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Lionel Messi: മെസ്സി മാജിക്കിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് ഐസ്‌ലൻഡിനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം; ഇനി കളി കിരീടത്തിന്... മെസ്സിയെന്ന ഗോളടിയന്ത്രം

Lionel Messi Stats: അവസാന സൌഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു കോച്ച് സ്കലോണി ലയണൽ മെസ്സിയെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആക്കി ഇറക്കിയത്. മിനിട്ടുകൾക്കകം ഐസ്ലൻഡിന്റെ ഗോൾ വല കുലുങ്ങുകയും ചെയ്തു.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 10, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:18 PM IST
Lionel Messi: മെസ്സി മാജിക്കിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് ഐസ്‌ലൻഡിനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം; ഇനി കളി കിരീടത്തിന്... മെസ്സിയെന്ന ഗോളടിയന്ത്രം
Image Credit: Argentina Vs Iceland and Lionel Messi | Image Created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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മെസ്സി മാജിക്കിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് ഐസ്‌ലൻഡിനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം; ഇനി കളി കിരീടത്തിന്...
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