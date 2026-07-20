/FIFA World Cup 2026 Final Highlights: 16 വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടാം കിരീട നേട്ടത്തിൽ സ്പെയിൻ; വർണാഭമായ സമാപന ചടങ്ങിൽ വൻ താരനിരയും

FIFA World Cup 2026 Argentina vs Spain Final Live: പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ പൊരുതി തോൽപ്പിച്ച് സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യ കിരീടം നേടി 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്പെയിനിന്റെ രണ്ടാം കിരീട നേട്ടം.
ഞായറാഴ്ച ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് സ്പെയിൻ കിരീടം നേടിയത്.
അർജന്റീന-സ്പെയിൻ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഹോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരം ടോം ക്രൂസ്, ഗായകരായ ജെന്നിഫർ ഹഡ്സൺ, റോബി വില്യംസ്, നിക്കോൾ ഷെർസിംഗർ, പോസ്റ്റ് മാലോൺ എന്നിവർ അണിനിരന്ന സമാപന ചടങ്ങ് നടന്നു. ഫൈനലിൽ സൂപ്പർ ബൗൾ മാതൃകയിലുള്ള ഹാഫ് ടൈം ഷോയും 27 മിനിറ്റ് നീണ്ട ഇടവേളയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഡോണ, ഷക്കീറ, ബിടിഎസ്, ജസ്റ്റിൻ ബീബർ എന്നിവരായിരുന്നു ഈ ചടങ്ങിലെ മുഖ്യ ആകർഷണം.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ അർജന്റീന-സ്പെയിൻ സ്ക്വാഡ്
അർജന്റീന
ഗോൾകീപ്പർമാർ: എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ്, ജെറോണിമോ റൂളി, യുവാൻ മുസോ
ഡിഫൻഡർമാർ: നാഹുവെൽ മോളിന, ഗോൺസാലോ മോണ്ടിയൽ, ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ, ലിയോനാർഡോ ബലെർഡി, നിക്കോളാസ് ഒട്ടാമെൻഡി, ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസ്, നിക്കോളാസ് ടാഗ്ലിയാഫികോ, ഫകുണ്ടോ മെദീന.
മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: ലിയാൻഡ്രോ പാരെഡെസ്, അലക്സിസ് മക് അലിസ്റ്റർ, റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ, ജിയോവാനി ലോ സെൽസോ, എക്സെക്വിയൽ പാലാസിയോസ്, എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്, വാലന്റൈൻ ബാർകോ
ഫോർവേഡുകൾ: ലയണൽ മെസ്സി, ജൂലിയൻ അൽവാരസ്, ലൗതാരോ മാർട്ടിനെസ്, തിയാഗോ അൽമാഡ, നിക്കോ പാസ്, നിക്കോളാസ് ഗോൺസാലസ്, ഗിയൂലിയാനോ സിമിയോണി, ഹോസെ മാനുവൽ ലോപ്പസ്.
സ്പെയിൻ
ഗോൾകീപ്പർമാർ: ഉനായ് സിമോൺ, ഡേവിഡ് റായ, ജോവാൻ ഗാർസിയ
ഡിഫൻഡർമാർ: പെഡ്രോ പോറോ, മാർക്കോസ് ലിറ്റെ, അയ്മെറിക് ലാപോർട്ട്, പൗ കുബാർസി, മാർക്ക് പുബിൽ, എറിക് ഗാർസിയ, മാർക്ക് കുക്കുറെല്ല, അലെക്സാണ്ടർ ഗ്രിമാൾഡോ.
മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: റോഡ്രിഗോ ഹെർണാണ്ടസ്, മാർട്ടിൻ സുബിമെൻഡി, പെഡ്രി ഗോൺസാലസ്, ഫാബിയൻ റൂയിസ്, മൈക്കൽ മെറിനോ, പാബ്ലോ പായസ് ഗാവി, അലക്സ് ബേന.
ഫോർവേഡുകൾ: മൈക്കൽ ഒയാർസബാൽ, ലാമിൻ യമാൽ, ഫെറാൻ ടോറസ്, ബോർജ ഇഗ്ലേഷ്യസ്, ഡാനി ഓൽമോ, വിക്ടർ മുനോസ്, നിക്കോ വില്യംസ്, യെറെമി പിൻ.
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