/FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് ആവേശം ഹൂസ്റ്റണിലേക്ക്; മെസ്സിക്കും എംബാപ്പെയ്ക്കും പിന്നാലെ ഇന്ന് മൈതാനത്ത് തീയാകാൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ലയണൽ മെസ്സിയും കിലിയൻ എംബാപ്പെയും തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമായി മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞു. ടൂർണമെന്റിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ഇരുവരും മികച്ച ഫോമിലാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇതോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ കണ്ണുകൾ ഇനി ഹൂസ്റ്റണിലെ എൻആർജി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് നീളുകയാണ്.
കെ ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ ഇന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയിലേക്കാണ്. റൊണാൾഡോയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂർണമെന്റാണിത്.
തന്റെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന റൊണാൾഡോ, ആറ് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പ് പതിപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ കളിക്കാരൻ എന്ന അപൂർവ നേട്ടമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം തന്റെ കരിയറിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരു പ്രധാന കിരീടമായ ലോകകപ്പ് ട്രോഫി സ്വന്തമാക്കുക എന്ന വലിയ സ്വപ്നത്തോടെയാണ് സിആർ7 മൈതാനത്തിറങ്ങുന്നത്.
റോബർട്ടോ മാർട്ടിനെസിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പോർച്ചുഗൽ ടീം മികച്ച ഫോമിലാണ്. ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, ബെർണാഡോ സിൽവ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പോർച്ചുഗലിന് കരുത്ത് പകരുന്നു. മറുഭാഗത്ത്, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.
പ്രതിരോധത്തിലും കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലും മികച്ച അച്ചടക്കം പുലർത്തുന്ന കോംഗോ, ശക്തരായ പോർച്ചുഗലിനെതിരെ അട്ടിമറി വിജയമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റാങ്കിങ്ങിൽ പോർച്ചുഗൽ ഏറെ മുന്നിലാണെങ്കിലും, ലോകകപ്പ് പോലുള്ള വലിയ വേദികളിൽ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിലെ സമ്മർദ്ദം പ്രവചനാതീതമാണ്.
ഹൂസ്റ്റണിലെ മൈതാനത്ത് റൊണാൾഡോ തന്റെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിടുമോ അതോ കോംഗോ പോർച്ചുഗലിനെ ഞെട്ടിക്കുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. മെസ്സിയും എംബാപ്പെയും തീപ്പൊരി പാറിച്ച ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ റൊണാൾഡോയുടെ മറുപടി എന്തായിരിക്കുമെന്നറിയാൻ ഫുട്ബോൾ ലോകം ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
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