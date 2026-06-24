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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026; കോം​ഗോയെ തകർത്ത് കൊളംബിയ നോക്കൗട്ടിൽ

Colombia vs DR Congo: കൊളംബിയയോട് പൊരുതി നിന്നെങ്കിലും ഡാനിയൽ മുനോസ് 76-ാം മിനിറ്റിൽ നേടിയ ​ഗോളിൽ കോം​ഗോ പരാജയപ്പെട്ടു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 24, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:01 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026; കോം​ഗോയെ തകർത്ത് കൊളംബിയ നോക്കൗട്ടിൽ
Image Credit: Colombia | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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