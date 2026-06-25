/FIFA World Cup 2026: ജർമ്മനി നോക്കൗട്ടിൽ; അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഇക്വഡോറിന് ജീവൻമരണ പോരാട്ടം

2026 ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കുറക്കാവോയെ 7-1 എന്ന സ്കോറിന് തകർത്തുകൊണ്ട് ഗംഭീര തുടക്കമായിരുന്നു ജർമ്മനിക്ക്. എന്നാൽ, ഐവറി കോസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ വിജയം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പകരക്കാരായി ഇറങ്ങിയ ഡെനിസ് ഉണ്ടവിന്റെയും മറ്റ് താരങ്ങളുടെയും രണ്ടാം പകുതിയിലെ മികച്ച പ്രകടനം ആവശ്യമായി വന്നു.
ഒടുവിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഐവറി കോസ്റ്റിനെ അവർ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരത്തിൽ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയ്ക്കായി കഠിനമായി പൊരുതേണ്ട അവസ്ഥയിലല്ല ജർമ്മനി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽ ഇതിനകം തന്നെ അവർ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
അതിനാൽ ഇക്വഡോറിനെതിരെയുള്ള അടുത്ത മത്സരത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രധാന കളിക്കാർക്ക് വിശ്രമം നൽകാൻ ജർമ്മനിക്കാകും. 2014-ൽ ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ജർമ്മനി നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നത്. അതേസമയം, ടൂർണമെന്റിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഇക്വഡോറിന് ഈ മത്സരത്തിൽ പോയിന്റ് നേടിയേ തീരൂ.
കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാനാകാത്ത ഇക്വഡോർ ഐവറി കോസ്റ്റിനോട് 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുകയും കുറക്കാവോയോട് ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്തത്. കേവലം ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം നേടിയാലും റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇക്വഡോറിന് നിലവിൽ സാധ്യതയുണ്ട്. കരുത്തരായ ജർമ്മനിയെ അട്ടിമറിച്ച് ഒരു വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇക്വഡോറിന്റെ നോക്കൗട്ട് സാധ്യതകളെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും.
മത്സരത്തിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ
തീയതി: ജൂൺ 26
സമയം: പുലർച്ചെ 1:30
സ്റ്റേഡിയം: ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയം, ന്യൂജേഴ്സി
ഇക്വഡോർ
കുറക്കാവോയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഗോൾരഹിത സമനിലയ്ക്ക് ശേഷം ഇക്വഡോർ ടീമിൽ പരിക്കിന്റെയോ സസ്പെൻഷന്റെയോ ആശങ്കകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ക്യാപ്റ്റൻ എന്നർ വലൻസിയ തന്നെയാകും ടീമിന്റെ മുന്നേറ്റനിരയിലെ പ്രധാന കരുത്ത്. മൊയ്സസ് കായ്സെഡോ മധ്യനിരയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കും.
ജർമ്മനി
പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിരോധ താരം നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ, അന്റോണിയോ റൂഡിഗർ അദ്ദേഹത്തിന് പകരക്കാരനായി സെൻട്രൽ ഡിഫൻസിൽ ഇറങ്ങാനാണ് സാധ്യത.
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