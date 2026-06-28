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FIFA World Cup 2026: പനാമയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ​ഗോളിന് തകർത്ത് ഇം​ഗ്ലണ്ട് നോക്കൗട്ടിൽ

FIFA World Cup 2026 England Vs Panama: ​ഗ്രൂപ്പ് എല്ലിലെ തങ്ങളുടെ അവസാന മത്സത്തോടെ ​ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഇം​ഗ്ലണ്ട് നോക്കൗട്ടിലേക്ക് കടന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 28, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:50 AM IST
FIFA World Cup 2026: പനാമയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ​ഗോളിന് തകർത്ത് ഇം​ഗ്ലണ്ട് നോക്കൗട്ടിൽ
Image Credit: England | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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