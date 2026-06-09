2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിന് തുടക്കമാകാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലാണ്. പുതിയൊരു ചാമ്പ്യൻ ജനിക്കുമോ അതോ 2022-ൽ കിരീടം ചൂടിയ അർജന്റീന കിരീടം നിലനിർത്തുമോ എന്നറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ.
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് മാമാങ്കത്തിനാണ് 2026 സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. മുൻപത്തെ 32 ടീമുകളുടെ ഘടനയിൽ നിന്ന് മാറി, ആദ്യമായി 48 രാജ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നത്. ഇത്തവണ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് 10 ടീമുകളും ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് 9 ടീമുകളും യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള 16 ടീമുകൾക്കും തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള 6 ടീമുകൾക്കുമൊപ്പമാകും ഇവർ ഈ ആഗോള ഫുട്ബോൾ പോരാട്ടത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുക.
ഇത്തവണത്തെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് കൂടി കുറിക്കും. ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഈ സീസണിൽ 39 ദിവസങ്ങളിലായി ആകെ 104 മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക. ഖത്തറിൽ നടന്ന 2022-ലെ ലോകകപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, 40 മത്സരങ്ങൾ അധികമായി കാണാനാകും.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026; ഗ്രൂപ്പ് മത്സരക്രമം
ഗ്രൂപ്പ് എ: മെക്സിക്കോ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ, ചെക്കിയ
ഗ്രൂപ്പ് ബി: കാനഡ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഖത്തർ, ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന
ഗ്രൂപ്പ് സി: ബ്രസീൽ, മൊറോക്കോ, സ്കോട്ട്ലൻഡ്, ഹെയ്തി
ഗ്രൂപ്പ് ഡി: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, പരാഗ്വേ, ഓസ്ട്രേലിയ, തുർക്കി
ഗ്രൂപ്പ് ഇ: ജർമ്മനി, ഇക്വഡോർ, ഐവറി കോസ്റ്റ്, കുറകാവോ
ഗ്രൂപ്പ് എഫ്: നെതർലൻഡ്സ്, ജപ്പാൻ, സ്വീഡൻ, ടുണീഷ്യ
ഗ്രൂപ്പ് ജി: ബെൽജിയം, ഈജിപ്ത്, ഇറാൻ, ന്യൂസിലാൻഡ്
ഗ്രൂപ്പ് എച്ച്: സ്പെയിൻ, ഉറുഗ്വേ, സൗദി അറേബ്യ, കേപ് വെർദെ
ഗ്രൂപ്പ് ഐ: ഫ്രാൻസ്, സെനഗൽ, നോർവേ, ഇറാൻ
ഗ്രൂപ്പ് ജെ: അർജന്റീന, ഓസ്ട്രിയ, അൾജീരിയ, ജോർദാൻ
ഗ്രൂപ്പ് കെ: പോർച്ചുഗൽ, കൊളംബിയ, ഡി.ആർ കോംഗോ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ
ഗ്രൂപ്പ് എൽ: ഇംഗ്ലണ്ട്, ക്രൊയേഷ്യ, ഘാന, പനാമ
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026; ഇന്ത്യയിൽ തത്സമയം കാണുന്നതെങ്ങനെ?
സീ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ സ്പോർട്സ് ചാനലായ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് ശൃംഖലയിലൂടെ (യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1, യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി, യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2, യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി) നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ 2026 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാം. ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ഈ നാല് ചാനലുകളിലായി ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലെ കമന്ററികളോടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടാതെ, ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സീ5 (Zee5) ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും (https://www.zee5.com/) തത്സമയം സ്ട്രീം ചെയ്യും.
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