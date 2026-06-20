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FIFA World Cup 2026 Brazil vs Haiti: ഹെയ്തിയെ 3-0 ന് തരിപ്പണമാക്കി മഞ്ഞപ്പട; മൊറോക്കോയെ മറികടന്ന് ബ്രസീൽ ​ഗ്രൂപ്പ് തലപ്പത്ത്..!

എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ​ഗോളിന് ഹെയ്തിയെ തറപറ്റിച്ച് ബ്രസീൽ. ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ബ്രസീൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. മത്തെയോസ് കൂന്യ ബ്രസീലിനായി ഇരട്ട ​ഗോൾ നേടി. വിനീസ്യൂസ് ജൂനിയറാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ നേടിയത്. 23ാം മിനിറ്റിലാണ് ബ്രസീലിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ പിറക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 36ാം മിനിറ്റിൽ കൂന്യ ലീഡുയർത്തി. ആദ്യ പകുതിയുടെ അധിക സമയത്താണ് (45+3) വിനീസ്യൂസ് ജൂനിയർ മൂന്നാം ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 20, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:10 AM IST
FIFA World Cup 2026 Brazil vs Haiti: ഹെയ്തിയെ 3-0 ന് തരിപ്പണമാക്കി മഞ്ഞപ്പട; മൊറോക്കോയെ മറികടന്ന് ബ്രസീൽ ​ഗ്രൂപ്പ് തലപ്പത്ത്..!
Image Credit: Brazil | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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