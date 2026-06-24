മെക്സിക്കോ സിറ്റി: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് കെയിൽ കോംഗോയെ തകർത്ത് കൊളംബിയ നോക്കൗട്ടിൽ കടന്നു. നിർണായക മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനായിരുന്നു കൊളംബിയയുടെ വിജയം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കോംഗോ പോർച്ചുഗലിനെതിരെ സമനില നേടിയിരുന്നു. കൊളംബിയയോട് പൊരുതി നിന്നെങ്കിലും ഡാനിയൽ മുനോസ് 76-ാം മിനിറ്റിൽ നേടിയ ഗോളിൽ കോംഗോ പരാജയപ്പെട്ടു.
ഗ്രൂപ്പ് കെയിൽ കൊളംബിയ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ 3-1ന് കൊളംബിയ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കോംഗോക്കെതിരായ മത്സരത്തിലെ വിജയത്തോടെ കൊളംബിയ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.
കോംഗോയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ ലയണൽ എംപാസി മികച്ച സേവുകളിലൂടെ ദീർഘനേരം വല കാത്തെങ്കിലും മുനോസിയിലൂടെ കൊളംബിയ വല കുലുക്കി. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കോംഗോയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കടുത്ത നീക്കങ്ങളുണ്ടായി. എന്നാൽ, കൊളംബിയൻ ഗോൾ കീപ്പർ കമിലോ വർഗാസിന്റെ മികച്ച സേവുകളിലൂടെ കൊളംബിയ ലീഡ് നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു.
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