/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ഇംഗ്ലണ്ട്-ക്രൊയേഷ്യ വമ്പൻ പോരാട്ടം നാളെ, നാല് മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം അറിയാം

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നാളെ നാല് മത്സരങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് എ, കെ, എൽ വിഭാഗങ്ങളിലെ ടീമുകളാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടും ക്രൊയേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള വമ്പൻ പോരാട്ടമാണ് നാളത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം.
ഗ്രൂപ്പ് എല്ലിലെ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രൊയേഷ്യയെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 1.30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. ലോക ഫുട്ബോളിലെ രണ്ട് ശക്തരായ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായതിനാൽ ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ മത്സരത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഘാനയും പനാമയും ഏറ്റുമുട്ടും. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 4.30-നാണ് മത്സരം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ നിർണായക പോയിന്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാനാണ് ഇരു ടീമുകളുടെയും ശ്രമം. ഗ്രൂപ്പ് കെയിലെ മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും കൊളംബിയയും നേർക്കുനേർ വരും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 7.30-നാണ് മത്സരം. ശക്തരായ കൊളംബിയക്കെതിരെ അട്ടിമറി വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഇറങ്ങുന്നത്.
അതേസമയം ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ മത്സരത്തിൽ ചെക്കിയ (Czech Republic) ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 9.30-നാണ് മത്സരം. ഗ്രൂപ്പിൽ നിർണായകമായ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയത്തോടെ മുന്നേറാനാണ് ഇരു ടീമുകളുടെയും ലക്ഷ്യം.
മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം:
ഇംഗ്ലണ്ട് vs ക്രൊയേഷ്യ – പുലർച്ചെ 1:30
ഘാന vs പനാമ – പുലർച്ചെ 4:30
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ vs കൊളംബിയ – രാവിലെ 7:30
ചെക്കിയ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക – രാത്രി 9:30
ഇന്ത്യയിൽ മത്സരങ്ങൾ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 (Unite8 Sports 1), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 1 HD), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 (Unite8 Sports 2), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 2 HD), സീ5 (ZEE5), ഡിഡി സ്പോർട്സ് (DD Sports) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ തത്സമയം കാണാനാകും. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റുകളും ഹൈലൈറ്റുകളും ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യമാകും.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ നിർണായക മത്സരങ്ങളായതിനാൽ ഓരോ ടീമും വിജയത്തോടെ മുന്നേറ്റം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടും ക്രൊയേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള വമ്പൻ പോരാട്ടത്തിനൊപ്പം ഘാന-പനാമ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ-കൊളംബിയ, ചെക്കിയ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മത്സരങ്ങളും ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
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