ലാം അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നീക്കങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമായി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 69-ാം മിനിറ്റിലാണ് ലയണൽ മെസി പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. മിനിറ്റുകൾക്കകം മെസി ബൂട്ടിൽ നിന്നുതിർന്ന പന്ത് ഐസ്ലൻഡിന്റെ ഗോൾവല തുളച്ചു. ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനെസിനെ ഐസ്ലൻഡ് ഗോൾകീപ്പർ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് റഫറി അർജന്റീനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി വിധിക്കുകയായിരുന്നു. സ്പോട്ട് കിക്ക് എടുത്ത നായകൻ മെസിക്ക് ഒട്ടും പിഴച്ചില്ല. 71-ാം മിനിട്ടിൽ ഗോളിക്ക് ഒരവസരവും നൽകാതെ പന്ത് വലയിൽ.
തുടർന്ന് 86-ാം മിനിറ്റിൽ മെസിയും റോഡ്രിഗോ ഡി പോളും, തിയാഗോ അൽമാഡയും ചേർന്ന് നടത്തിയ അതിമനോഹരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം അൽമാഡയിലൂടെ മൂന്നാം ഗോളിൽ അവസാനിച്ചു. ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയുടെ ആദ്യ മത്സരം ജൂൺ 16-ന് അൾജീരിയയ്ക്കെതിരെയാണ്. അതിന് മുൻപ് ടീമിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ വിജയം.
മെസ്സി എന്ന ഗോൾ മെഷീൻ
GOAT എന്ന വിശേഷണത്തിന് ഏറ്റവും അർഹനായ താരമാണ് ലയണൽ മെസ്സി. ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിൽ ആകട്ടെ, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ആകട്ടെ, ലോകകപ്പിൽ ആകട്ടെ, മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡുകൾ അത്രയും ഉയരെയാണ്. മെസ്സിയുടെ കരിയർ സ്റ്റാറ്റ്സ് പരിശോധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടാകും...
ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോൾ: 944 ൽപരം ക്ലബ്ബ് മത്സരങ്ങളാണ് മെസ്സി കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആകെ നേടിയിരിക്കുന്നത് 785 ഗോളുകൾ. 390 ൽ അധികം അസിസ്റ്റുകളും മെസ്സിയുടേതായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അധികം ഗോൾ നേടിയിട്ടുള്ളത് എഫ്സി ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്- 672 ഗോളുകൾ. ഇന്റർ മിയാമിക്ക് വേണ്ടി 81 ഗോളുകളും പാരിസ് സെന്റ് ജെർമന് വേണ്ടി 32 ഗോളുകളും നേടി.
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ: അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി മെസ്സി ജേഴ്സിയണിഞ്ഞ് മൈതാനത്തിറങ്ങിയത് 199 മത്സരങ്ങളിലാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് 117 ഗോളുകളും സ്വന്തമാക്കി. അറുപതിൽ അധികം അസിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്. അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം ഗോൾ നേടിയ താരവും മെസ്സി തന്നെ.
ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ: 2006 മുതൽ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ പന്ത് തട്ടുന്നുണ്ട് ലയണൽ മെസ്സി. അഞ്ച് സീസണുകളിലായി 26 മത്സരങ്ങളിലാണ് ബൂട്ടണിഞ്ഞത്. 2010 ൽ ഒഴികെ എല്ലാ ലോകകപ്പുകളിലും സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. 2022 ൽ അർജന്റീന കപ്പുയർത്തിയ ലോകകപ്പിൽ മെസ്സി അടിച്ചത് ഏഴ് ഗോളുകളാണ്. ലോകകപ്പിൽ ആകെ 13 ഗോളുകളും എട്ട് അസിസ്റ്റുകളും മെസ്സിയുടെ അക്കൌണ്ടിലുണ്ട്.
മൊത്തം കണക്കെടുത്താൽ, 1140 ൽ അധികം മത്സരങ്ങൾ, 900 ൽ അധികം ഗോളുകൾ, 450 ൽ അധികം അസിസ്റ്റുകൾ... എട്ട് തവണ ബാലന്റിയോർ, ഒരു ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ്, രണ്ചട് കോപ്പ അമേരിക്ക കപ്പുകൾ, നാല് യുവേഫ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ, പത്ത് ലാലിഗ കിരീടങ്ങൾ... ഇങ്ങനെ നീളും ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ലെഗസി.
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