Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA World Cup 2026: ജർമനിയെ അട്ടിമറിച്ച് ഇക്വഡോർ; വമ്പൻ ജയത്തോടെ ഐവറി കോസ്റ്റും നോക്കൗട്ടിൽ! കുറസാവോ പുറത്ത്

FIFA World Cup 2026: ജർമനിയെ അട്ടിമറിച്ച് ഇക്വഡോർ; വമ്പൻ ജയത്തോടെ ഐവറി കോസ്റ്റും നോക്കൗട്ടിൽ! കുറസാവോ പുറത്ത്

Germany vs Ecuador FIFA: മത്സരത്തിൻറെ 77-ാം മിനിറ്റിലാണ് ഗോണ്‍സാലോ പ്ലാറ്റ വലയിലാക്കിയ പന്തിലൂടെ ഇക്വഡോർ വിജയം സ്വന്തമാക്കിത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 26, 2026, 06:21 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:53 AM IST
FIFA World Cup 2026: ജർമനിയെ അട്ടിമറിച്ച് ഇക്വഡോർ; വമ്പൻ ജയത്തോടെ ഐവറി കോസ്റ്റും നോക്കൗട്ടിൽ! കുറസാവോ പുറത്ത്
Image Credit: FIFA World Cup | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ജർമനിയെ അട്ടിമറിച്ച് ഇക്വഡോർ; വമ്പൻ ജയത്തോടെ ഐവറി കോസ്റ്റും നോക്കൗട്ടിൽ!
FIFA world cup 202636 min ago
2
FIFA world cup 2026Jun 25
3
Crime newsJun 25
4
LPGJun 25
5
commercial LPGJun 25