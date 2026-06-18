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FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഹാരി കെയ്ന്റെ ഇരട്ട ​ഗോളിൽ ജയിച്ചുകയറി ഇം​ഗ്ലണ്ട്; ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ 4-2 ജയം

FIFA World Cup 2026 England beat Croatia: ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി മുന്നില്‍ നിന്ന് നയിച്ച ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹാരി കെയ്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയശിൽപി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 18, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:39 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഹാരി കെയ്ന്റെ ഇരട്ട ​ഗോളിൽ ജയിച്ചുകയറി ഇം​ഗ്ലണ്ട്; ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ 4-2 ജയം
Image Credit: England | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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ഹാരി കെയ്ന്റെ ഇരട്ട ​ഗോളിൽ ജയിച്ചുകയറി ഇം​ഗ്ലണ്ട്; ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ 4-2 ജയം
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