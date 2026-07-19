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FIFA World Cup 2026: ഫ്രാൻസിനെ 4-6ന് തോൽപ്പിച്ച് ഇം​ഗ്ലണ്ടിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം; ​ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി എംബാപ്പേ

FIFA World Cup 2026 England Win Bronze: ഫ്രാൻസ് സ്പെയിനിനോട് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ, അർജന്റീനക്കെതിരെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കളി കൈവിട്ടതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് തിരിച്ചടിയായത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 19, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:09 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഫ്രാൻസിനെ 4-6ന് തോൽപ്പിച്ച് ഇം​ഗ്ലണ്ടിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം; ​ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി എംബാപ്പേ
Image Credit: England | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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FIFA World Cup 2026: ഫ്രാൻസിനെ 4-6ന് തോൽപ്പിച്ച് ഇം​ഗ്ലണ്ടിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം; ​ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി എംബാപ്പേ
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