/Djed Spence: താടിയെല്ല് തകർന്നാലെന്താ, ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് കാലുകൊണ്ടല്ലേ!!! തളരാത്ത പോരാട്ട വീര്യവുമായി സ്പെൻസ്

ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും യുദ്ധക്കളങ്ങളായി മാറാറുണ്ട്. ആത്യന്തികമായി ആര് ജയിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം. എങ്ങനെ ജയിക്കുന്നു എന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങളിലും യുദ്ധക്കളങ്ങളിലേത് പോലെ ചോരയും പൊടിയാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ, ലോകകപ്പ് ആരവങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരാധകരുടെ ചങ്ക് തകർത്ത ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ യുവ ഡിഫൻഡർ ജെഡ് സ്പെൻസിന്റേത്. തകർന്ന താടിയെല്ലുമായാണ് സ്പെൻസ് ഈ ലോകകപ്പ് കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്.
പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ആ 'കടുത്ത' ഫൗൾ
കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ടോട്ടനം ഹോട്സ്പറിന്റെ താരമായ ജെഡ് സ്പെൻസ്, ചെൽസിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിനിടയിൽ ചെൽസി സ്ട്രൈക്കർ ലിയാം ഡെലാപ്പുമായി ഉണ്ടായ കൂട്ടിയിടിയിൽ ഡെലാപ്പിന്റെ കൈമുട്ട് സ്പെൻസിന്റെ മുഖത്ത് തട്ടി. അതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ താടിയെല്ല് തകർന്നു.
എന്നാൽ കടുത്ത വേദനയിലും മൈതാനത്ത് നിന്ന് പിൻമാറാൻ സ്പെൻസ് തയ്യാറായില്ല. മുറിവേറ്റ ഒരു യോദ്ധാവിനെ പോലെ അവസാനം വരെ ടോട്ടനത്തിന്റെ പ്രതിരോധനിര കാത്ത് സ്പെൻസ് പോരാടി.
ലോകകപ്പ് സ്വപ്നവും പ്രൊട്ടക്ടീവ് മാസ്കും
താടിയെല്ല് പൊട്ടുക എന്നാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്പെൻസിന് ലോകകപ്പ് നഷ്ടമാകുമെന്നായിരുന്നു മിക്കവരുടേയും പ്രവചനം. അങ്ങനെ പ്രവചിച്ചവരേയും കുറ്റം പറയാനാവില്ല. കാരണം, ഈ പരിക്ക് പൂർണ്ണമായി ഭേദമാകാൻ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും എടുക്കും. പക്ഷേ, പുതിയ ഇംഗ്ലണ്ട് കോച്ച് തോമസ് ടുഹൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡിൽ സ്പെൻസും ഇടംപിടിച്ചു.
ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ സ്പെൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടാകും, മുഖത്ത് കറുത്ത ഒരു 'പ്രൊട്ടക്ടീവ് മാസ്ക്' ധരിച്ചായിരിക്കും താരം കളിക്കുക. പ്രീമിയർ ലീഗിലെ അവസാന മത്സരത്തിലും താരം ഈ മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് കളിച്ചത്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം ഈ ഫെയ്സ് മാസ്ക് സ്പെൻസിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും.
ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് കാലുകൊണ്ടാണ്, താടിയെല്ല് കൊണ്ടല്ല എന്നായിരുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് സ്പെൻസ് നൽകിയ മറുപടി. മാസ്ക് ധരിച്ച് കളിക്കുന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. താടിയെല്ല് തകർന്നതുകൊണ്ട് ടൂർണമെന്റിലുടനീളം തനിക്കിത് ധരിക്കേണ്ടി വരും, അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം. നല്ല വേദനയുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ശരിയാണെന്നും സ്പെൻസ് പ്രതികരിച്ചു.
ലൂയിസ് ഹാൾ, ലൂക്ക് ഷാ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കുകളെ മറികടന്നാണ് സ്പെൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള വാം-അപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഹാരി കെയ്ൻ നേടിയ വിജയഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയതും സ്പെൻസിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു അസിസ്റ്റായിരുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പോരാട്ടവീര്യം
ഹാരി കെയ്ൻ, ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം, ഡെക്ലാൻ റൈസ്, ബുക്കായോ സാക്ക തുടങ്ങിയ വമ്പൻ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന്റെ പ്രതിരോധ കോട്ട കാക്കാൻ ഈ 'മാസ്ക് ധരിച്ച പോരാളി'യും ഉണ്ടാകും. ഗ്രൂപ്പ് എല്ലിൽ ജൂൺ 17-ന് ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആദ്യ മത്സരം. ഘാനയും പാനമയുമാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ.
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