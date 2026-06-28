ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലിലെ മത്സരത്തിൽ പനാമക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയം. ഗ്രൂപ്പ് എല്ലിലെ തങ്ങളുടെ അവസാന മത്സത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നോക്കൗട്ടിലേക്ക് കടന്നത്. ന്യൂയോർക്കിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പനാമ മത്സരം നടന്നത്.
അറുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ബുക്കായോ സാക്കയുടെ കോർണർ കിക്ക് ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം ഇടങ്കാലൻ ഷോട്ടിലൂടെ വലയിലെത്തിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലീഡ് നേടിക്കൊടുത്തു. അഞ്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ബെല്ലിങ്ഹാം ഇടതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ഹാരി കെയൻ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി.
Victory in our third and final Group L fixture! pic.twitter.com/Wh1wzwDLM0— England (@England) June 27, 2026
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നായകൻ ഹാരി കെയ്ന്റെ പതിനൊന്നാം ലോകകപ്പ് ഗോൾ നേട്ടമായിരുന്നു ഇത്. ഈ ഗോളോടെ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഗോൾ വേട്ടക്കാരനായി ഹാരി കെയ്ൻ മാറി.
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