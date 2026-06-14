/FIFA World Cup 2026: കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിൽ മിന്നിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ; തുർക്കിയെ വീഴ്ത്തിയത് എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക്

കാനഡ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി പോരാട്ടത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ജയത്തോടെ തുടക്കം. തുർക്കിയെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുന്നേറ്റം. കാനഡയിലെ വാൻകൂവറിലുള്ള ബിസി പ്ലേസ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടന്നത്. മിന്നൽ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെയും മികച്ച പ്രതിരോധത്തിലൂടെയുമാണ് തുർക്കിയെ ഓസ്ട്രേലിയ വീഴ്ത്തിയത്.
തുർക്കി ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തിയെങ്കിലും ഗോൾ നേടാനായില്ല. 26–ാം മിനിറ്റിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. നെസ്റ്ററി ഇറൻഗുൻഡയാണ് ഗോളടിച്ചത്. പിന്നീട് 74–ാം മിനിറ്റിൽ കോണർ മെറ്റ്കാഫുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടിയത്. ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് പലതവണ ആക്രമണം നടത്തിയെങ്കിലും തുർക്കിയെ അതിവിദഗ്ധമായി തടയാൻ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
26-ാം മിനിറ്റിൽ തുർക്കിയുടെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെയാണ് ഓസീസ് മുന്നിലെത്തിയത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ഓസീസ് ലീഡ് ഉയർത്തിയതോടെ സമനില ഗോളിനായുള്ള ആക്രമണം ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു തുർക്കി. യുവതാരം കെനാൻ യിൽദിസിനെ കളത്തിലിറക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു തുർക്കിയുടെ നീക്കമെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. പന്തടക്കത്തിൽ തുർക്കി മുന്നിട്ടുനിന്നെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗോൾകീപ്പർ പാട്രിക് ബീച്ചിന്റെ മികച്ച സേവുകൾ തിരിച്ചടിയായി.
തുടർന്ന് 74-ാം മിനിറ്റിൽ തുർക്കി ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് കോണർ മെറ്റ്കാഫിന്റെ വക വന്ന ഒരു ലോങ് ഷൂട്ട് തുർക്കിയുടെ വലകുലുക്കിയതോടെ ഓസ്ട്രേലിയ 2-0 എന്ന സുരക്ഷിത ലീഡിലെത്തുകയായിരുന്നു.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ കാണാം, സ്ട്രീം ചെയ്യാം ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.