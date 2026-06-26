/FIFA World Cup 2026: ജർമനിയെ അട്ടിമറിച്ച് ഇക്വഡോർ; വമ്പൻ ജയത്തോടെ ഐവറി കോസ്റ്റും നോക്കൗട്ടിൽ! കുറസാവോ പുറത്ത്

ന്യൂയോര്ക്ക്: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ജർമ്മനിക്കെതിരെ അട്ടിമറി ജയവുമായി ഇക്വഡോർ നോക്കൗട്ടിൽ. ഗ്രൂപ്പ് ഇയിലെ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ഇക്വഡോർ ജർമ്മനിയെ തകർത്തത്. 77-ാം മിനിറ്റില് ഗോണ്സാലോ പ്ലാറ്റ വലയിലാക്കിയ പന്തിലൂടെയാണ് ഇക്വഡോർ ഈ നിർണ്ണായക വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ജർമ്മനിക്കെതിരായ ജയത്തോടെ മൂന്ന് കളികളിൽ നിന്ന് നാലു പോയന്റ് നേടി എക്വഡോർ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു. നിൽസൺ അംഗൂളോ ആണ് എക്വഡോറിനായി മറ്റൊരു ഗോൾ നേടിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് ജര്മ്മനി ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഒമ്പതാം മിനിറ്റിലെ നില്സണ് അങ്കുലോയിലൂടെ ഇക്വഡോറിന്റെ തിരിച്ചടി മത്സരം സമനിലയിലാക്കി. രണ്ടാം മിനിറ്റിലാണ് ലെറോയ് സാനെ ജർമ്മനിക്കായി ഗോൾ നേടിയത്. സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതിയ മത്സരത്തിന് 77ാം മിനിറ്റിലാണ് മാറ്റമുണ്ടായത്. പ്ലാറ്റിയിലൂടെ ഇക്വഡോർ വിജയഗോൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പെഡ്രോ വൈറ്റിന്റെ കോര്ണര് കിക്കില് നിന്ന് വന്ന പന്ത് കെവിന് റോഡ്രിഗസ് ഹെഡ് ചെയ്ത് നല്കിയതോടെ പ്ലാറ്റ അത് കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ചു. ജര്മ്മനിയുടെ ഗോള്കീപ്പർ മാനുവല് നോയറിനും ഇക്വഡോറിന്റെ ആക്രമണത്തെ തടയാൻ സാധിച്ചില്ല.
2013ന് ശേഷം ഒരു യൂറോപ്യന് ടീമിനെ ആദ്യമായാണ് ഇക്വഡോർ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്. 2006ന് ശേഷം ഇക്വഡോർ ആദ്യമായാണ് ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെത്തുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലെ ജയത്തോടെ ജർമ്മനി നേരത്തെ തന്നെ നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം കുറസാവോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഐവറി കോസ്റ്റും നോക്കൗട്ടിലെത്തി. എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിനാണ് ക്യുറസാവോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പി ഇയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി ഐവറി കോസ്റ്റ്. മത്സരത്തിന്റെ ഏഴാം മിനിറ്റിലും 64ാം മിനിറ്റിലുമായിരുന്നു ഐവറി കോസ്റ്റിന്റെ ഗോളുകൾ പിറന്നത്. നിക്കോലാസ് പെപ്പെ ആണ് ടീമിനായി ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയത്. ഐവറി കോസ്റ്റിനോട് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞൻ രാജ്യമായ കുറസാവോ ഒരു മത്സരം പോലും ജയിക്കാതെ ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പുറത്തായി.
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