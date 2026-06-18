ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തില് ക്രൊയേഷ്യയെ തകര്ത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് തകര്പ്പന് ജയം. ഇംഗ്ലീഷ് പട ക്രൊയേഷ്യയെ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകള്ക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി മുന്നില് നിന്ന് നയിച്ച ക്യാപ്റ്റന് ഹാരി കെയ്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയശിൽപി.
കളിക്കളത്തില് ഇരുടീമുകളും വേഗതയും കൃത്യതയും നിലനിര്ത്തി. ഇതോടെ ആക്രമണ പ്രത്യാക്രമണങ്ങള് നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഒരു മത്സരമാണ് ആരാധകര്ക്ക് കാണാനായത്. തുടക്കം മുതല് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാടിയ ഒന്നാം പകുതിയാണ് മത്സരത്തിലുടനീളം കാണാനായത്. വളരെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഇരുവിഭാഗവും കളി തുടങ്ങിയതെങ്കിലും 12-ാം മിനിറ്റില്ത്തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി.
Our @FIFAWorldCup campaign is up and running! pic.twitter.com/eIVCDcKG0C— England (@England) June 17, 2026
നോനി മദുവെകെയെ ബോക്സിനുള്ളില് വീഴ്ത്തിയതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാല്റ്റിയാണ് കളിയില് വഴിത്തിരിവായത്. ഹാരി കെയ്ന് എടുത്ത ആദ്യ കിക്ക് ക്രൊയേഷ്യന് ഗോള്കീപ്പര് ലിവാകോവിച്ച് തടഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹം ഗോള് ലൈന് വിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നതിനാല് റഫറി വീണ്ടും കിക്കെടുക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രണ്ടാം അവസരത്തില് ഹാരി കെയ്ന് പിഴച്ചില്ല, പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്നിലെത്തി.
എന്നാല് തളരാതെ പോരാടിയ ക്രൊയേഷ്യ 36-ാം മിനിറ്റില് മാര്ട്ടിന് ബട്ടുറിനയിലൂടെ സമനില പിടിച്ചു. അധികം വൈകാതെ 42-ാം മിനിറ്റില് ഹാരി കെയ്ന് വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിനായി സ്കോര് ചെയ്തതോടെ അവര് വീണ്ടും മുന്നിലെത്തി. പക്ഷേ, ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമില് പീറ്റര് മൂസ ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കായി രണ്ടാം ഗോള് നേടിയതോടെ കളി വീണ്ടും 2-2 എന്ന നിലയില് തുല്യതയിലായി.
രണ്ടാം പകുതിയില് കളി പൂര്ണ്ണമായും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ജൂഡ് ബെല്ലിങാമിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരത്തില് മൂന്നാം തവണയും ലീഡ് നേടി. സ്കോര് ബോര്ഡില് മുന്നിലായിരുന്നിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ട് തങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ മൂര്ച്ച ഒട്ടും കുറച്ചില്ല. 65 മിനിറ്റ് പിന്നിട്ടതോടെ ക്രൊയേഷ്യയുടെ താളം തെറ്റാന് തുടങ്ങി. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രതിരോധക്കോട്ട തകര്ത്ത് മുന്നേറാന് അവര്ക്ക് സാധിച്ചില്ല.
കളി അവസാനിക്കാന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോള് മാര്ക്കസ് റാഷ്ഫോര്ഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നാലാം ഗോളും നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. അവസാന നിമിഷങ്ങളില് തിരിച്ചടിക്കാന് ക്രൊയേഷ്യ ചില ശ്രമങ്ങള് നടത്തിയെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധം അതിനെയെല്ലാം ചെറുത്തുതോല്പ്പിച്ചു. മത്സരത്തിലുടനീളം ഇംഗ്ലണ്ട് എതിരാളികളുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഷോട്ടുകള് ഉതിര്ത്തപ്പോള് ക്രൊയേഷ്യയ്ക്ക് ആറെണ്ണം മാത്രമേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തൊടുക്കാനായുള്ളൂ.
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