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FIFA World Cup 2026: കരുത്തരോട് മത്സരിച്ച കുഞ്ഞൻ രാജ്യം; തോൽവിയിലും തലയുയർത്തി കുറാസാവോ

FIFA World Cup 2026 Curacao: നാല് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ കരുത്തരായ ജർമനിയായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞൻ രാജ്യത്തിന്റെ എതിരാളികൾ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 15, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:01 PM IST
FIFA World Cup 2026: കരുത്തരോട് മത്സരിച്ച കുഞ്ഞൻ രാജ്യം; തോൽവിയിലും തലയുയർത്തി കുറാസാവോ
Image Credit: Curacao | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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