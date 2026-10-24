Mumbai Indians: 'മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് പരിശീലകനാകാന് ചന്ദ്രകാന്ത് പണ്ഡിറ്റ് അനുയോജ്യന്' പിന്തുണച്ച് കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്
ഐപിഎൽ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ അടുത്ത മുഖ്യ പരിശീലകനായി ചന്ദ്രകാന്ത് പണ്ഡിറ്റിനെ നിയമിക്കണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇത്തവണ വളരെ മോശം പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. മഹേല ജയവർധന പദവി ഒഴിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പുതിയ പരിശീലകനായുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ്. 2025ലെ സീസണിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ മുംബൈ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഐപിഎൽ 2026 സ്റ്റാൻഡിങ്സിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. അടുത്ത ടൂർണമെന്റിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ടീമിനെ നയിക്കാൻ അനുയോജ്യനായ പരിശീലകനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മാനേജ്മെന്റ്. 'ഞാനാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് എങ്കിൽ ചന്ദ്രകാന്ത് പണ്ഡിറ്റിനെ പരിശീലകനായി കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാദേശിക താരമാണ്. മുംബൈയ്ക്കായി ധാരാളം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ചന്ദ്രകാന്ത് ടീമിന് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. ഇത്തരം ഒരു ടീമിന് ചന്ദ്രകാന്ത് പണ്ഡിറ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.' കളിയെ സമീപിക്കുന്ന ചന്ദ്രകാന്തിന്റെ രീതിയെയും കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത് പ്രശംസിച്ചു. മുൻ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് പരിശീലകനായ പണ്ഡിറ്റിന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നിരയ്ക്ക് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അധികാരം കാണിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ചന്ദ്രകാന്ത് നിൽക്കാറില്ല. സ്വന്തം ജോലി നിശബ്ദമായി ചെയ്ത് മടങ്ങുമെന്നും ശ്രീകാന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള പരിശീലകനാണ് ചന്ദ്രകാന്ത് പണ്ഡിറ്റ്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കിരീടങ്ങള് നേടിയ പരിശീലകരിലൊരാളാണ് ചന്ദ്രകാന്ത്. മുംബൈ, വിദര്ഭ, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ ടീമുകളെ രഞ്ജി ട്രോഫി ചാമ്പ്യന്മാരാക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മധ്യപ്രദേശിനെ 2022-ല് രഞ്ജി ട്രോഫി കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു നേട്ടമാണ്.
Sri lanka ODI: വിദേശ മണ്ണില് വിസ്മയമായി ശ്രീലങ്ക, 430 റണ്സ് ലക്ഷ്യം മറികടന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വീഴ്ത്തി
ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ റെക്കോർഡ് കുറിച്ച് ശ്രീലങ്ക. റാവൽപിണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ 430 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം ഒരു പന്ത് ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ശ്രീലങ്ക വിജയകരമായി മറികടന്നത്. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യവിജയം ശ്രീലങ്ക സ്വന്തമാക്കി. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ എക്കാലത്തെയും രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന റൺചേസ് എന്ന ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം വെറും 22 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ശ്രീലങ്ക തിരുത്തിയെഴുതിയത്. 2019 ലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 429 റൺസിലെത്തിക്കാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു (202 റൺസ്). എന്നാൽ പവൻ രത്നായകെ (130 റൺസ്), അവിഷ്ക ഫെർണാഡോ (97 റൺസ്), ദസുൻ ഷാനക (97 റൺസ്), ജനിത് ലിയാനഗെ (61 റൺസ്) എന്നീ താരങ്ങളുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ ശ്രീലങ്ക തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. ഏകദിന ചരിത്രത്തിൽ 400 ലധികം റൺസ് വിജയകരമായി ചേസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പേരിലാണ്. 2006 ൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ 435 റൺസാണ് അന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 23 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ റെക്കോർഡ് രണ്ടുതവണയാണ് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തിരുത്തിയത്. സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് ഏകദിനത്തിൽ 400 ൽ അധികം റൺസ് വിജയകരമായി മറികടക്കുന്ന ആദ്യ ടീമാണ് ശ്രീലങ്ക. കൂടാതെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ രണ്ടുതവണ 400 ൽ അധികം റൺസ് നേടുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന നേട്ടവും ശ്രീലങ്കയുടെ പേരിലായി. 2009 ൽ രാജ്കോട്ടിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ 411 റൺസ് നേടിയിട്ടും 3 റൺസിന് പരാജയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആദ്യ സംഭവം. 400 ൽ അധികം റൺസ് നേടിയിട്ടും ഒരു ടീം പരാജയപ്പെട്ട ഒരേയൊരു സംഭവവും അതാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
Ind vs NZ 1st T20i: സഞ്ജുവിന്റെ അർദ്ധ സെഞ്ചറിയും നമൻ ധീറിന്റെ സിക്സറും! ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 4 വിക്കറ്റ് വിജയം
