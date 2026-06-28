ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026ൽ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലിൽ നടന്ന നിർണായക പോരാട്ടത്തിൽ ഘാനയെ തകർത്ത് ക്രൊയേഷ്യ നോക്കൗട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ഘാനയുടെ ജയം. ഫിലാഡൽഫിയയിലാണ് മത്സരം നടന്നത്. മുപ്പത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ പീറ്റർ സൂസിക്കിലൂടെ ക്രൊയേഷ്യ 1-0ന് മുന്നിലെത്തി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ തിരിച്ചടിച്ച് ഘാന സമനിലയിലെത്തി. എഴുപത്തിമൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ഏണസ്റ്റ് ന്യൂവാമയിൽ എടുത്ത ഫ്രീ കിക്ക് ഡെറിക് ലക്കാസെൻ ഗോളാക്കി. തുടർന്ന് ക്രൊയേഷ്യ നോക്കൗട്ട് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഘാനയ്ക്കെതിരെ തുടർച്ചയായി ഗോൾമുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമിച്ച് കളിച്ചു.
WE'RE GOING TO THE ROUND OF 32 AS THE 2ND PLACE TEAM IN GROUP L! https://t.co/lsynlGSV7Q pic.twitter.com/tEj0x9dWFW— Croatian Football (@CroatiaFooty) June 27, 2026
എൺപത്തിമൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് എടുത്ത കോർണർ കിക്ക് നിക്കോള വ്ലാസിക് ഹെഡറിലൂടെ വലയിലാക്കി. ഘാന മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി നോക്കൗട്ട് യോഗ്യത നേടി.
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