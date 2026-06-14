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FIFA World Cup 2026: കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിൽ മിന്നിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ; തുർക്കിയെ വീഴ്ത്തിയത് എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക്

FIFA World Cup: കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ മിന്നും ജയമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ മൂന്ന് പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഉള്ളത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 14, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:14 PM IST
FIFA World Cup 2026: കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിൽ മിന്നിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ; തുർക്കിയെ വീഴ്ത്തിയത് എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക്
Image Credit: FIFA | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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