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: സഞ്ജു സാംസണിന്റെ അർധസെഞ്ചുറിയിലൂടെ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ആദ്യംജയം നേടി ഇന്ത്യ. നാല് വിക്കറ്റിന്റെ വിജയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിൻഡ് നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 225 റൺസാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിൽ 19.4 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 230 റൺസ് നേടി ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി. 33 പന്തിൽ നിന്ന് 67 റൺസാണ് ഓപ്പണറായ സഞ്ജു നേടിയത്. നാല് സിക്സുകളും എട്ട് ഫോറുകളുമാണ് സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. നമൻ ധീറിന്റെ പ്രകടനവും ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തില് നിർണായകമായി. 15 പന്തിൽ 42 റൺസ് നേടി താരം പുറത്താകാതെനിന്നു. ശ്രേയസ് അയ്യർ (28 പന്തിൽ 42), അഭിഷേക് ശർമ (12 പന്തിൽ 29) എന്നിവരുടെ പ്രകടനവും ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇന്നിങ്സിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ മാറ്റ് ഹെൻറിയുടെ പന്തിനെ ബൗണ്ടറി കടത്തി കൊണ്ടായിരുന്നു സഞ്ജു ആക്രമണം തുടങ്ങിയത്. ഇതേ ഓവറിൽ തന്നെ അഭിഷേക് സിക്സടിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാം ഓവറിൽ ലോക്കി ഫെർഗൂസനെ നേരിട്ട സഞ്ജു തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ബൗണ്ടറികൾ നേടി. 23 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് സഞ്ജു അർധ സെഞ്ചറി തികച്ചത്. അഭിഷേക് പുറത്തായെങ്കിലും സഞ്ജുവുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ പവർപ്ലേയിൽ 94 റൺസ് ഇന്ത്യക്ക് നേടാനായി. ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ 115 ൽ എത്തി നിൽക്കെ മിച്ചൽ സാന്റ്നറുടെ പന്തിൽ ബോൾഡായാണ് സഞ്ജു ക്രീസ് വിടുന്നത്. തുടർന്ന് തിലക് വർമയും (ആറ്), ഇഷാൻ കിഷനും (ഒന്ന്) പുറത്തായത് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യറിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിൽ 17.2 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ 200 കടന്നു. ആദം മിൽനെയുടെ പന്തിൽ മിച്ചൽ സാന്റ്നർ ക്യാച്ചെടുത്ത് ശ്രേയസിനെ പുറത്താക്കിയതോടെ ഇന്ത്യ വീണ്ടും പ്രഹരത്തിലായി. അവസാന ഓവറിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് എട്ട് റൺസായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഓവറിലെ മാറ്റ് ഹെൻറിയുടെ ആദ്യ പന്ത് നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി ബൗണ്ടറി കടത്തിയതോടെ വിജയലക്ഷ്യം അഞ്ചായി ചുരുങ്ങി. ഇതേ ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ സിക്സർ തൂക്കികൊണ്ടാണ് നമൻ ധീർ ഇന്ത്യയ്ക്കായി വിജയം നേടിയത്. ന്യൂസീലൻഡിനായി മിച്ചൽ ബ്രേസ്വെൽ, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതവും ആദം മിൽനെയും ലോക്കി ഫെർഗൂസനും ഓരോ വിക്കറ്റുകളും നേടി. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ശനിയാഴ്ച ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ വച്ച് നടക്കും. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
Harbhajan Singh: ധോണി ക്യാപ്റ്റനായപ്പോള് ടീമില് എതിര്പ്പുണ്ടായിരുന്നോ? തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഹർഭജൻ സിംഗ്
എം. എസ്. ധോണി ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റനായത് 26-ാം വയസ്സിലാണ്. യുവരാജ് സിംഗ്, വീരേന്ദർ സെവാഗ്, ഹർഭജൻ സിംഗ് എന്നീ മുതിർന്ന താരങ്ങളെ മറികടന്നാണ് ധോണിക്ക് ചുമതല ലഭിച്ചത്. ധോണി ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റനായത് ടീമിലെ കളിക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണമായതായി നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകളും അഭ്യൂഹങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിഹാസ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ ഹർഭജൻ സിംഗ്. ധോണി ക്യാപ്റ്റനായതിൽ ടീമിൽ അതൃപ്തിയോ സംഘർഷമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഹർഭജൻ സിംഗ് വെളിപ്പെടുത്തി. സൗരവ് ഗാംഗുലിയാണ് തങ്ങളെപ്പോലുള്ള കളിക്കാരെ ടീമിലെത്തിച്ച് മികച്ച ടീമിനെ വാർത്തെടുത്തത്. ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് വർഷത്തോളം ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് പരിചയസമ്പന്നരായ ഒരു കൂട്ടം കളിക്കാരുടെ പിന്തുണ ധോണിക്കുണ്ടായിരുന്നതായി ഹർഭജൻ വ്യക്തമാക്കി. ധോണി ഒരു നല്ല ക്യാപ്റ്റനായി അറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ 11 കളിക്കാരും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കണം. ധോണിക്ക് എല്ലാവരിൽ നിന്നും അവരുടെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ഹർഭജൻ സിംഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ധോണി ഒരിക്കലും സ്വന്തം നിലപാടുകൾ താരങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാറില്ല ഇതാണ് ധോണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്നും ഹർഭജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഞങ്ങളിൽ പലരും വർഷങ്ങളായി കളിക്കുന്നവരാണെന്നും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യമുള്ളവരാണെന്നും ധോണിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. കളിക്കാരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം എങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാം എന്നതിൽ മാത്രമാണ് ധോണി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെന്നും അതിൽ അദ്ദേഹം മിടുക്കനുമായിരുന്നു എന്ന് ഹർഭജൻ വ്യക്തമാക്കി. 103 ടെസ്റ്റുകളും 236 ഏകദിനങ്ങളും 28 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ച താരമാണ് ഹർഭജൻ സിംഗ്. 2007 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ധോണി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായത്. തുടർന്ന് 2007-ലെ കന്നി ട്വന്റി 20 വോൾഡ് കപ്പ്, 2011-ൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ഏകദിന വേൾഡ് കപ്പ്, 2013-ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി എന്നീ മൂന്ന് ഐസിസി ട്രോഫികളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കാൻ ധോണിക്കായി. 2017-ലാണ് അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
BCCI-Cricket Australia: ഇന്ത്യന് അമ്പയര് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക്, ഓസ്ട്രേലിയന് അമ്പയര് രഞ്ജി ട്രോഫിയിലേക്ക്
ഓസ്ട്രേലിയൻ അമ്പയർ ബെൻ ട്രെലോർ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കും. ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യയും (BCCI) ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ അമ്പയർ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ അമ്പയർ പരാശർ ജോഷി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡ് മത്സരങ്ങളിലും ഒരു വൺ ഡേ കപ്പ് മത്സരത്തിലും അമ്പയറിങ് നടത്തും. ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ 21 വരെ ഡൽഹിയും ഗുജറാത്തും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തോടെയാണ് ബെൻ ട്രെലോർ ഇന്ത്യയിലെ തന്റെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ 29 വരെ മുംബൈയും ഹരിയാനയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിലും അദ്ദേഹം അമ്പയർ ചെയ്യും. ഓസ്ട്രേലിയൻ അമ്പയർ ബെൻ ട്രെലോറിന് മികച്ച ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്. 