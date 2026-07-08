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FIFA World Cup 2026: അർജന്റീനയോട് തോറ്റു, പിന്നാലെ ഫിഫയെ സമീപിച്ച് ഈജിപ്ത്; റഫറിക്കെതിരെ പരാതി നൽകി

ഫ്രഞ്ച് റഫറി ഫ്രാൻസ്വാ ലെറ്റെക്സിയറിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിമാർക്കും എതിരെയാണ് ഈജിപ്ത് പരാതി നൽകിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 08, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:25 AM IST
FIFA World Cup 2026: അർജന്റീനയോട് തോറ്റു, പിന്നാലെ ഫിഫയെ സമീപിച്ച് ഈജിപ്ത്; റഫറിക്കെതിരെ പരാതി നൽകി
Image Credit: FIFA | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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FIFA World Cup 2026: അർജന്റീനയോട് തോറ്റു, പിന്നാലെ ഫിഫയെ സമീപിച്ച് ഈജിപ്ത്; റഫറിക്കെതിരെ പരാതി നൽകി
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