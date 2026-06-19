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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീൽ ഹെയ്തി മത്സരം; ​ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിന് മുൻപ് ബ്രസീലിന് തിരിച്ചടി, വില്ലനായി നെയ്മറുടെ പരിക്ക്

Brasil Vs Haiti Match Preview: ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോയോട് 1-1 എന്ന സമനിലയിൽ പിരിയേണ്ടി വന്ന ബ്രസീലിന്, റൗണ്ട് ഓഫ് 32 യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം അനിവാര്യമാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 19, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:24 PM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീൽ ഹെയ്തി മത്സരം; ​ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിന് മുൻപ് ബ്രസീലിന് തിരിച്ചടി, വില്ലനായി നെയ്മറുടെ പരിക്ക്
Image Credit: Brasil | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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