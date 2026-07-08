/FIFA World Cup 2026: അർജന്റീനയോട് തോറ്റു, പിന്നാലെ ഫിഫയെ സമീപിച്ച് ഈജിപ്ത്; റഫറിക്കെതിരെ പരാതി നൽകി

ദോഹ: പ്രീക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീനയോട് പൊരുതിത്തോറ്റതിന് പിന്നാലെ ഫിഫയെ സമീപിച്ച് ഈജിപ്ത് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ. മത്സരത്തിലെ മോശം റഫറിയിങ്ങിനെതിരെ ഫ്രഞ്ച് റഫറി ഫ്രാൻസ്വാ ലെറ്റെക്സിയറിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിമാർക്കും എതിരെ ഈജിപ്ത് ഫിഫയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഹാനി അബോ റിദ നേരിട്ടാണ് പരാതി സമർപ്പിച്ചത്.
അർജന്റീനയോട് 3-2 എന്ന സ്കോറിന് നാടകീയമായി പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈജിപ്തിന്റെ നീക്കം. ഇതോടെ മത്സരത്തിലെ റഫറിയിങ് തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലോകകപ്പിലെ ഫിഫയുടെ ടൂർണമെന്റ് മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്.
മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഈജിപ്തിന്റെ മൊസ്തഫ സിക്കോ നേടിയ ഗോൾ, ഓൺ-ഫീൽഡ് വി.എ.ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം റഫറി അനുവദിച്ചില്ല. ഗോൾ ആകുന്നതിന് ഏകദേശം 20 സെക്കൻഡ് മുമ്പ് ഒരു ഫൗൾ നടന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. ഇത് മത്സരത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ലോകകപ്പിൽ നിന്നുള്ള തങ്ങളുടെ പുറത്താകൽ ഉറപ്പായ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഡഗ്ഔട്ടിൽ നിരാശയും അമർഷവും ഇരട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ജയത്തോടെ അർജന്റീന ടൂർണമെന്റിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയുമുണ്ടായി.
വിവാദ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിശദീകരണം തേടുന്നതോടൊപ്പം, ഫറവോമാർക്ക് പ്രതികൂലമായി വന്ന റഫറിയുടെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തിൽ കടുത്ത പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഫ്രഞ്ച് റഫറിയിങ് സംഘത്തെ ലോകകപ്പിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഫെഡറേഷൻ ഫിഫയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. റഫറി ഫ്രാൻസ്വാ ലെറ്റെക്സിയറും സംഘവും മത്സരഫലത്തെ സ്വാധീനിച്ചതായാണ് ഈജിപ്ത് ആരോപിക്കുന്നത്.
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