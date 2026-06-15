/FIFA World Cup 2026: കരുത്തരോട് മത്സരിച്ച കുഞ്ഞൻ രാജ്യം; തോൽവിയിലും തലയുയർത്തി കുറാസാവോ

ചരിത്രനിമിഷത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചാണ് കുഞ്ഞൻ രാജ്യമായ കുറാസാവോ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. നാല് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ കരുത്തരായ ജർമനിയായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞൻ രാജ്യത്തിന്റെ എതിരാളികൾ.
വെറും ഒന്നരലക്ഷത്തോളം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യം വൻശക്തികൾക്കെതിരെ ബൂട്ട് കെട്ടുമ്പോൾ വലിയ ആവേശത്തിലായിരുന്നു ഫുട്ബോൾ ലോകം. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ജർമനിയുടെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കുറാസാവോയ്ക്ക് കനത്ത തോൽവി വഴങ്ങേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ വലകുലുക്കി ഒരു ഗോൾ മടക്കിക്കൊണ്ട് തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് കുറസാവോ ടീം മൈതാനം വിട്ടത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ജർമനിയെപ്പോലൊരു വൻനിരയെ ഞെട്ടിക്കാൻ ഈ കൊച്ചു രാജ്യത്തിന് സാധിച്ചു എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജർമനി കളിയിലെ മേധാവിത്വം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ആറാം മിനിറ്റിൽ മുസിയാല നടത്തിയ മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ ഫെലിക്സ് മേച്ചയിലൂടെ ജർമനി ആദ്യ ഗോൾ നേടി. കുറാസോ പ്രതിരോധ നിരയ്ക്ക് പന്ത് കൃത്യമായി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഫ്ലോറിയൻ വിർട്ട്സ് നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ചാണ് മേച്ച കന്നി ലോകകപ്പ് ഗോൾ കുറിച്ചത്.
ആദ്യമേ തന്നെ ഗോൾ വഴങ്ങേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഒട്ടും തളരാതെ, കിട്ടിയ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ജർമൻ കോട്ടയിലേക്ക് കുറാസാവോ താരങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമെന്നോണം 21-ാം മിനിറ്റിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുറാസോ തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി.
ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ ലിവാനോ കോമനെൻസിയയാണ് ഈ ചരിത്ര ഗോളിന്റെ ഉടമ. വിസ്തൃതിയിലും ജനസംഖ്യയിലും ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ടീമായിട്ടും ജർമനിയെപ്പോലൊരു വമ്പൻ ടീമിനെതിരെ സമനില പിടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത് ആ നിമിഷത്തെ മനോഹരമാക്കി. പിന്നീട് ആറ് ഗോളുകൾ കൂടി വഴങ്ങി പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, കരുത്തർക്കെതിരെ നേടിയ ആ ഒറ്റ ഗോളിന്റെ തിളക്കത്തിൽ അവർക്ക് അഭിമാനത്തോടെ മടങ്ങാം.
വെനസ്വേലൻ തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 40 മൈൽ അകലെ കരീബിയൻ കടലിലാണ് കുറാസാവോ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്പെയിനിന്റെയും പോർച്ചുഗലിന്റെയും അധിനിവേശ ചരിത്രമുള്ള ഈ ദ്വീപ് സമൂഹം, 2010 വരെ നെതർലൻഡ്സ് ആന്റിലീസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറിയത്.
ഇന്ത്യൻ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് വലിപ്പം മാത്രമുള്ള (ഏകദേശം 444 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) ഈ രാജ്യത്ത് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ മാത്രമാണ് വസിക്കുന്നത്. ഡച്ച് ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നതിനാൽ കുറാസാവോയ്ക്ക് നെതർലൻഡ്സ് ഫുട്ബോളുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്.
ടീമിലെ ഭൂരിഭാഗം കളിക്കാരും ജനിച്ചതും വളർന്നതും നെതർലൻഡ്സിലാണ്. നിലവിലെ 26 അംഗ സ്ക്വാഡിലെ 25 പേരും ഡച്ച് മണ്ണിൽ ജനിച്ചവരാണെന്നത് ഇതിനൊരു തെളിവാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ ലിയാൻഡ്രോ ബാക്യുന, ജൂനിഞ്ഞോ ബാക്യുന, ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡ് താരം താഹിത് ചോങ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരടങ്ങുന്ന ടീമിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഡച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ലീഗുകളിൽ കളിക്കുന്നവരും അവിടുത്തെ അക്കാദമികളിൽ നിന്ന് പരിശീലനം നേടിയവരുമാണ്.
ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ കോച്ചായ എഴുപത്തിയെട്ടുകാരൻ ഡിക്ക് അഡ്വക്കാറ്റാണ് ഈ ടീമിനെ തന്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ 'ഇൽഹ ദാ കുറോസാവോ' എന്നാൽ 'സൗഖ്യത്തിന്റെ ദ്വീപ്' എന്നാണ് അർത്ഥം. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കപ്പൽ യാത്രയ്ക്കിടെ രോഗബാധിതരായ പോർച്ചുഗീസ് നാവികർ ഇവിടെയെത്തുകയും, ദ്വീപിലെ വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ കഴിച്ച് രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പേര് വന്നത്.
പിന്നീട് 1634-ൽ ഡച്ചുകാർ ഈ ദ്വീപ് പിടിച്ചടക്കുകയും അടിമക്കച്ചവടത്തിനായും ചരക്ക് നീക്കത്തിനായും ഒരു പ്രധാന തുറമുഖമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്ത് അടിമകളുടെ ഭാഷയെന്ന് മുദ്രകുത്തി നിരോധിക്കപ്പെട്ട 'പാപിയാമെന്റോ' എന്ന പ്രാദേശിക ഭാഷ, എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് ഇന്നും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ സംസാരിച്ചുപോരുന്നുണ്ട്. തോൽവിയിലും തളരാത്ത ഇതേ പോരാട്ടവീര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തും കുറാസോ ലോകത്തിന് കാണിച്ചുതരുന്നത്.
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