30 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങൾ, 20 ലിസ്റ്റ് എ മത്സരങ്ങൾ, 39 ബിഗ് ബാഷ് ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹം അമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം രണ്ട് വനിതാ ഏകദിനങ്ങളിലും നാല് വനിതാ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലും അമ്പയറിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കളിക്കളത്തിലെ ചുമതലകൾക്ക് പുറമെ പുതിയ അമ്പയർമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിന്റെ 'അമ്പയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ' കൂടിയാണ് ബെൻ ട്രെലോർ. ജോർജ്ജ് ബോർവിക് മെമ്മോറിയൽ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ അമ്പയർ പരാശർ ജോഷി നവംബർ 11 മുതൽ 14 വരെ ഗാബയിൽ ക്വീൻസ്ലാൻഡും ടാസ്മാനിയയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഷെഫീൽഡ് ഷീൽസ് മത്സരത്തോടെയാണ് തന്റെ ഓസ്ട്രോലിയൻ പര്യടനം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 16-ന് ഇതേവേദിയിൽ നടക്കുന്ന ഇരു ടീമുകളുടെയും വൺ ഡേ കപ്പ് മത്സരത്തിലും അദ്ദേഹം അമ്പയർ ചെയ്യും. പിന്നീട് നവംബർ 22 മുതൽ 25 വരെ സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ്-ക്വീൻസ്ലാൻഡ് ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡ് മത്സരത്തിലും ജോഷി നിയന്ത്രിക്കും. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
Ben Simmons Injury: ബെന് സിമ്മന്സിന് ഗുരുതര പരുക്ക്, തിരിച്ചുവരവ് വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയില്
ഓസ്ട്രേലിയൻ-അമേരിക്കൻ പ്രൊഫഷണൽ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കാരൻ ബെഞ്ചമിൻ സേവിഡ് സിമ്മൺസിന് പരിക്ക്. ഞായറാഴ്ച നടന്ന പരിശീലനത്തിനിടെ ബെന്നിന്റെ വലത് അക്കിലസ് ടെൻഡൻ (Right Achilles Tendon) പൊട്ടിയത്. എംആർഐ (MRI) സ്കാനിംഗിൽ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബെന്നിന് ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് മെഡിക്കൽ സംഘം അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ബെഞ്ചമിൻ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ വീണ്ടും പഴയ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രീസീസൺ മത്സരത്തിലെ അവസാന കളിയിൽ 14 പോയിന്റും 8 റീബൗണ്ടുകളും 7 അസിസ്റ്റുകളുമായി തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ബെൻ കാഴ്ചവെച്ചത്. ബുധനാഴ്ച കിങ്സിനായി ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങാനിരിക്കൊണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത അപകടമുണ്ടായത്. പരിക്ക് കാരണം 30 കാരമായ താരത്തിന് ഈ സീസണിലെ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളും നഷ്ടമാകും. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന ആശങ്കയിലാണ് സാക്രമെന്റോ കിങ്സ്. കഴിഞ്ഞ മാസം 3.5 മില്യൺ ഡോളറിന് ഒരു വർഷത്തെ കരാറിലാണ് ബെൻ സാക്രമെന്റോ കിങ്സുമായി ഒപ്പുവെച്ചത്. അതേസമയം കരിയറിൽ ഉടനീളം ബെന്നിനെ പരുക്കുകൾ വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട്. 2016-2017 സമയത്ത് ബെന്നിന്റെ കാലിലെ ഒടിവ് കാരണം ആദ്യ സീസൺ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായി. 2021-2025 കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽമുട്ടിനും കാലുകൾക്കും നിരന്തരമായി പരുക്കുകളുണ്ടായി. ഈ പരുക്ക് തന്റെ യാത്രയുടെ ഒരു അധ്യായം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അവസാനമല്ലെന്ന് ബെൻ പ്രതികരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ ക്ലിപ്പേഴ്സിനെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ റൂക്കി താരം ഡാരിയസ് അക്കഫ് ജൂനിയറിനൊപ്പം ബെൻ കളത്തിലിറങ്ങാനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ ബെൻ പരിക്ക് കാരണം പിൻവാങ്ങിയതോടെ ടീമിന് പഴയ പ്ലാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോകേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
T20 Series 2026: അഞ്ചാം ടി20 മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു, ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് പരമ്പര സമനിലയില്
ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഒരു പരമ്പര വിജയത്തിനായുള്ള വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ കാത്തിരിപ്പ് ഇനിയും തുടരും. ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അഞ്ചാം ടി20 മത്സരം ശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇതോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര 2-2 എന്ന സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. ഇരു ടീമുകളും പരമ്പരയുടെ ട്രോഫി ഇതോടെ പങ്കിട്ടു. ശക്തമായ മഴയെത്തുടര്ന്ന് വൈകിയാണ് മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ട മത്സരം രാത്രി 9 മണിക്കാണ് ആരംഭിച്ചത്. മഴമൂലം 9 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയാണ് മത്സരം നടന്നത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 7.4 ഓവറില് 5 വിക്കറ്റിന് 118 റണ്സെടുത്തിരിക്കെയാണ് വീണ്ടും മഴയെത്തിയത്. തുടര്ന്ന് കളി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കീമോ പോളാണ് ആദ്യ ഓവര് എറിഞ്ഞത്. അഭിഷേക് ശര്മ പെട്ടെന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും ഇഷാന് കിഷന് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിലൂടെ 10 പന്തില് മൂന്ന് സിക്സും മൂന്ന് ഫോറും ഉള്പ്പെടെ 30 റണ്സ് നേടി കളം നിറഞ്ഞു. സഞ്ജു സാംസണ് 7 പന്തില് രണ്ട് ഫോറും ഒരു സിക്സും ഉള്പ്പെടെ 16 റണ്സും, ക്യാപ്റ്റന് ശ്രേയസ് അയ്യര് 14 പന്തില് 22 റണ്സും നേടി ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. അവസാന ഓവറുകളില് തകര്ത്തടിച്ച നമാന് ധിര് 6 പന്തില് മൂന്ന് സിക്സുകള് ഉള്പ്പെടെ 24 റണ്സുമായി പുറത്താവാതെ നിന്നു. വിന്ഡീസ് നിരയില് കീമോ പോളും (2/34) ഷമാര് സ്പ്രിംഗറും (2/17) രണ്ട് വിക്കറ്റുകള് വീതം വീഴ്ത്തി മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. പരമ്പരയിലുടനീളം തകര്പ്പന് ബാറ്റിംഗ് കാഴ്ചവെച്ച വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് ക്യാപ്റ്റന് ഷായ് ഹോപ്പ് 4 ഇന്നിങ്സുകളില് നിന്ന് 261 റണ്സ് നേടി പ്ലെയര് ഓഫ് ദി സീരിസായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിന്റെ കീമോ പോള് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 8 വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി മികച്ച ബൗളറായി. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
Asian Games 2026: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഗോൾഫ്: സ്വർണമെഡൽ ജേതാവ് പ്രണവി ഉർസിന് 1 കോടി രൂപ പാരിതോഷികം
