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FIFA World Cup 2026: ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിനൊരുങ്ങി ലോകം; സമ്പൂ‍ർണ ഷെഡ്യൂൾ, മത്സര ക്രമം, വേദികൾ, തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം- വിശദമായി അറിയാം

FIFA World Cup 2026 Complete Schedule: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് മാമാങ്കത്തിനാണ് 2026 സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 09, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:14 PM IST
FIFA World Cup 2026: ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിനൊരുങ്ങി ലോകം; സമ്പൂ‍ർണ ഷെഡ്യൂൾ, മത്സര ക്രമം, വേദികൾ, തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം- വിശദമായി അറിയാം
Image Credit: FIFA | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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