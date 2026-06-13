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FIFA World Cup 2026: ആതിഥേയരെ ഞെട്ടിച്ച് ബോസ്നിയ! അവസാന നിമിഷ ഗോളിൽ സമനില പിടിച്ച് കാനഡ, രക്ഷകനായി കൈയ്ൽ ലാരിൻ

FIFA World Cup 2026: 79ാം മിനിറ്റിലാണ് കാനഡയുടെ രക്ഷകൻ കൈയ്ൽ ലാരിൻ സമനില ​ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 13, 2026, 05:33 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:11 AM IST
FIFA World Cup 2026: ആതിഥേയരെ ഞെട്ടിച്ച് ബോസ്നിയ! അവസാന നിമിഷ ഗോളിൽ സമനില പിടിച്ച് കാനഡ, രക്ഷകനായി കൈയ്ൽ ലാരിൻ
Image Credit: FIFA | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ആതിഥേയരെ ഞെട്ടിച്ച് ബോസ്നിയ! അവസാന നിമിഷ ഗോളിൽ സമനില പിടിച്ച് കാനഡ
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