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഗോൾഫിൽ സ്വർണമെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വനിതാ താരം പ്രണവി ഉർസിന് 1 കോടി രൂപയുടെ പാരിതോഷികം. മുൻ കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രിയും പാർലമെന്റ് അംഗവുമായ അനുരാഗ് സിംഗ് താക്കൂർ ഡൽഹി ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെച്ച് 1 കോടി രൂപയുടെ ചെക്ക് നൽകി ആദരിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ വെച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ആദരിക്കപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രണവി വ്യക്തമാക്കി. ഈ മെഡൽ നേട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളെ ഗോൾഫിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി പ്രണവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജപ്പാനിലെ ഐചി-നഗോയയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഒക്ടോബർ 3-ന് ആണ് വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഗോൾഫ് താരമായി പ്രണവി മാറിയത്. എൽപിജിഎയിലെ (LPGA) ആറ് തവണ ചാമ്പ്യനായ ചൈനയുടെ യിൻ റൂണിംഗിനെയും സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഷാനൻ ടാനിനെയും ഒരു ഷോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ പിന്തള്ളിയാണ് പ്രണവി വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഗോൾഫിൽ വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ 24 വർഷത്തെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ കാത്തിരിപ്പാണ് പ്രണവി അവസാനിപ്പിച്ചത്. അവസാനമായി 2002-ൽ ബുസാനിൽ നടന്ന ഗെയിംസിൽ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ശിവ് കപൂറാണ് ഇന്ത്യക്കായി സ്വർണം നേടിയത്. പ്രണവിയെ ആദരിച്ച ചടങ്ങിൽ ഡൽഹി ഗോൾഫ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് രാജ് ഖന്ന, ഐജിപിഎൽ (IGPL) സിഇഒ ഉത്തം സിംഗ് മുൻദി, ഭാരത് ഗോൾഫ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടർ മാനവ് ജൈനി, ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം ലിയാൻഡർ പെയ്സ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
Sharanya Kheruka: ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച് ശരണ്യ ഖേരുക്ക; അംഗീകാര നിറവിൽ പാരാ-അത്ലറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം
മുംബൈ: ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച് ശരണ്യ ഖേരുക്ക. 'ലിവിങ് ഹിസ്റ്ററീസ്: സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രാസ് പാരാലിമ്പ്യൻസ് (Living Histories: Stories of Maharashtra’s Paralympians) എന്ന തൻറെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായി 16കാരിയായ ശരണ്യ ഖേരുക്ക. പാരാലിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (പിസിഐ) പ്രസിഡൻറ് ദേവേന്ദ്ര ജജാരിയ ശരണ്യ ഖേരുക്കയെ അഭിനന്ദിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാരാ-അത്ലറ്റുകളുടെ പ്രചോദനാത്മകവും എന്നാൽ പലപ്പോഴും പുറംലോകം അറിയാത്തതുമായ കഥകൾ ഈ പുസ്തകം വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും അവർ ആർജ്ജിച്ച ധൈര്യം, ദൃഢനിശ്ചയം, സ്ഥിരോത്സാഹം എന്നിവയിലൂടെയുള്ള അവരുടെ ജീവിതയാത്രകളെ ഈ പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിസിഐ ഡയറക്ടർ സത്യനാരായണൻ, പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന പാരാ-അത്ലറ്റുകളായ സുകാന്ത് കദം, സന്ദീപ് സഞ്ജയ് സർഗാർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ശരണ്യ ഖേരുക്കയെ ആദരിച്ചത്. ഓരോ മെഡലിന് പിന്നിലും പലരും കാണാതെ പോകുന്ന ജീവിതയാത്രകളുണ്ട്. വേദന നിറഞ്ഞ തിരിച്ചടികൾ, അശ്രാന്തമായ പരിശീലനം, ധൈര്യം എന്നിവ നിറഞ്ഞ യാത്രയാണത്. പാരാ-അത്ലറ്റുകൾ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരവും ശാരീരികവുമായ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ നേരിട്ടു, തടസങ്ങളെ എങ്ങനെ മറികടുന്നു, ഒടുവിൽ ആഗോള വേദിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉയർന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ലിവിംഗ് ഹിസ്റ്ററീസ് വായനക്കാരിലേക്കെത്തിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര മെഡലുകളും അസാധാരണമായ നേട്ടങ്ങളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും ഇവരിൽ പലരും പൊതുസമൂഹത്തിന് പരിചിതരല്ല. ഇനിയും പലരിലേക്കും അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങളും വിജയഗാഥകളും എത്തിയിട്ടില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പാരാ-അത്ലറ്റുകളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ ജീവിതകഥകൾ പലർക്കും അറിയില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ശരണ്യ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഈ തിരിച്ചറിവാണ് യുവവായനക്കാരിലേക്ക് പാരാ-അത്ലറ്റുകളുടെ ധൈര്യത്തിൻറെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻറെയും നേട്ടങ്ങളുടെയും കഥകൾ എത്തിക്കാനും അതുവഴി അവരെ വരുംതലമുറയ്ക്ക് മാതൃകകളാക്കി മാറ്റാനും ശരണ്യയ്ക്ക് പ്രചോദനമായത്. ‘സ്പോർട്സ് എപ്പോഴും എൻറെ ജീവിതത്തിൻറെ ഭാഗമായിരുന്നു. കായികരംഗത്തുണ്ടായ ഒരു പരിക്കാണ് ഞാൻ പ്രതിസന്ധികളെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയെ മാറ്റിമറിച്ചത്. അസാധാരണമായ ഈ പാരാലിമ്പിക്സ് താരങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ കഥകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ കാണിച്ച ധൈര്യവും ദൃഢനിശ്ചയവും എന്നെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു’ ശരണ്യ ഖേരുക്ക പറഞ്ഞു. സുകാന്ത് കദം, സന്ദീപ് സഞ്ജയ് സർഗാർ തുടങ്ങിയ കായിക താരങ്ങളുടെ ജീവിതകഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം അവരുടെ കായിക ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. മെഡലുകൾക്കും വിജയങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ആ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള മനുഷ്യരെ പരിചയപ്പെടുത്താനും ശരണ്യ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു. ഓരോ കഥയും മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല, മുന്നോട്ടുള്ള വഴി അനിശ്ചിതമായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും സ്വയം വിശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ ദൃഢനിശ്ചയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
T20 Cricket: ഫൈനല് പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസും, പരമ്പര ആര് സ്വന്തമാക്കും?
