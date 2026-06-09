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Djed Spence: താടിയെല്ല് തകർന്നാലെന്താ, ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് കാലുകൊണ്ടല്ലേ!!! തളരാത്ത പോരാട്ട വീര്യവുമായി സ്പെൻസ്

Djed Spence: കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലാണ് ജെഡ് സ്പെൻസിന്റെ താടിയെല്ല് പൊട്ടിയത്. ടോട്ടനത്തിന്റെ താരമാണ് ജെഡ് സ്പെൻസ്

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 09, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:29 PM IST
Djed Spence: താടിയെല്ല് തകർന്നാലെന്താ, ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് കാലുകൊണ്ടല്ലേ!!! തളരാത്ത പോരാട്ട വീര്യവുമായി സ്പെൻസ്
Image Credit: Djed Spence | Credit: Instagram

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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