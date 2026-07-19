ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026ൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയം. ലോകകപ്പിന് വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയെത്തിയ ഇരു ടീമുകൾക്കും സെമിഫൈനലിൽ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടികളാണ് നേരിട്ടത്. ഫ്രാൻസ് സ്പെയിനിനോട് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ, അർജന്റീനക്കെതിരെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കളി കൈവിട്ടതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് തിരിച്ചടിയായത്.
ഈ തോൽവികളുടെ നിരാശയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇരു ടീമുകളും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. മിയാമിയിലെ കഠിനമായ ചൂടിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ, ഇരു ടീമുകളും തങ്ങളുടെ മുൻനിര താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച് നിരവധി മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ടീമിനെ കളത്തിലിറക്കിയത്.
The #ThreeLions' best-ever World Cup finish on foreign soil pic.twitter.com/AUVdkZzAGB— England (@England) July 18, 2026
ഹാരി കെയ്ൻ, ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം എന്നിവരെ ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലകൻ തോമസ് ടുഹൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. ഫ്രഞ്ച് കോച്ച് ദിദിയർ ദെഷാംപ്സ് ബ്രാഡ്ലി ബാർക്കോള, ഉസ്മാൻ ഡെംബെലെ എന്നിവരെ ബെഞ്ചിലിരുത്തി. എങ്കിലും കളി തുടങ്ങി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽത്തന്നെ ആഴ്സണൽ മധ്യനിര താരം ഡെക്ലാൻ റൈസ് ഒരു മികച്ച ലോംഗ് ഷോട്ടിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു.
അധികം വൈകാതെ എസ്രി കോൺസ ഹെഡ് ചെയ്ത് പന്ത് ഫ്രഞ്ച് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് 2-0 ന് മുന്നിലായി. കിലിയൻ എംബാപ്പെയും മൈക്കൽ ഒലിസെയും ഫ്രാൻസിനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഗോൾകീപ്പർ ഡീൻ ഹെൻഡേഴ്സന്റെ മികച്ച പ്രകടനം അവർക്ക് തടസ്സമായി.
തുടർന്ന് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ ബുകായോ സാക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മൂന്നാം ഗോളും നേടി. ഇതോടെ ഫ്രാൻസ് കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായി. ആദ്യ പകുതിയുടെ അധിക സമയത്ത് സാക്ക തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും അടിച്ചതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് 4-0 എന്ന നിലയിലെത്തി.
ആദ്യ പകുതിയിലെ ടീമിന്റെ പ്രകടനം അങ്ങേയറ്റം നിരാശാജനകമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായ ഫ്രഞ്ച് കോച്ച് ദിദിയർ ദെഷാംപ്സ്, രണ്ടാം പകുതിയിൽ ടീമിൽ നാല് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ഡെംബെലെ, ഡായോട്ട് ഉപമേക്കാനോ, ലൂക്കാസ് ഡിഗ്നെ, ബാർക്കോള എന്നിവരെ കളത്തിലിറക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ മാറ്റം ഫലം കണ്ടു. എംബാപ്പെ ഈ ലോകകപ്പിലെ തന്റെ ഒൻപതാം ഗോൾ നേടി ലയണൽ മെസ്സിയെ മറികടന്ന് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പട്ടികയിൽ മുന്നിലെത്തി. ഇതോടെ കളിയുടെ ഗതി മാറി. വൈകാതെ ബാർക്കോള ഫ്രാൻസിന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി.
തുടർന്ന് ഒലിസെയുടെ പാസിൽ നിന്ന് എംബാപ്പെ തന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. ഇതോടെ ഫ്രാൻസ് മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഗോളോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആകെ 22 ഗോളുകൾ തികച്ച എംബാപ്പെ, ലോകകപ്പിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി.
തുടർന്ന് മത്സരം സമനിലയിലാക്കാൻ ഫ്രാൻസിന് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും അവയൊന്നും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. ബോക്സിനുള്ളിൽ മാലോ ഗുസ്റ്റോ ഡിജെഡ് സ്പെൻസിനെ വീഴ്ത്തിയതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു.
കിക്ക് എടുത്ത സാക്ക പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് തന്റെ ഹാട്രിക് തികച്ചു. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഡെംബെലെ ഫ്രാൻസിനായി നാലാം ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും, ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമിന്റെ മികച്ച ഗോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
ഈ ഗോളോടെ ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏഴ് ഗോളുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം എന്ന ബഹുമതി ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം സ്വന്തമാക്കി. ഫ്രാൻസിനെ 6-4 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026ന്റെ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. 1966-ൽ ലോകകപ്പ് നേടിയതിന് ശേഷം ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഫലമാണിത്.
ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഉടനീളം മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന ഫ്രാൻസ് കിരീടം നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സെമിഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനോട് 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിനായുള്ള ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനുമായി ഞായറാഴ്ച ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ഈസ്റ്റ് റഥർഫോർഡിൽ ഏറ്റുമുട്ടും.
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