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ നാളത്തെ അഞ്ചാം ടി20 മത്സരം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നിർണ്ണായകമാണ്. നാലാം മത്സരത്തിൽ 24 റൺസിനാണ് ടീം ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടത്. പരമ്പര നിലവില് 2-2 എന്ന നിലയിലാണ്. അവസാന മത്സരം ഒക്ടോബര് 17 ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കും. മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് രണ്ട് ടീമുകള്ക്കുമുള്ളത്. 248 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് ലഭിച്ചത്. സഞ്ജു സാംസണ് 20 പന്തില് അര്ദ്ധസെഞ്ച്വറി തികച്ചെങ്കിലും കീമോ പോള് 56 റണ്സിന് സഞ്ജുവിനെ പുറത്താക്കി. ശ്രേയസ് അയ്യര് 11 പന്തില് 16 റണ്സ് നേടിയപ്പോള് അഭിഷേക് ശര്മ്മ 29 റണ്സ് നേടി ഗുഡേഷ് മോതിയുടെ പന്തില് പുറത്തായി. നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡിയും തിലക് വര്മ്മയും ചേര്ന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താന് കഴിഞ്ഞില്ല. സെഞ്ച്വറി നേടിയ രോഹിത് ശര്മ്മ ബെംഗളൂരുവില് ഇന്ത്യ അവസാനമായി കളിച്ച ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം 2024 ജനുവരിയില് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയായിരുന്നു. അന്ന് രോഹിത് ശര്മ്മ 69 പന്തുകളില് പുറത്താകാതെ 121 റണ്സ് നേടി. മത്സരം സമനിലയില് അവസാനിച്ചതോടെ രണ്ട് സൂപ്പര് ഓവറുകള് കളിക്കുകയും രണ്ടാം സൂപ്പര് ഓവറില് ഇന്ത്യ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. സമ്മര്ദ്ദത്തിലും മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്താന് കഴിയുമെന്ന് ഇന്ത്യ അന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു. ഇന്ത്യ കരുത്ത് തെളിയിക്കണം നാലാം ടി20യില് 247 റണ്സ് നേടിയ വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് ഇന്ത്യയെ 24 റണ്സിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ തെറ്റുകളില് നിന്ന് പാഠം ഉള്ക്കൊണ്ട് അവസാന മത്സരത്തില് വിജയം നേടാനാകും ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ ശ്രമം. അതേസമയം പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാന് തന്നെയാണ് വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസും ശ്രമിക്കുക. അതിനാല് ബെംഗളൂരുവില് ഇരു ടീമുകളും തമ്മില് ശക്തമായ പോരാട്ടമായിരിക്കും നടക്കുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
Sunil Gavaskar: ഇന്ത്യ തോറ്റെങ്കിലും സഞ്ജു തിളങ്ങി! സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലിയെ പ്രശംസിച്ച് സുനിൽ ഗവാസ്കർ
ഹൈദരാബാദ്: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ നാലാം ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യ പരാജയം വഴങ്ങിയെങ്കിലും, മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പ്രകടനത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സുനിൽ ഗവാസ്കർ. പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ബാറ്റിങ്ങിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സഞ്ജുവിന് സാധിച്ചതായി ഗവാസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹൈദരാബാദ് ഉപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വിൻഡീസ് ഉയർത്തിയ 248 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കായി സഞ്ജു 23 പന്തിൽ 56 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 223 റൺസിന് പുറത്താവുകയും 24 റൺസിന്റെ തോൽവി വഴങ്ങുകയും ചെയ്തു. മത്സരശേഷം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ഗവാസ്കർ സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിങ്സിനെ പ്രശംസിച്ചത്. പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി പന്തുകൾ പ്രതിരോധിച്ച് തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് സഞ്ജു തന്റെ ആക്രമണ ശൈലിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതെന്ന് സുനിൽ ഗവാസ്കർ പറഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ സഞ്ജു സ്ട്രൈറ്റ് ബാറ്റിൽ കളിച്ചതിനാൽ വിൻഡീസ് ബൗളർമാർക്ക് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഇത് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഷോട്ട് കളിക്കാൻ സഞ്ജുവിന് അവസരമൊരുക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് സഞ്ജു ഇന്നിങ്സ് കെട്ടിപ്പടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. കീമോ പോളിന്റെ പന്തിലാണ് സഞ്ജു സാംസൺ പുറത്തായത്. ഇതിനെ കുറിച്ചും സുനിൽ ഗവാസ്കർ രസകരമായി പ്രതികരിച്ചു. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കീമോ പോൾ എറിഞ്ഞ പന്ത് സഞ്ജുവിന് ബാറ്റ് വീശാൻ ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് നൽകിയിരുന്നില്ല. അതിനാലാണ് അവൻ പുറത്തായതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബാറ്റ് പൂർണ്ണമായി സ്വിങ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ പന്ത് ചെന്ന് വീഴുക സെക്കന്തരാബാദിൽ ആയേനെയെന്നും ഗവാസ്കർ തമാശരൂപേണ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
Rohit Sharma: രോഹിത് ശർമ വീണ്ടും ക്യാപ്റ്റനാകുമോ? അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്
ഐപിഎൽ 2027ൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി ഇതിഹാസ താരം രോഹിത് ശർമ വീണ്ടും എത്തിയേക്കുമെന്ന ചർച്ചകളാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് നിലവിൽ നടക്കുന്നത്. നിലവിലെ ക്യാപ്റ്റനായ ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ ടീം മാറുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും വരുന്നത്. എന്നാൽ ഹാർദ്ദിക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഒരുതരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ടീം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ, രോഹിത് ശർമ വീണ്ടും ക്യാപ്റ്റനാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് മാനേജ്മെന്റ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രോഹിത് ശർമയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ചർച്ചകളൊന്നും ടീം മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ടീം വിട്ടാൽ മുംബൈയെ നയിക്കാൻ ഒന്നിലധികം പേർ ടീമിൽ തന്നെയുണ്ട്. സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ എന്നിവർക്കാണ് അടുത്ത സീസണിൽ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്നാണ് വിവരം. 2026 ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് സൂര്യകുമാർ യാദവ്. ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും മുംബൈ പ്ലേയിങ് ഇലവനിലെ സ്ഥിരാംഗവുമാണ് തിലക് വർമ. തിലകും വരും സീസണിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഒരാളായിരിക്കും. അഞ്ച് തവണ മുംബൈയെ ഐപിഎൽ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച താരമാണ് രോഹിത് ശർമ. 2024-ൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കായാണ് രോഹിത് ക്യാപ്റ്റൻസി ഒഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ ആ മാറ്റം ടീമിന് ഗുണം ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഹാർദികിന് കീഴിൽ 2024-ൽ അവസാന സ്ഥാനക്കാരായിട്ടായിരുന്നു മുംബൈ ടീം ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് 2025-ൽ ക്വാളിഫയർ കളിച്ചെങ്കിലും, 2026ൽ ടീം വീണ്ടും ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
