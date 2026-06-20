/FIFA World Cup 2026 Brazil vs Haiti: ഹെയ്തിയെ 3-0 ന് തരിപ്പണമാക്കി മഞ്ഞപ്പട; മൊറോക്കോയെ മറികടന്ന് ബ്രസീൽ ​ഗ്രൂപ്പ് തലപ്പത്ത്..!

എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിന് ഹെയ്തിയെ തറപറ്റിച്ച് ബ്രസീൽ. ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ബ്രസീൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. മത്തെയോസ് കൂന്യ ബ്രസീലിനായി ഇരട്ട ഗോൾ നേടി. വിനീസ്യൂസ് ജൂനിയറാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ നേടിയത്. 23ാം മിനിറ്റിലാണ് ബ്രസീലിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ പിറക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 36ാം മിനിറ്റിൽ കൂന്യ ലീഡുയർത്തി. ആദ്യ പകുതിയുടെ അധിക സമയത്താണ് (45+3) വിനീസ്യൂസ് ജൂനിയർ മൂന്നാം ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.
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