FIFA World Cup 2026: 'Z' മാധ്യമശൃംഖലയിലൂടെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ആവേശക്കൊടുമുടിയിലേക്ക്; ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരസ്യദാതാക്കളും മുന്നോട്ട്

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ൻ്റെ 'റൗണ്ട് ഓഫ് 32' മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, മുൻനിര മാധ്യമ സാങ്കേതികവിദ്യ കമ്പനിയായ സീ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന് (Z) പരസ്യദാതാക്കളിൽ നിന്ന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു. ടൂർണമെൻ്റിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്ന ബ്രാൻഡുകളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മത്സരങ്ങളുടെ ആദ്യ വാരങ്ങളിലെ മികച്ച പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെ ലെനോവോ, സിയറ്റ്, ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ, അഡിഡാസ്, സൈഡസ്, ജെ.ബി.എൽ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾ 'Z' മായി കൈകോർത്തിരിക്കുകയാണ്. ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ കോ-പ്രസൻ്റിംഗ് സ്പോൺസറായ മഹിന്ദ്ര, കോ-പവേർഡ് ബൈ സ്പോൺസറായ ഡിയാജിയോ എന്നിവർക്ക് പുറമെ ആപ്പിൾ, പെർനോഡ് റിക്കാർഡ് തുടങ്ങിയ വൻകിട ബ്രാൻഡുകൾക്ക് ഒപ്പമാണ് പുതിയ കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോൾ എന്ന കായികവിനോദത്തെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പിന്തുണ നൽകുന്ന എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെയും കമ്പനി ഏറെ മൂല്യത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. മത്സരങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവേശകരമായ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആരാധകരിലുണ്ടാകുന്ന ആവേശമാണ് പുതിയ ബ്രാൻഡുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത്.
യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിലൂടെയും സീ 5 (Zee 5) ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും തത്സമയ മത്സരങ്ങൾ, സ്റ്റുഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഹൈലൈറ്റുകൾ, വിശകലനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ടെലിവിഷനിലും ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒരുപോലെ പരസ്യങ്ങൾ നൽകാനുള്ള അവസരം കമ്പനി ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ, ബ്രാൻഡുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യമായും മികച്ച രീതിയിലും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും.
വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായി ഇതുവരെ 30 കോടിയിലധികം (300+ മില്യൺ) പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഫിഫ ലോകകപ്പ് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നത് പരസ്യദാതാക്കൾക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർ ഒരേസമയം സീ 5 പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ തത്സമയ മത്സരങ്ങളും ഹൈലൈറ്റുകളും വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകളും ആസ്വദിക്കുന്നു.
മികച്ച കായിക മത്സരങ്ങളും ആകർഷകമായ പ്രോഗ്രാമുകളും ഒത്തുചേർന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിൽ 'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2' ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രശസ്ത ഫുട്ബോൾ വിദഗ്ധരും മുൻ കളിക്കാരും കമൻ്റേറ്റർമാരും ചേർന്നുള്ള മത്സരത്തിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള വിശകലനങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
ടൂർണമെൻ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ നിരവധി ബ്രാൻഡുകൾ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വലിയ ആവേശം നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പരസ്യദാതാക്കളുടെ പുതിയൊരു തരംഗം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജൂൺ 28 മുതൽ ജൂലൈ മൂന്ന് വരെ നടക്കുന്ന റൗണ്ട് ഓഫ് 32, ജൂലൈ 4 മുതൽ 7 വരെ നടക്കുന്ന റൗണ്ട് ഓഫ് 16, തുടർന്ന് വരുന്ന മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി നിരവധി പുതിയ ബ്രാൻഡുകളാണ് പങ്കാളിത്തത്തിന് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.
പരസ്യദാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഈ മികച്ച പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ച് സീ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് റെവന്യൂ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ സന്ദീപ് മെഹ്റോത്ര പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: "വലിയൊരു ജനവിഭാഗത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഫിഫ ലോകകപ്പിന് എപ്പോഴും സാധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പിന്തുണ പരസ്യദാതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തരം ബ്രാൻഡുകൾക്കും തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പരസ്യ പാക്കേജുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളുടെ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് നിരവധി പുതിയ ബ്രാൻഡുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഏറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതാണ്. പങ്കാളികൾക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്."
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