Sandeep Patil: 'സച്ചിനെയും യുവരാജിനെയും ഒഴിവാക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് അവര്ക്കറിയാം' വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സന്ദീപ് പാട്ടീൽ
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ, യുവരാജ് സിംഗ്, ഗൗതം ഗംഭീർ, സഹീർ ഖാൻ എന്നിവരെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അവർക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും ചീഫ് സെലക്ടറുമായിരുന്ന സന്ദീപ് പാട്ടീൽ. വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളേക്കാൾ ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവിക്കാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി മുൻഗണന നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാനലിന്റെ ചെയർമാൻ മാത്രമായിരുന്നു താനെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 'ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവി മുൻനിർത്തി മാത്രമാണ് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വിഷമകരമാണ്. സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ, യുവരാജ് സിംഗ്, ഗൗതം ഗംഭീർ, സഹീർ ഖാൻ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ താരങ്ങൾക്ക് ടീം വിടുകയോ വിരമിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം'. 'ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഷോ'യിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് മുംബൈ സീനിയർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പുരുഷ ടീമുകളുടെ മെന്ററായ സന്ദീപ് പാട്ടീൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുടെ (NCA) മുൻ തലവനും, നിലവിലെ ബിസിസിഐ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിന്റെ (CoE) അംഗവുമായ സന്ദീപ് പാട്ടീൽ കളിക്കാരുമായി സെലക്ടർമാർ പാലിക്കേണ്ട തൊഴിൽപരമായ അതിരുകളെക്കുറും സംസാരിച്ചു. ദീർഘകാല സൗഹൃദങ്ങളെ വരെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുണ്ടായ തീരുമാനങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 'കളിക്കാരുമായി സെലക്ടർമാർ സൗഹൃദത്തിലാകാം പക്ഷെ അവിടെ അതിർവരമ്പുകളുണ്ടായിരിക്കണം. അവൻ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ടീമിലേക്ക് അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് ആര്ക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഗൗരവത്തോടെ കാണണം.' നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ക്രിക്കറ്റിനെയും അതിന്റെ ഭാവിയെയുമാണെന്ന് സന്ദീപ് പാട്ടീൽ പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമല്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ പോലും എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നന്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന് സന്ദീപ് പാട്ടീൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1983-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു സന്ദീപ് പാട്ടീൽ. 2012 മുതൽ 2016 വരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നിർണായക മാറ്റങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് അഞ്ചംഗ സീനിയർ പുരുഷ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തലവനായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
Lionel Messi: 'എല്ലാം നേടിയിട്ടും ബാക്കിയായതിനെക്കുറിച്ച് നഷ്ടബോധം' മനസ്സ് തുറന്ന് ലയണല് മെസ്സി
തർക്കമില്ലാതെ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരിലൊരാളാണ് ലയണൽ മെസ്സി. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച താരം വ്യക്തിഗത അംഗീകാരങ്ങൾ അടക്കം പലതും നേടി. മെസ്സി അർജന്റീനയ്ക്കും ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുത്തു. എന്നാൽ 39-കാരനായ താരത്തിന് ചില നഷ്ടബോധങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത്. ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ചില പ്രത്യേക വ്യക്തികളുമായി സംസാരിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സഹായിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാഷ അറിയാത്തത് കാരണം പലരോടും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മെസ്സി ഓർക്കുന്നു. മെക്സിക്കൻ പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് താരത്തിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ. ‘എനിക്ക് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളിൽ നഷ്ടബോധമുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാതിരുന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല. അതിൽ എനിക്ക് വലിയ ഖേദമുണ്ട്.’ അന്താരാഷ്ട്ര സൂപ്പർ താരമായി വളർന്നിട്ടും ലയണൽ മെസ്സിക്ക് സ്പാനിഷ് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാൻ അറിയൂ. മറ്റൊരു ഭാഷ ആവശ്യമായി വരുന്നിടത്തെല്ലാം മിക്കപ്പോഴും ഒരു പരിഭാഷകന്റെ സഹായം തേടാറാണ് പതിവ്. ഞാനൊരു മണ്ടനാണെന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ടെന്ന് മെസ്സി പറയുന്നു. എന്റെ സമയം ഞാൻ വെറുതെ പാഴാക്കിക്കളഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാകില്ല. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി നന്നായി പഠിക്കാനാണ് ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് പറയുന്നതെന്ന് മെസ്സി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്നതിലുപരി മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പുതിയ ഭാഷ എത്രത്തോളം സഹായിക്കുമെന്നാണ് മെസ്സിയുടെ അനുഭവം നൽകുന്ന പാഠം. എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും ചില നഷ്ടബോധങ്ങളുണ്ടെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ഈ തുറന്നുപറച്ചിൽ. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
Cristiano Ronaldo Suspension: ക്യാമ്പ് വിട്ട റൊണാൾഡോയ്ക്ക് തിരിച്ചടി, താരത്തെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത് പോര്ച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ
