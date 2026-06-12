/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: കാനഡയും അമേരിക്കയും കളത്തിൽ; മത്സരങ്ങൾ എപ്പോൾ, എവിടെ കാണാം?

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നാളെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ആതിഥേയരായ കാനഡയും അമേരിക്കയും തങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇറങ്ങുന്നതാണ് പ്രധാന ആകർഷണം.
ഗ്രൂപ്പ് ബി മത്സരത്തിൽ കാനഡ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയെ നേരിടും. ടൊറന്റോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 12.30നാണ് ആരംഭിക്കുക. ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ സ്വന്തം മണ്ണിൽ കാനഡ കളിക്കുന്ന ചരിത്ര നിമിഷം കൂടിയാണിത്.
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ അമേരിക്ക പരാഗ്വേയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 6.30 നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആതിഥേയരെന്ന ആനുകൂല്യവുമായി ഇറങ്ങുന്ന അമേരിക്ക വിജയത്തോടെ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമിടാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം:
കാനഡ vs ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന – പുലർച്ചെ 12:30
അമേരിക്ക vs പരാഗ്വേ – രാവിലെ 6:30
ഇന്ത്യയിൽ മത്സരങ്ങൾ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 (Unite8 Sports 1), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 1 HD), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 (Unite8 Sports 2), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 2 HD), സീ5 (ZEE5), ഡിഡി സ്പോർട്സ് (DD Sports) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ തത്സമയം കാണാനാകും. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകളും ഹൈലൈറ്റുകളും ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യമാകും.
ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിജയത്തോടെ പ്രചാരണം തുടങ്ങാനാണ് എല്ലാ ടീമുകളുടെയും ലക്ഷ്യം. സ്വന്തം ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ കളിക്കുന്നതിന്റെ ആനുകൂല്യവുമായി കാനഡയും അമേരിക്കയും വിജയത്തോടെ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കും. അതേസമയം, ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയും പരാഗ്വേയും അട്ടിമറി വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ കാണാം, സ്ട്രീം ചെയ്യാം ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ Zee5 ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിങ്ക്: https://www.zee5.com/
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