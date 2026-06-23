/FIFA World Cup 2026: ആവേശം നിറച്ച് ലോകകപ്പ്; നാളെ മൂന്ന് വമ്പൻ മത്സരങ്ങൾ

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നാളെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് കെ, ഗ്രൂപ്പ് എൽ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള നിർണായക പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കെ ആരാധകർക്ക് ആവേശം നിറഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ വിരുന്നാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഘാനയെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 1:30നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് എല്ലിലെ ശക്തരായ ടീമുകളിലൊന്നായ ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയത്തോടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ശക്തമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഘാന നിർണായക പോയിന്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരിക്കും.
രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ പനാമ ക്രൊയേഷ്യയെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 4:30നാണ് മത്സരം. ഗ്രൂപ്പ് എല്ലിലെ നിർണായക പോരാട്ടമായ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നേടാനാകും.
ദിവസത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ കൊളംബിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോൺഗോയെ (DR Congo) നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 7:30നാണ് മത്സരം. ഗ്രൂപ്പ് കെയിലെ ശക്തരായ ടീമുകളിലൊന്നായ കൊളംബിയ വിജയത്തോടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള സാധ്യത ഉറപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കോൺഗോയും നിർണായക പോയിന്റുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കളത്തിലിറങ്ങുക.
മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം:
ഇംഗ്ലണ്ട് vs ഘാന – പുലർച്ചെ 1:30
പനാമ vs ക്രൊയേഷ്യ – പുലർച്ചെ 4:30
കൊളംബിയ vs ഡിആർ കോൺഗോ – രാവിലെ 7:30
ഇന്ത്യയിൽ മത്സരങ്ങൾ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 (Unite8 Sports 1), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 1 HD), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 (Unite8 Sports 2), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 2 HD), സീ5 (ZEE5), ഡിഡി സ്പോർട്സ് (DD Sports) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ തത്സമയം കാണാനാകും.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഓരോ മത്സരവും നിർണായകമായതിനാൽ ടീമുകൾ മുഴുവൻ ശക്തിയോടെയാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർക്ക് ആവേശകരമായ ഫുട്ബോൾ നിമിഷങ്ങളാണ് നാളത്തെ മത്സരങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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