പോർച്ചുഗൽ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ. ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതിനെ തുടർന്നാണ് പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (FPF) റൊണാൾഡോയെ താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഫെഡറേഷന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അനുവാദമില്ലാതെ ക്യാംപ് വിടുന്നത് ഒരു മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ വിലക്കും, പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന അച്ചടക്കലംഘനമാണ്. റൊണാൾഡോയ്ക്കെതിരെ കൂടുതൽ നടപടിയെടുക്കാൻ ഫെഡറേഷൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീമിന്റെ സമീപകാല അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിനിടയിൽ കളത്തിലിറങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോർച്ചുഗൽ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ജോർജ് ജെസ്യൂസും റൊണാൾഡോയും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി. ടീമിൽ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കളിക്കളത്തിലെ സമയത്തെ ചൊല്ലിയാണ് തർക്കം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം ദേശീയ ടീമിന്റെ ക്യാമ്പ് വിട്ടുപോയത്. റൊണാൾഡോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ താൻ ക്യാമ്പ് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് തുറന്നുസമ്മതിച്ചു. ഇതിൽ അദ്ദേഹം സഹതാരങ്ങളോടും പോർച്ചുഗീസ് ആരാധകരോടും പരസ്യമായി മാപ്പ് ചോദിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 27-ന് നോർവെക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ പകരക്കാരനായി വാം-അപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടും കളിപ്പിക്കാതിരുന്നതും തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 1-ന് ഡെൻമാർക്കിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലും താൻ ആദ്യ ഇലവനിലുണ്ടാകില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതുമാണ് ക്യാമ്പ് വിടാൻ താരത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ തനിക്ക് കളിക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്ന് പരിശീലകൻ ജോർജ് ജെസ്യൂസ് നൽകിയ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെന്ന് റൊണാൾഡോ ആരോപിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും താൻ ദേശീയ ടീമിൽ നിന്ന് വിരമിക്കില്ലെന്നും ഫെഡറേഷൻ നൽകുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കുമെന്നും റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കി. ശിക്ഷാ നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം രാജ്യത്തിനായി വീണ്ടും കളിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ സൗദി ക്ലബ്ബായ അൽ-നസ്സറിലേക്ക് മടങ്ങിയ റൊണാൾഡോ ദിരിയക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോൾ നേടി. ടീം 3-0 ന് വിജയിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
ODI December: ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക ഒന്നാം ഏകദിനം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക്
ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ ഏകദിനം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് മാറ്റിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2026 ഡിസംബർ 13-ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മത്സരം നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നവീകരണ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഡൽഹി ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വലിയ ഒരു കാലയളവിലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം മത്സരങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകില്ല. മാർച്ചിൽ, 2026-27 സീസണിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഹോം ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഉദ്ഘാടന ഏകദിനത്തിനുള്ള വേദിയായി ഡൽഹിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിൽ അഹമ്മദാബാദ് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. ഡിസംബർ 16-ന് ബെംഗളൂരുവിലാണ് രണ്ടാം ഏകദിനം നടക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരം ഡിസംബർ 19-ന് അഹമ്മദാബാദിൽ നടത്താനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന്റെ വേദി മാറ്റിയത് അഹമ്മദാബാദിലെ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരർക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മത്സരം നേരിൽ കാണാൻ മറ്റൊരു അവസരം കൂടി നൽകും. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഹോം പരമ്പരയിൽ മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. ഏകദിന പരമ്പര ഡിസംബർ 13-ന് ആരംഭിക്കും ടി20 പരമ്പര ഡിസംബർ 22-നും നടക്കും. ഡിസംബർ 22, 24, 27 തീയതികളിൽ യഥാക്രമം രാജ്കോട്ട്, കട്ടക്ക്, പൂനെ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ടി20 മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
Asian Para Games 2026: ഏഷ്യന് പാരാ ഗെയിംസിനായി ഇന്ത്യന് സംഘം പുറപ്പെട്ടു, യാത്രയയപ്പ് നല്കി പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി
അഞ്ചാമത് ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിനായി ജപ്പാനിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന് പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (PCI) ഗംഭീര യാത്രയയപ്പ് നടത്തി. ചാണക്യപുരിയിലെ ഐടിസി മൗര്യയിലാണ് അത്ലറ്റുകളുടെ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് നടന്നത്. ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജേഴ്സി പ്രകാശനം ചെയ്തു. സാഹചര്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എത്തിയ അത്ലറ്റുകളെ മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ അഭിനന്ദിച്ചു. ജപ്പാനിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് പിസിഐ (PCI) പ്രസിഡന്റ് ദേവേന്ദ്ര ജാജരിയ പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ 24 വരെയാണ് ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി-നാഗോയയിലാണ് മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുക. 116 പുരുഷന്മാരും 60 സ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്ന 176 അത്ലറ്റുകളാണ് ജപ്പാനിലേക്ക് പോകുന്നത്. പാരാ അത്ലറ്റിക്സ്, പാരാ ബാഡ്മിന്റൺ, പാരാ ആർച്ചറി, ഷൂട്ടിംഗ് പാരാ സ്പോർട്സ്, പാരാ സ്വിമ്മിംഗ്, പാരാ ടേബിൾ ടെന്നീസ്, പാരാ പവർലിഫ്റ്റിംഗ്, ബ്ലൈൻഡ് ഫുട്ബോൾ, പാരാ സൈക്ലിംഗ്, പാരാ ജൂഡോ, ബോസിയ, വീൽചെയർ ഫെൻസിങ് എന്നീ 12 ഇന മത്സരങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം പങ്കെടുക്കുക. ചൈനയിലെ ഹങ്ചോയിൽ നടന്ന മുൻ ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിൽ 29 സ്വർണ്ണവും, 31 വെള്ളിയും, 51 വെങ്കലവുമടക്കം 111 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം നേടിയത്. ഇത്തവണയും നൂറ് മെഡലുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം മത്സരത്തിനിറങ്ങുക. പാരാലിമ്പിക്സിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവായ പ്രമോദ് ഭഗതും, പാരാലിമ്പിക്സിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ഭവിനാ പട്ടേലുമാണ് ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതാകയേന്തുക. കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ തങ്ങൾ ജപ്പാനിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് പ്രമോദ് ഭഗത് വ്യക്തമാക്കി. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
