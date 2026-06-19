/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീൽ ഹെയ്തി മത്സരം; ​ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിന് മുൻപ് ബ്രസീലിന് തിരിച്ചടി, വില്ലനായി നെയ്മറുടെ പരിക്ക്

അഞ്ച് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ലെ ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരത്തിൽ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഹെയ്തിയാണ് ബ്രസീലിന്റെ എതിരാളികൾ. ഫിലാഡൽഫിയയിലെ ലിങ്കൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലും ഹെയ്തിയും ഏറ്റുമുട്ടും.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോയോട് 1-1 എന്ന സമനിലയിൽ പിരിയേണ്ടി വന്ന ബ്രസീലിന്, റൗണ്ട് ഓഫ് 32 യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ ബ്രസീലിന് വൻ തിരിച്ചടിയായി നിർണായകമായ ഈ മത്സരത്തിന് മുൻപ് സൂപ്പർ താരം നെയ്മറുടെ പരിക്ക് തുടരുകയാണ്.
കാൽവണ്ണയ്ക്കേറ്റ പരിക്ക് മാറാത്തതിനാൽ ഹെയ്തിക്കെതിരായ മത്സരത്തിലും നെയ്മർ ഇറങ്ങില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിക്ക് മൂലം താരത്തിന് നഷ്ടമാകുന്ന തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ മത്സരമാണിത്. മത്സരത്തിനായി വെള്ളിയാഴ്ച ഫിലാഡൽഫിയയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ബ്രസീൽ ടീമിനൊപ്പം നെയ്മർ യാത്ര ചെയ്യില്ലെന്ന് ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
താരം നിലവിൽ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നും, പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ മുക്തി നേടാൻ അവസാന ഘട്ട വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രക്രിയകളിലാണ് അദ്ദേഹമെന്നും കോൺഫെഡറേഷൻ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. 34-കാരനായ നെയ്മർ ടീം താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലാണ് വിശ്രമവും പരിശീലനവും തുടരുകയെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പരിക്കിന് ശേഷം നെയ്മർ ആദ്യമായി മൈതാനത്ത് കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള വ്യായാമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച നടന്ന പരിശീലന സെഷന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബ്രസീൽ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്ന നെയ്മർക്ക് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഇതുവരെ ടീമിനൊപ്പം പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ പരിശീലനം നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
തന്റെ കരിയറിലെ നാലാമത്തെ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന താരം, വലത് കാൽവണ്ണയിലേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു. മെയ് 17-ന് സാന്റോസ് ക്ലബ്ബിനായി കളിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. അടുത്തകാലത്തായി ബ്രസീലിന്റെ പ്രകടനം വളരെ സ്ഥിരതയാർന്നതല്ല.
കളിച്ച അവസാന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് വിജയവും, രണ്ട് സമനിലയും, ഒരു തോൽവിയുമാണ് ബ്രസീലിനുണ്ടായത്. ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ ഈജിപ്തിനെ 2-1 നും പാനാമയെ 6-2 നും പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് ബ്രസീലും ഹെയ്തിയും നേർക്കുനേർ വന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ബ്രസീൽ ആധികാരിക വിജയം നേടിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2016-ൽ നടന്ന കോപ്പ അമേരിക്ക മത്സരത്തിൽ ഹെയ്തിയെ ഒന്നിനെതിരെ ഏഴ് ഗോളുകൾക്ക് (7-1) ബ്രസീൽ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിന് മുൻപ് 2004-ൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ആറ് ഗോളുകൾക്കും (6-0) ബ്രസീൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ലെ ബ്രസീൽ ഹെയ്തി ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും.
ഇന്ത്യൻ സമയം ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 6:30-നാണ് മത്സരം കാണാൻ സാധിക്കുക. ഫിലാഡൽഫിയയിലെ ലിങ്കൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കായി ഈ മത്സരം സീ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ കായിക ചാനലായ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് ശൃംഖലയിൽ (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD) തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ഈ നാല് ചാനലുകളിലായി തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ കാണാം, സ്ട്രീം ചെയ്യാം ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
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