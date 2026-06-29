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FIFA World Cup 2026: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ച് കാനഡ ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ

Canada vs South Africa: സ്റ്റീഫൻ യൂസ്റ്റാക്വിയോയുടെ ഗോളിന്റെ മികവിൽ കാനഡ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 29, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:18 AM IST
FIFA World Cup 2026: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ച് കാനഡ ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ച് കാനഡ ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ
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