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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ്: ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ: ആവേശപ്പോരിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!

Brazil vs Morocco World Cup 2026: ന്യൂയോർക്കിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നാളെ നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ മൊറോക്കോയെ നേരിടും.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 13, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:39 PM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ്: ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ: ആവേശപ്പോരിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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FIFA World Cup 2026: ബ്രസീൽ vs മൊറോക്കോ: ആവേശപ്പോരിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം!
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