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FIFA World Cup 2026: ജർമ്മനി നോക്കൗട്ടിൽ; അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഇക്വഡോറിന് ജീവൻമരണ പോരാട്ടം

Ecuador vs Germany Match Preview: 2014-ൽ ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ജർമ്മനി നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 25, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:59 PM IST
FIFA World Cup 2026: ജർമ്മനി നോക്കൗട്ടിൽ; അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഇക്വഡോറിന് ജീവൻമരണ പോരാട്ടം
Image Credit: Germany | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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ജർമ്മനി നോക്കൗട്ടിൽ; അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഇക്വഡോറിന് ജീവൻമരണ പോരാട്ടം
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