/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ്: ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ: ആവേശപ്പോരിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!

Brazil vs Morocco: ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഇന്ന് കടുത്ത പോര്. ഇന്ന് അഞ്ചു തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ നേരിടുന്നത് ഒട്ടുംകുറവല്ലാത്ത ശക്തരായ മൊറോക്കോയെയാണ്.
ഇന്ത്യൻ സമയം ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 3:30 നാണ് മത്സരം. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ ന്യൂജേഴ്സിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. മൊറോക്കോ കരുത്തരായ സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയാണ് സെമിയിൽ എത്തിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മൊറോക്കോ ഒട്ടും കുറവല്ലെന്ന് ബ്രസീലിനും അറിയാം.
ഇരുടീമുകളിൽ വിജയസാധ്യത ബ്രസീലിനാണ് എന്നാണ് ചിലരുടെ പ്രവചനം. എന്നാൽ മത്സരം സമനിലയിലാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രവചനമുണ്ട്.
മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബ്രസീലിനായി ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നെയ്മാർ കളിക്കില്ല എന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തുവന്നത്. തരാം പരിക്കിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചിതനായിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെയ്മറിന് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത്തവണ ബ്രസീൽ റ്റീനും ആരാധകരും പ്രതീക്ഷവെക്കുന്നത് ആഞ്ചലോട്ടിയെന്ന ഇറ്റാലിയൻ പരിശീലകനിലാണ്. അതാ സത്യമാകുമോ എന്ന് ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്നും അറിയാം...
ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ FIFA World Cup 2026 ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരം എന്ന്? എപ്പോൾ നടക്കും?
ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ FIFA World Cup 2026 ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരം ജൂൺ 13 ശനിയാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം ഞായറാഴ്ച 03:30 ന് നടക്കും.
ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ FIFA World Cup 2026 ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരം എവിടെ നടക്കും?
ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ FIFA World Cup 2026 ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരം നടക്കും.
ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ FIFA World Cup 2026 ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരം സീയുടെ പുതിയ Unite8 Sports നെറ്റ്വർക്കിൽ (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD) തത്സമയം ലഭ്യമാകും. ഒരേസമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ്-സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഫീഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നാല് ചാനലുകളിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ FIFA World Cup 2026 ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരം Zee5 വെബ്സൈറ്റിലും ആപ്പിലും തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗിനായി ലഭ്യമാകും.
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