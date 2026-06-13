/FIFA World Cup 2026: ആതിഥേയരെ ഞെട്ടിച്ച് ബോസ്നിയ! അവസാന നിമിഷ ഗോളിൽ സമനില പിടിച്ച് കാനഡ, രക്ഷകനായി കൈയ്ൽ ലാരിൻ

ടൊറന്റോ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ കാനഡയെ സമനിലയിൽ (1-1) തളച്ച് ബോസ്നിയ. 21ാം മിനിറ്റിൽ ജോവോ ലുക്കിച്ചിലൂടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി ബോസ്നിയ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും 79ാം മിനിറ്റിൽ കാനഡ സമനില പിടിക്കുകയായിരുന്നു. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ കൈയ്ൽ ലാരിൻ ആണ് കാനഡയുടെ രക്ഷകനായത്. 76-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ലാരിൻ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഇറ്റലിയെ അട്ടിമറിച്ച ബോസ്നിയ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലും ആ മികവ് തുടർന്നു. പരിക്കേറ്റ ഫുൾബാക്ക് അൽഫോൺസോ ഡേവിസിന്റെ അഭാവം കാനഡയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ടീമുകളും ആക്രമിച്ചു കളിച്ചു.
ഇവാൻ ബാസിച്ച് എടുത്ത കോർണറിൽ നിന്നാണ് ബോസ്നിയ തങ്ങളുടെ ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഗോൾ പോസ്റ്റിന് മുന്നിൽവെച്ച് സെഡ് കൊളാസിനാക് ഹെഡറിലൂടെ പന്ത് ജോവോ ലൂക്കിച്ചിന് നൽകുകയായിരുന്നു. കാനഡ ഗോൾകീപ്പർ മാക്സിമെ ക്രെപൗവിന് തടയാൻ അവസരം നൽകാതെ ഉടൻ തന്നെ ജോവോ ലൂക്കിച്ച് പന്ത് ഹെഡ് ചെയ്ത് വലയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ലഭിച്ച ഒരേയൊരു കോർണർ കിക്ക് അവസരം ബോസ്നിയ ഗോളാക്കി മാറ്റി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ വാശിയോടെ കളം നിറഞ്ഞ ടീമുകൾ ഗോളിനായി ആക്രമിച്ചു കളിച്ചു. 50 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗോൾ അടിക്കാൻ കാനഡയ്ക്ക് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ബോസ്നിയ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു. തുടർന്ന് 76ാം മിനിറ്റിൽ താനി ഒലുവസേയിയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ കൈയ്ൽ ലാരിൻ കാനഡയെ ആശ്വാസ സമനിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സമനിലയോടെ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ കാനഡയും ബോസ്നിയയും ഓരോ പോയിന്റ് പങ്കിട്ടു.
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