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FIFA World Cup 2026: 'Z' മാധ്യമശൃംഖലയിലൂടെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ആവേശക്കൊടുമുടിയിലേക്ക്; ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരസ്യദാതാക്കളും മുന്നോട്ട്

FIFA Football World Cup 2026: ടൂർണമെൻ്റിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്ന ബ്രാൻഡുകളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.‌‌

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 26, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:49 PM IST
FIFA World Cup 2026: 'Z' മാധ്യമശൃംഖലയിലൂടെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ആവേശക്കൊടുമുടിയിലേക്ക്; ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരസ്യദാതാക്കളും മുന്നോട്ട്
Image Credit: Ronaldo | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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'Z' മാധ്യമശൃംഖലയിലൂടെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ആവേശം; ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരസ്യദാതാക്കളും
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