Bomb Threat: നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിന് ബോംബ് ഭീഷണി; സന്ദേശമെത്തിയത് ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ അണ്ടർ-19 മത്സരത്തിനിടെ
അഹമ്മദാബാദ്: അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിന് ബോംബ് ഭീഷണി. യൂത്ത് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ അണ്ടർ-19 പരിശീലന മത്സരം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഇ-മെയിൽ വഴിയാണ് അജ്ഞാത സന്ദേശം വന്നത്. സന്ദേശം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ പോലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഫയർഫോഴ്സും സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഗ്രൗണ്ട് എ-യിൽ ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ അണ്ടർ-19 ചതുർദിന മത്സരം നടന്നുവരികയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11.15-ഓടെയാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പതിഞ്ഞത്. സന്ദേശം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് ഇടപെട്ട് ഇരു ടീമുകളിലെയും കളിക്കാരെയും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിനെയും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബി ഗായകൻ ദിൽജിത് ദോസാഞ്ചിന്റെ സംഗീത നിശയ്ക്കും ബോംബ് ഭീഷണിയുള്ളതായി വിവരമുണ്ട്. നവംബർ 21-നാണ് ഈ ഷോ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അണ്ടർ-19 ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനും സംഗീത പരിപാടിക്കും ഒരേസമയം ഭീഷണി സന്ദേശമെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വ്യാജ ഇ-മെയിലിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ ഗുജറാത്ത് പോലീസും സൈബർ സെല്ലും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
Mary Kom ex-Husband: 'കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തു, വിവാഹേതര ബന്ധം' മേരി കോമും മുൻ ഭർത്താവും തമ്മിൽ നിയമയുദ്ധം
ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവായ ബോക്സർ മേരി കോമിനെതിരെ മുൻ ഭർത്താവ് രംഗത്ത്. പൊതുവേദിയിൽ തന്നെ അപമാനിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ മേരി കോം നടത്തിയതിനെതിരെ ക്രിമിനൽ അപകീർത്തിക്കേസാണ് താരത്തിന്റെ മുൻഭർത്താവ് ഓൺലർ കോം ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ മേരി കോം സൽമാൻ ഖാൻ അവതാരകനായ ഹിന്ദി ബിഗ് ബോസിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് അവർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 'ആപ് കി അദാലത്ത്' എന്ന പരിപാടിയിലാണ് ഫുട്ബോൾ താരം കൂടിയായ തന്റെ മുൻ ഭർത്താവ് ഓൺലർ കോമിനെതിരെ മേരി കോം രംഗത്ത് എത്തിയത്. ബോക്സിങ്ങിലൂടെ താൻ സമ്പാദിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഓൺലർ തട്ടിയെടുത്തതായി മേരി കോം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. മാത്രമല്ല തന്റെ പേരിൽ ഓൺലർ വായ്പകൾ എടുത്തതായും മേരി കോം തുറന്നടിച്ചു. തന്റെ സ്വത്തുക്കൾ പലതും മുൻ ഭർത്താവ് പണയം വെച്ചതായും ചില സ്വത്തുക്കൾ തന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഓൺലറുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയതായും മേരി കോം ആരോപിച്ചു. അതേസമയം പൊതുവേദികളിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ തന്നെക്കുറിച്ച് മേരി കോം നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഓൺലർ വാദിക്കുന്നത്. മേരി കോമിന് വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന ആരോപണവും ഓൺലർ നടത്തി. 2005-ലാണ് മേരി കോം ഓൺലർ കോമിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ഇരുവർക്കും നാല് മക്കളുണ്ട്. പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ 2023-ലാണ് ദമ്പതിമാർ വേർപിരിഞ്ഞത്. അതേസമയം ഓൺലർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ അടുത്ത വാദം നവംബർ 19-നാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.
ICC Cricket World Cup 2027: അടുത്തവര്ഷത്തെ ഇന്ത്യ-പാക് ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിന് ലഭിച്ചത് 10 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റ് അപേക്ഷകൾ!
ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ഏതൊരു ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകനും ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിന്റെ ബാലറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ച ആദ്യ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റ് അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, നമീബിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഐസിസി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ ആരാധകരുടെ വൻ തിരക്കാണ്. മറ്റൊരു ടീമുകളുടെയും ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് ഇതുവരെ ഇത്രയധികം ടിക്കറ്റ് അഭ്യര്ത്ഥനകള് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് ചിരവൈരികളുടെ പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം റെക്കോർഡ് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയും വ്യൂവർഷിപ്പുമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. അടുത്ത വർഷത്തെ ഐസിസി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മത്സരത്തിന് 92,000-ത്തിലധികം പേരും, 2023 ഫൈനലിന്റെ ആവർത്തനമായ ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരത്തിന് 86,000-ത്തിലധികം പേരും അപേക്ഷിച്ചു. ടിക്കറ്റ് ബാലറ്റ് തുടങ്ങി വെറും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് 10 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിന് ലഭിച്ചതെന്ന് ഐസിസി സിഇഒ സഞ്ജോഗ് ഗുപ്ത സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്താണ് ബാലറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ? ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്ന രീതിയല്ല ബാലറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് ആര്ക്കും ടിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കാം. ടിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കില് സംഘാടകര് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തും. ഈ നറുക്കെടുപ്പില് വിജയിക്കുന്നവര്ക്ക് മാത്രമേ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാന് കഴിയൂ. ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന് മത്സരം 2027 ഒക്ടോബര് 10-ന് ആണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ജൊഹാനസ്ബര്ഗിലെ വാണ്ടറേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തില് ഇന്ത്യ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ഇന്ത്യന് സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതല് മത്സരങ്ങള് ആരംഭിക്കും. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.