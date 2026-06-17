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FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് ആവേശം ഹൂസ്റ്റണിലേക്ക്; മെസ്സിക്കും എംബാപ്പെയ്ക്കും പിന്നാലെ ഇന്ന് മൈതാനത്ത് തീയാകാൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

Cristiano Ronaldo: തങ്ങളുടെ ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ ഇന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയിലേക്കാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 17, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:37 PM IST
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് ആവേശം ഹൂസ്റ്റണിലേക്ക്; മെസ്സിക്കും എംബാപ്പെയ്ക്കും പിന്നാലെ ഇന്ന് മൈതാനത്ത് തീയാകാൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ
Image Credit: Ronaldo | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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