/FIFA World Cup 2026: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ച് കാനഡ ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ

FIFA World Cup 2026: ലോസ് ആഞ്ജലീസ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ നാടകീയമായ വിജയത്തോടെ കാനഡ അവരുടെ ഫുട്ബോൾ കഥയിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം കുറിച്ചു. ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ റൗണ്ട് 32 മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ കീഴടക്കി കാനഡ. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് കാനഡയുടെ ജയം.
കാനഡയുടെ വിജയ ഗോൾ പിറന്നത് 92 മത്തെ മിനിറ്റിലാണ്. ഇതോടെ ലൈകപ്പിന്റെ പ്രീ കോർട്ടറിലെത്തുന്ന ആദ്യ ടീമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാനഡ. മത്സരം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഇരുടീമുകളും ആക്രമണമനോഭാവമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ആറാം മിനിറ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ടെബോഹോ മോകോന ഗോളിനടുത്തെത്തിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഏഴാം മിനിറ്റിൽ കാനഡയുടെ സ്റ്റീഫൻ എസ്റ്റാക്വിയോയുടെ ഷോട്ട് ഗോൾ ബാറിന് മുകളിലൂടെ പോയി പിന്നാലെ മികച്ച നീക്കങ്ങളുമായി ഇരുടീമുകളും കളം നിറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. 17 മത്തെ മിനിറ്റിൽ കോർണറിൽ നിന്ന് ജൊനാഥൻ ഡേവിഡ് ഷോട്ടുതിർത്തെങ്കിലും അത് പുറത്തേക്ക് പോയി.
ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനം കാനഡയുടെ ഗോളെന്നുറപ്പിച്ച ഷോട്ടുകൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രതിരോധം തകർത്തു. കോർണറിൽ നിന്നായിരുന്നു കാനഡയുടെ ഗോൾ ശ്രമം. ഗോൾ ലൈൻ സേവുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രതിരോധതാരം രക്ഷകനായി. പിന്നാലെ സേവുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ റോൺവെൻ വില്ല്യംസുമെത്തി. അതോടെ ആദ്യപകുതി ഗോൾരഹിതമായി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗോൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇരുടീമുകളും മുന്നേറ്റം നടത്തി.
പകരക്കാരെ കളത്തിലിറക്കി. 62 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഒസ്വിൻ അപ്പോലിസിന്റെ ഷോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയതിന് പിന്നാലെ കാനഡയുടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗോൾമുഖം വിറപ്പിച്ചു. കാനഡ ഗോളിനടുത്തെത്തിയെങ്കിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പ്രതിരോധം അപകടം ഒഴിവാക്കി. ഒടുവിൽ മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ കാനഡയുടെ സ്റ്റീഫൻ എസ്റ്റക്വിയോകിടിലൻ ഷോട്ടിലൂടെ വലകുലുക്കി.
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