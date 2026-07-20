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FIFA World Cup 2026 Final Highlights: 16 വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടാം കിരീട നേട്ടത്തിൽ സ്പെയിൻ; വർണാഭമായ സമാപന ചടങ്ങിൽ വൻ താരനിരയും

Argentina vs Spain Match Highlights: ആദ്യ കിരീടം നേടി 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്പെയിനിന്റെ രണ്ടാം കിരീട നേട്ടം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 20, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:46 AM IST
FIFA World Cup 2026 Final Highlights: 16 വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടാം കിരീട നേട്ടത്തിൽ സ്പെയിൻ; വർണാഭമായ സമാപന ചടങ്ങിൽ വൻ താരനിരയും
Image Credit: FIFA | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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